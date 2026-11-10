Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sbohem kabelkám přes rameno: Praktický trend, který letos nosí elegantní ženy po 50

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na přechodu naskočí zelená, v jedné ruce máte tašku s nákupem a […]
Sbohem kabelkám přes rameno: Praktický trend, který letos nosí elegantní ženy po 50

Sbohem kabelkám přes rameno: Praktický trend, který letos nosí elegantní ženy po 50

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:34

Reklama
Další články z Relaxeo.cz
Stylistka varuje ženy po 60: tento 1 střih sukně vás zbytečně zkracuje
Stylistka varuje ženy po 60: tento 1 střih sukně vás zbytečně zkracuje
Sbohem legínám: Elegantní náhrada, kterou teď doporučují módní stylistky ženám po 50
Sbohem legínám: Elegantní náhrada, kterou teď doporučují módní stylistky ženám po 50

Ráno doma je všechno v pořádku. Legíny jsou měkké, nikde netlačí a […]

Nejhorší podzimní polobotky pro seniorky. Dělají chůzi nejistou, ale Češky je pořád nosí
Nejhorší podzimní polobotky pro seniorky. Dělají chůzi nejistou, ale Češky je pořád nosí

Listopadové dopoledne, chodník před obchodem pokrytý mokrým listím a v ruce taška […]

Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila
Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila

Ráno mrzne na skle auta, po obědě svítí sluníčko a v kabátě […]

Češi to netuší: Takhle málo se stačí hýbat, aby to mělo účinek
Češi to netuší: Takhle málo se stačí hýbat, aby to mělo účinek

Pravidelné běhání, hodina v posilovně a k tomu deset tisíc kroků každý […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

Všechny články tohoto autora →
Relaxeo.cz
Další články z kategorie Doplňky
Zobrazit více
Ženské centrumMódní trendyDoplňky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.