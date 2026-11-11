Kam se hrabe tepelné čerpadlo v českých domech. Dánové chystají topení až 10× účinnější

Supertepelné čerpadlo z Dánska, které z elektřiny vyrobí mnohonásobně víc tepla než to vaše? Tak zní zpráva, která v poslední době koluje. Háček je v tom, že v dánském zařízení žádné tepelné čerpadlo není. Jeho slibovaná účinnost navíc zatím vychází jen z projektových výpočtů.
Proč domácí čerpadlo potřebuje elektřinu
Tepelné čerpadlo v rodinném domě bere teplo ze vzduchu, ze země nebo z vody. Kompresor ho pak zvedne na teplotu, která stačí k topení. Většinu elektřiny spotřebuje právě kompresor. U vzduchového čerpadla účinnost v mrazu klesá.
Účinnost se vyjadřuje topným faktorem, zkráceně COP. Říká, kolik tepla zařízení dodá za spotřebovanou elektřinu. Při COP 4 dodá čerpadlo za každou spotřebovanou kilowatthodinu elektřiny 4 kWh tepla.
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U čerpadel, která berou teplo ze země nebo z vody, se z ekonomických důvodů čeká aspoň tato hodnota. U vzduchových se za dostatečný považuje i nižší faktor.
Teplo z hloubky bez kompresoru
Dánská technologie Heat4Ever od firmy Green Therma kompresor vůbec nemá. Teplo dodává horká hornina hluboko pod zemí a elektřinu spotřebuje jen oběhové čerpadlo, které pohání vodu v okruhu. V podzemí stačí jediný vrt, ve kterém vede dvojitá trubka izolovaná vakuem (DualVac). Voda klesá dolů mezerou u stěny vrtu, tam se ohřeje a nahoru se vrací vnitřní izolovanou trubkou.
Dánská technologie Heat4Ever bere teplo z horké horniny jediným hlubokým vrtem a místo kompresoru jí stačí oběhové čerpadlo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vakuová izolace funguje podobně jako stěna termosky: teplo z vystupující vody skoro nepouští do chladnější horniny kolem. Firma odhaduje, že cestou nahoru se ztratí jen pár procent. Voda by tak měla mít na povrchu dost vysokou teplotu, aby teplo přes výměník šlo přímo do sítě dálkového tepla bez dalšího ohřevu.
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Když se projektové údaje přepočtou, každá kilowatthodina elektřiny pro oběhové čerpadlo má vynést zhruba 40 kWh tepla. Proti domácímu čerpadlu s COP 4 je to přibližně desetinásobek. Obě zařízení se ovšem liší i v dalších věcech:
Čerpadlo v rodinném domě Dánský vrt Heat4Ever Odkud bere teplo vzduch, země nebo voda horká hornina hluboko pod zemí Co spotřebuje elektřinu hlavně kompresor jen oběhové čerpadlo Teplo z 1 kWh elektřiny 4 kWh při COP 4 zhruba 40 kWh podle projektu Pro koho je určené rodinný dům teplárny a průmyslové areály
Majitelům rodinných domů zpráva novou možnost nepřináší. Technologie je určená pro městské sítě dálkového tepla a průmyslové areály, protože pro jeden dům by se tak hluboký vrt nevyplatil.
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Desetinásobek je ale zatím jen papírové číslo. Spočítal se z plánovaného výkonu vrtu a příkonu oběhového čerpadla a dlouhodobá měření k němu chybějí. Navíc nezahrnuje peníze ani energii spotřebovanou na vyvrtání a vystrojení vrtu. Rodinný dům a městská teplárna se tak dají porovnat jen velmi zhruba.
Roční zkouška teď probíhá v Německu, ve vrtu výzkumného pracoviště GFZ v Groß Schönebecku na sever od Berlína. Kompletní data z měření zatím zveřejněná nejsou. Firma Green Therma v září 2026 jen oznámila, že z vrtu hlubšího než 3 km vystoupala voda tak horká, že by šla rovnou do topení bez tepelného čerpadla.
Šance pro české teplárny
Téměř 40 % českých domácností odebírá centrální teplo a zhruba každý druhý nový byt se k teplárnám připojuje. Tak to v prosinci 2024 spočítala analýza projektu Česko v datech. Podle výhledu Teplárenského sdružení ČR z téhož měsíce mají teplárny do roku 2030 opustit uhlí a jeho podíl na dálkovém teple má do konce roku 2030 klesnout na jednotky procent. Teplárny tedy budou potřebovat náhradu a teplo z hlubin je jednou z možností.
Přečtěte si také: Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka České teplárny mají podle Teplárenského sdružení ČR do roku 2030 opustit uhlí. Teplo z hlubin je jednou z možných náhrad. Ilustrační foto. Zdroj: Wolfgang Weiser / Pexels.
V Litoměřicích připravuje Univerzita Karlova s partnery projekt SYNERGYS. Jeho geotermální výměník má podle stavu z února 2026 sahat až 3,5 km pod zem. Litoměřice přitom jdou jinou cestou než Dánové. Místo uzavřené trubky v jednom vrtu má voda protékat puklinami v hornině mezi dvěma hlubokými vrty. Teplo se má také sezonně ukládat do horniny a součástí řešení je tepelné čerpadlo, tedy právě to zařízení, bez kterého se dánský systém obejde.
Vrtat se má začít v lednu 2027
Licenci pro lokalitu Storvorde u Aalborgu vydalo v lednu 2026 dánské ministerstvo pro klima, energetiku a veřejné služby. Podle plánu se tam má vrtat od ledna 2027 a první teplo by mělo přijít ještě v roce 2027.
Odebírat ho bude 30 let místní firma Aalborg Forsyning, hlavním cílem je ale technologii ověřit.
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