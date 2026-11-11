NHL po noci: Nečas skóroval při výhře Colorada, Hellebuyck sledoval porážku Devils. Saros vynuloval Kings

Toronto – Colorado 3:6: Landeskog odpověděl za 51 sekund, Nečas přidal desátý gól
Colorado vedlo 3:1, ale domácí Maple Leafs dokázali zásluhou Eastona Cowana a Jacka Roslovica vyrovnat. Gabriel Landeskog ovšem 51 sekund po gólu na 3:3 vrátil Avalanche vedení, přidal tak svůj druhý zásah večera a rozhodl. Závěr potvrdili Artturi Lehkonen a Martin Nečas, který skóroval do prázdné branky a zaznamenal desátý gól v sezoně. Cale Makar přidal dvě asistence, Mackenzie Blackwood 28 zákroků. Toronto prohrálo počtvrté za sebou.
VIDEO Winnipeg – New Jersey 4:2: Mercer rozhodl proti bývalému klubu
Utkání mělo mimořádné pozadí kvůli návratu Connora Hellebuycka do Winnipegu. Brankář, který za Jets dlouhá léta chytal, však z rozhodnutí Devils nenastoupil. V centru dění byli jiní účastníci říjnové výměny: Dawson Mercer vstřelil za Winnipeg dva góly včetně vítězné trefy a Nico Daws zlikvidoval 19 střel New Jersey. Kyle Connor přidal další dvě branky. Jesper Bratt a Cody Glass skórovali za Devils, jejichž série pěti výher skončila.
VIDEO Montreal – Minnesota 1:2 po prodloužení: Suzuki vyrovnal, Kaprizov bleskově rozhodl
Minnesota vedla po úniku Bobbyho Brinka ze třetí třetiny, ale Nick Suzuki 98 sekund před koncem vyrovnal a zajistil Montrealu bod. V prodloužení však Wild využili přesilovku čtyři na tři a Kirill Kaprizov rozhodl už po 21 sekundách. Jesper Wallstedt zastavil 27 střel, Jacob Fowler na druhé straně 22. Minnesota prodloužila svou bodovou sérii na devět zápasů, Montreal získal bod v jedenáctém utkání po sobě. Domácí večer navíc připomněl uvedení bývalého brankáře Careyho Price do Hokejové síně slávy.
VIDEO Ottawa – Washington 2:3 po prodloužení: Capitals si odvezli druhý bod
Washington zvládl vyrovnaný duel na ledě Ottawy výsledkem 3:2 po prodloužení. Capitals si připsali dva body, Senators jeden. I tento zápas patří do kompletní noční bilance; v dostupných ověřených podkladech k tomuto balíku však nebyl dostatečně doložen průběh jednotlivých branek, proto mu nepřisuzujeme nepodloženého hrdinu ani konkrétní rozhodující situaci.
VIDEO Columbus – Florida 1:4: Bennett dal dva góly, Markström předvedl 37 zákroků
Florida se po dvou porážkách vrátila k vítězství. Sam Bennett se trefil dvakrát, Lars Eller a Sam Reinhart přidali po gólu. Obrana Panthers se opírala o Jacoba Markströma, který zlikvidoval 37 střel. Jedinou branku Columbusu vstřelil Ivan Provorov. Aaron Ekblad a Anton Lundell měli po dvou asistencích.
VIDEO St. Louis – Detroit 3:2: Hofer ve třetí třetině zavřel branku
Detroit vedl po zásahu Andrewa Coppa, ale St. Louis nakonec vyhrálo 3:2. Za Blues skórovali Pius Suter, Justin Barron a Jimmy Snuggerud, který přidal také asistenci. Hlavní oporou vítězů byl brankář Joel Hofer: z celkových třiceti zákroků jich devatenáct předvedl ve třetí třetině. St. Louis zastavilo třízápasové čekání na vítězství, Red Wings naopak prohráli počtvrté za sebou.
VIDEO Los Angeles – Nashville 0:3: Forsberg dvakrát skóroval a Saros vychytal nulu
Nashville proměnil poslední utkání večera v pátou výhru za sebou. Filip Forsberg otevřel skóre po přihrávce Nilse Höglandera, ve druhé třetině přidal další zásah a Adam Wilsby završil výsledek trefou do prázdné branky. Juuse Saros zastavil všech třicet střel Kings a zaznamenal svou osmadvacátou nulu v NHL, první od ledna 2025. Predators bodovali v osmi z posledních devíti zápasů.
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Český moment noci obstaral Martin Nečas svým desátým gólem. Největší lidský příběh se odehrál ve Winnipegu kolem nenastoupivšího Connora Hellebuycka, zatímco čistě hokejovým výkonem si o pozornost řekli dvougóloví Landeskog, Mercer a Forsberg. A na samém konci programu ukázal Juuse Saros, jakou hodnotu má v rozjetém týmu brankářská nula.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Avalanche at Maple Leafs [ 2 ], NHL.com – Devils at Jets [ 3 ], NHL.com – Wild at Canadiens [ 4 ], NHL.com – Panthers at Blue Jackets [ 5 ], NHL.com – Red Wings at Blues [ 6 ], NHL.com – Predators at Kings [ 7 ], NHL results – all seven game scores [ 8 ]