Plicní nemoc může mít až 600 tisíc Čechů. Statisíce o ní nevědí a zhoršení přichází náhle

Pneumologové se na problém zaměřují před Světovým dnem CHOPN, který letos připadá na 18. listopadu. Nejde přitom jen o samotné kuřáky nebo o pacienty, kteří už pravidelně chodí do plicní ambulance. Část nemocných dosud žádnou diagnózu nemá a omezení při chůzi či úporný kašel považuje za běžný důsledek věku. Právě takové vysvětlení může oddálit vyšetření, při němž by se příčina obtíží dala objasnit. Odhad počtu nemocných není seznamem konkrétních pacientů, ukazuje ale, jak velká skupina může zůstávat mimo léčbu.
Kašel a zadýchávání nemusí být jen slabá kondice
CHOPN se rozvíjí postupně a souvisí s dlouhodobým omezením průtoku vzduchu v dýchacích cestách. Člověk může kašlat, vykašlávat hlen nebo mít potíže s dechem při činnostech, které dříve zvládal bez větší námahy. Tyto projevy ovšem samy o sobě neznamenají, že má právě tuto nemoc. Podobně se mohou hlásit i jiná onemocnění a rozhodnutí nepatří domácímu odhadu podle několika příznaků. Důvodem k vyšetření je především to, že potíže přetrvávají, vracejí se nebo se zhoršují.
Základním vyšetřením pro potvrzení CHOPN je spirometrie, která hodnotí plicní funkce. Má jiný účel než snímek plic a také než vyšetření zaměřené na hledání nádoru. Samotná informace, že člověk někdy absolvoval rentgen či počítačovou tomografii, proto nenahrazuje zhodnocení toho, jak jeho plíce pracují. Dlouhodobé poškození navíc obvykle nelze úplně vrátit do původního stavu. Léčba přesto může zmírnit obtíže a pomoci udržet fyzickou výkonnost, takže včasné rozpoznání nemoci má konkrétní význam pro běžný život.
Infekce může dlouhodobou nemoc prudce zhoršit
Vedle pozvolného vývoje se u CHOPN objevují také období náhlého zhoršení. Dýchání se zkomplikuje během kratší doby a dosavadní péče nemusí stačit. Spouštěčem bývá infekce dýchacích cest, přičemž zejména u pokročilého onemocnění může mít závažné důsledky i poměrně nenápadná nákaza. Takové zhoršení není totéž co běžné kolísání kondice během dne. Vyžaduje včasné posouzení zdravotního stavu a někdy také další léčbu nebo pobyt v nemocnici.
Přednosta olomoucké plicní kliniky Petr Jakubec upozorňuje, že podle údajů předložených pneumology přibylo během posledního desetiletí hospitalizací spojených s respiračními infekcemi a jejich komplikacemi o 14 procent. U osob starších 65 let uvádí nárůst o 30 procent. Tato čísla se vztahují k infekcím a jejich následkům, nikoli pouze k CHOPN. Nelze je tedy zaměnit za tempo přibývání samotné chronické nemoci. Lékaři jimi především poukazují na zátěž, kterou nákazy představují pro starší a dlouhodobě nemocné pacienty.
Následky kouření nekončí poslední cigaretou
Mezi hlavní rizikové faktory patří kouření, význam ale může mít také dlouhodobé působení škodlivin v pracovním nebo životním prostředí. Do ordinace proto patří i informace o dřívějším kouření, nejen o současných návycích. Zanechání cigaret zůstává pro nemocné podstatným krokem, přestože už nelze slíbit úplné odstranění vzniklého poškození. Nejde o důvod vzdát prevenci s tím, že už je pozdě. Změna návyku má smysl i po mnoha letech kouření.
S věkem zároveň přibývá lidí, u nichž se dlouhodobé plicní potíže začnou výrazněji projevovat. Petr Jakubec připomíná také pacienty s léčbou, která tlumí imunitní systém a může zvýšit náchylnost k infekcím nebo zhoršit jejich průběh. Neznamená to, že by měli takovou léčbu sami omezovat. Její přínos a rizika se posuzují společně s lékařem, stejně jako vhodná ochrana před sezonními nákazami. Rozhodující je znát svůj zdravotní stav a nezatajovat užívané přípravky ani další diagnózy.
Očkování nenahrazuje léčbu, může ale snížit riziko komplikací
K prevenci patří ochrana před chřipkou, covidem a pneumokokovými infekcemi. Vhodné očkování se vybírá podle věku, zdravotního stavu i dosavadních dávek. Není zárukou, že člověk během zimy vůbec neonemocní, a nelze všem pacientům připsat stejnou míru ochrany. Cílem je omezit pravděpodobnost závažného průběhu a komplikací, které by mohly dosavadní plicní nemoc zhoršit. U chronicky nemocných proto dává smysl řešit ochranu předem, nikoli až po další infekci.
Pravidelná léčba přitom pokračuje i mimo období akutních potíží. U inhalačních přípravků záleží také na správném používání a součástí péče může být plicní rehabilitace. Dostatek spánku a pestrá strava patří k běžné péči o zdraví, nemají však nahradit předepsané léky ani vyšetření. Samotný česnek, zelí nebo jiná jednotlivá potravina nezajistí ochranu před plicními komplikacemi. Stejně tak není bezpečné přetrvávající dušnost vysvětlit pouze stresem nebo únavou.
Den pro zdravé plíce nabídne také online sledování
Na širším vyhledávání plicních nemocí se má podílet také program časného záchytu rakoviny plic. Martina Koziar Vašáková v aktuálním oznámení popsala záměr jeho rozšíření v příštím roce a přípravu postupů pro další nálezy zachycené při vyšetření. Plánované změny ale nejsou automatickým nárokem na vyšetření pro každého zájemce. Konkrétní způsobilost je nutné posoudit podle právě platných podmínek programu. Vyšetření kvůli nově vzniklým obtížím se zároveň nemá odkládat čekáním na preventivní pozvánku.
Možnost dozvědět se více nabídne i letošní přednášková vzdělávací akce Den pro zdravé plíce. Uskuteční se 20. listopadu od 9 do 14 hodin a sledovat ji bude možné také online na stránkách copn.cz. Na akci zve pneumolog Norbert Pauk, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem. Zájemci tak mohou získat informace o plicních chorobách a prevenci i bez osobní účasti. Přednáška ovšem nenahrazuje individuální vyšetření člověka, který už má zdravotní potíže.
ČPFS / MaVe PR, NZIP, WHO, ČPFS