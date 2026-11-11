Standa Hložek prozradil, jaký bere důchod. Má o 2 200 Kč víc než průměrný důchodce, a stejně dál koncertuje

Kdo desítky let plnil sály a zpíval písničky, které si pobrukuje celá republika, ten má přece na stáří vystaráno. Tak to aspoň vidí spousta lidí. Zpěvák Standa Hložek ale na otázku, kolik mu posílá stát, odpověděl docela civilně. Z jeho slov je vidět, podle čeho se důchod počítá každému z nás.
Hvězda osmdesátek s obyčejným důchodem
Mnoho lidí si Hložka pamatuje z osmdesátých let, kdy zpíval v duu s Petrem Kotvaldem a doprovázel Hanu Zagorovou v orchestru Karla Vágnera. Jeho největší hit Holky z naší školky patří k nejprodávanějším českým nahrávkám.
V rozhovoru pro Super.cz z února 2026 prozradil, že jeho starobní důchod je asi 24 000 Kč měsíčně. Sám tu částku označil za normální a průměrnou. Vysvětlil ji tím, že celý život platil pojištění. Tehdy mu bylo 71 let, dnes je mu 72.
Kolik berou ostatní důchodci
Podle statistiky ČSSZ byl průměrný starobní důchod v Česku k 30. červnu 2026 ve výši 21 803 Kč. Hložek tedy dostává zhruba o 2 200 Kč víc, což je asi o 10 % nad průměrem. Červnový průměr už zahrnuje řádnou lednovou valorizaci 2026, která zvedla všechny starobní důchody podle růstu cen v domácnostech důchodců.
Průměrný starobní důchod v Česku dosáhl k 30. červnu 2026 částky 21 803 Kč, muži přitom v průměru berou víc než ženy. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Pexels.
Zpěvák svůj důchod nazval průměrným a do jisté míry má pravdu. Muži totiž mají v průměru vyšší důchody než ženy. Když Hložka srovnáme jen s ostatními muži, má navíc zhruba 900 Kč.
Kdo Starobní důchod měsíčně Standa Hložek (podle vlastních slov, únor 2026) asi 24 000 Kč průměr všech důchodců (k 30. 6. 2026) 21 803 Kč průměr mužů (k 30. 6. 2026) 23 081 Kč průměr žen (k 30. 6. 2026) 20 589 Kč Z čeho se důchod skládá
Starobní důchod má dvě části. Základní výměra je pro všechny příjemce stejná. Procentní výměra je u každého jiná a odvíjí se od toho, kolik let byl člověk pojištěný a z jak vysokých příjmů odváděl pojistné.
Úřad tedy zajímá jen to, co prošlo evidencí pojištění. Jméno na plakátu se do výpočtu nedostane. Hložkův případ ukazuje, že k nadprůměrnému důchodu vede hlavně dlouhá a souvislá evidence odvodů. Umělce, kteří s důchodem dopadli hůř, jmenují zdroje pod článkem.
Proč dvaasedmdesátiletý zpěvák pořád vystupuje
Na odpočinek se Hložek nechystá. Pro rok 2026 připravil nový koncertní pořad s kapelou a nabízí ho na koncerty, městské slavnosti i soukromé oslavy. Peníze ze zpívání bere jako vítaný doplněk k důchodu a hlavně ho to pořád těší.
„Dokud mi to bude zpívat, rád bych ještě vydržel. Mě to baví,“ uvedl pro Super.cz zpěvák Stanislav Hložek.
Na pódiu občas nebývá sám. Jeho syn Matyáš, který vystupuje jako Mathias, je také zpěvák. Má vlastní tvorbu, která se od otcovy liší, ale spolu zpívají i duety.
Co smí důchodce, když dál vydělává
Kdo dosáhl důchodového věku a pobírá řádný starobní důchod, smí pracovat bez omezení. Nezáleží na tom, kolik vydělá ani jestli jde o zaměstnání, dohodu, nebo podnikání, a důchod mu chodí dál. Jinou situaci mají lidé v předčasném důchodu. Dokud nedosáhnou řádného důchodového věku, nesmějí mít práci, ze které se platí důchodové pojištění, protože by jim stát výplatu důchodu zastavil.
Koncem roku 2024 skončilo dřívější zvýšení důchodu za každých 360 dní práce při pobírání plného důchodu. Důchodce o ně musel sám požádat a za dny odpracované do té doby si o ně může říct až 5 let zpětně. Nahradila ho sleva na sociálním pojistném, kterou ČSSZ považuje za finančně výhodnější. Nárok na ni má v roce 2026 ten, kdo už dosáhl důchodového věku a dostává plný starobní důchod. Zaměstnanec si ji uplatní u zaměstnavatele, živnostník v ročním přehledu nebo sníženými zálohami. Živnostník v paušálním režimu si paušální zálohy snížit nemůže a slevu uplatní jednorázově až v následujícím roce.
Pravidla mají řadu podrobností a každý případ je trochu jiný. Než v důchodu nastoupíte do práce nebo začnete podnikat, ověřte si svou situaci přímo na ČSSZ.
Zdroje: https://www.super.cz/clanek/celebrity-poctive-platil-tak-si-na-starobni-duchod-na-rozdil-od-kolegu-nestezuje-zpevak-stanislav-hlozek-prozradil-kolik-bere-1521928, https://in-lifestyle.cz/petr-kotvald-a-stanislav-hlozek-o-duchodu-prace/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Hlo%C5%BEek, http://www.shlozek.cz, https://www.ipzs.gov.cz/documents/20143/3286322/2%20Ukazatele%20červen%202026.pdf/db17b358-76cf-5c69-b947-a6340d87e0ae, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://www.cssz.gov.cz/-/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz, https://www.cssz.gov.cz/slevy-pro-pracujici-duchodce, https://www.denik.cz/spolecnost/matyas-hlozek.html, https://cnn.iprima.cz/show-time/holky-z-nasi-skolky-vagnerovi-vydelaly-na-vilu-507331, https://vipshow.cz/nejnovejsi-zpravy/stanislav-hlozek-prozradil-vysi-sveho-duchodu/petra-velikova