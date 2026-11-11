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Petr Macinka čelí po výroku o „mužatkách“ nepříjemným následkům: Do ministra se pustili i jeho vlastní kolegové

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ / Ministr Petr Macinka označil ruské hokejistky za „mužatky“ a připomněl, že hokej považuje za mužský sport. Reakcím, které přišly, se nejde divit.
Fotografie Petra Macinky

Fotografie Petra Macinky

Zdroj: Foto: Nextfoto, Petr Macinka na setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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