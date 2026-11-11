Petr Macinka čelí po výroku o „mužatkách“ nepříjemným následkům: Do ministra se pustili i jeho vlastní kolegové

KOMENTÁŘ / Ministr Petr Macinka označil ruské hokejistky za „mužatky“ a připomněl, že hokej považuje za mužský sport. Reakcím, které přišly, se nejde divit.
Nedělní televizní debata měla řešit převážně možný návrat ruských týmů na mezinárodní hokejové turnaje. Ministr zahraničí Petr Macinka však dokázal strhnout pozornost opět na sebe. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS prohlásil, že lední hokej považuje za mužský sport, a ruské hráčky označil za „mužatky“. Zahraniční politika, válka na Ukrajině a sportovní pravidla v tu chvíli ztratily význam. Hlavní roli dostala ministrova představa o tom, kdo má podle něj na ledě co dělat.
Názor se proměnil na nálepku
Macinka se vyjadřoval k možnosti účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě. Jeho nesouhlas s návratem ruských reprezentací do soutěží lze v určitém směru brát jako politické a bezpečnostní téma. Ale aby svůj názor nějak rozumně podpořil argumenty, přidal nesmyslnou poznámku, která se dotkla samotných sportovkyň. A nejen jich.
„Já lední hokej považuji za mužský sport, takže nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že se tentokrát české mistrovství bude muset obejít bez účasti týmu ruských mužatek,“ prohlásil. Člověk by čekal, že ministr zahraničí bude umět rozlišit kritiku účasti konkrétní reprezentace a shazování žen, které se věnují sportu. Tady se k jeho smůle obojí poněkud nešťastně smíchalo. Označení „mužatky“ rozhodně nepřidalo váhu argumentům o mezinárodních vztazích ani o sportovní diplomacii.
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Hokejistky řeší jiné věci, ale Macinka narazil i u vlastních
Zatímco se kolem ministrových slov strhla politická i mediální přestřelka, samotné hráčky měly poněkud praktičtější program. Trénují, soutěží a reprezentují zemi. Generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová přesto vyjádřila hokejistkám podporu a prezident hokejového svazu Alois Hadamczik připomněl, že hokej může hrát každý, koho baví. Ozvali se také další aktivní sportovci, což se dalo čekat.
Podle mého je na tom ale nejzajímavější něco jiného. Macinka se ve svých veřejných vystoupeních obvykle nedrží zpátky. Ostrými výroky si umí získat pozornost, ale také pravidelně rozčiluje své politické odpůrce. Tentokrát se však nestalo jen to, že mu oponovala opozice nebo lidé, kteří s ním dlouhodobě nesouhlasí. Od jeho slov se distancovali také lidé z vládní koalice.
Poslankyně ANO Taťána Malá označila jeho vyjádření za projev arogance a pocitu nadřazenosti. Ministr sportu Boris Šťastný zase veřejně zdůraznil svůj respekt k ženskému hokeji a všem sportovkyním. Ministr školství Robert Plaga připomněl také zájem diváků o ženské mistrovství světa v Českých Budějovicích, jehož zápasy byly velmi dobře navštěvované.
Tady je podle mě podstatný rozdíl oproti řadě předchozích sporů, které Macinka svými výroky vyvolal. Tentokrát totiž nešlo jednoduše ukázat na politické soupeře a jejich nesouhlas odbýt jako očekávanou kritiku opozice. Výrok narazil napříč politickým spektrem a zdá se, že ministr tentokrát překročil hranici, za kterou už se nechtěli postavit ani jeho vlastní kolegové.
Jakkoli byl Macinkův výrok nemístný, svým způsobem přinesl i cosi dobrého, ukázal totiž, že taková hranice stále existuje. Ve veřejném prostoru to občas vypadá, jako by si mohl kdokoliv plácnout prakticky cokoliv a vždycky se našlo nějaké vysvětlení, proč to tak musel říct, kdo ho vyprovokoval nebo že šlo o vtípek či nadsázku. Hranice toho, co jsme ochotni tolerovat, se poslední dobou posouvají až do absurdních míst. O to důležitější je, když se ukáže, že přece jen existují výroky, u kterých už nejde jen mávnout rukou. A že ani ministr, který je na ostrou komunikaci zvyklý, nemůže automaticky počítat s tím, že mu projde úplně všechno.
Co si o ministrových slovech myslí naši čtenáři
Zajímavý pohled nabídla také anketa mezi našimi čtenáři. V redakci jsme oslovili 230 lidí z naší e-mailové databáze a odpovědi poslalo 73 z nich. Výrazně převažovaly ženy, kterých se do ankety zapojilo 60, zatímco mužů odpovědělo 13. Celkem 89 % respondentů považovalo Macinkův výrok za nepřijatelný. Osm procent ho vnímalo jako běžné vyjádření názoru a pouhá tři procenta s ministrem souhlasila.
Z několika slovních odpovědí jsme vybrali následující tři:
- „Přijde mi naprosto šílené, že v dnešní době musí někdo vysvětlovat, že ženy mohou hrát hokej. A co hůř, ještě když to říká ministr.“ – Aneta S.
- „S Macinkovým výrokem nesouhlasím, ale spíš mi vadí, že se z takové vážné věci, jako je ruská účast na soutěžích, udělala urážka sportovkyň.“ – Simon B.
- „Slova byla až zbytečně hrubá. Od muže jeho postavení bych tohle fakt nečekala, i když po různých eskapádách už asi jo.“ – Tereza D.
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Macinkova poznámka o „mužatkách“ vyvolala poprask: Není divu, že se hokejistek zastali i jeho kolegové byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.