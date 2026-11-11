Liberecký cykloboom: Počet výpůjček sdílených kol vzrostl letos na dvojnásobek

Letošní sezóna sdílených kol v Liberci zaznamenala mimořádný úspěch. Během sedmi měsíců provozu, od 1. dubna do 31. října 2026, uskutečnili lidé v Liberci celkem 38 465 výpůjček, což v průměru představuje zhruba 177 jízd denně. Oproti předchozímu roku se tak počet výpůjček více než zdvojnásobil. V celostátním srovnání 57 měst s minimálně třemi tisíci jízdami vykázal Liberec druhý nejvyšší procentuální růst v České republice.
Sdílená kola se v ulicích Liberce poprvé objevila v červenci 2023. Během prvního, zkráceného roku provozu si je lidé vypůjčili celkem 7 951krát. V roce 2024 už počet výpůjček dosáhl čísla 14 089 a v roce 2025 vzrostl na 18 945.
„Letošní sezóna však všechna dosavadní čísla výrazně překonala. Od dubna do konce října bylo podle potvrzených statistik společnosti nextbike Czech Republic zaznamenáno 38 465 výpůjček, což představuje meziroční nárůst o 103 %. Od zavedení systému v roce 2023 tak lidé v Liberci uskutečnili již 79 450 výpůjček,“ říká mluvčí Liberce Jana Kodymová.
Počet jízd v roce 2026 rostl ve všech sledovaných měsících bez výjimky, přičemž nejvýraznější meziroční nárůst zaznamenal říjen (+169,8 %) a červenec (+140,9 %).
„Ukázalo se, že rozhodnutí posílit letošní flotilu o stovku kol na celkových 250 bylo trefou do černého. Liberec bývá kvůli svému kopcovitému profilu často vnímán jako město nevhodné pro cyklistiku. Letošní čísla ale tento mýtus přesvědčivě vyvracejí. Druhý nejrychlejší růst v celé republice je jasným důkazem, že se sdílená kola stávají v Liberci plnohodnotnou součástí městské dopravy,“ říká končící náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
Úspěch letošní sezóny však není jen výsledkem většího počtu kol v ulicích, ale také dlouhodobé spolupráce města s provozovatelem, průběžného vyhodnocování provozu a snahy přizpůsobovat službu potřebám obyvatel Liberce.
Zájem o městskou cyklomobilitu roste
K výsledku přispělo nejen rozšíření flotily ze 150 na 250 kol (+66,7 %) a sítě na 66 stanic, ale především intenzivnější využívání samotných kol. Na jedno kolo připadlo v průměru 154 jízd, oproti loňským 126, což představuje nárůst o 21,8 %.
„Rostla také uživatelská základna. Celkový počet registrovaných uživatelů se zvýšil z 5 322 na 7 371, tedy o 2 049 nových registrací. Nejvíce aktivních uživatelů v rámci jednoho měsíce vyjelo do ulic v srpnu, kdy službu využilo 1 069 lidí,“ doplňuje Kodymová.
Jak a kdy Liberečané nejvíce jezdí?
Sdílená kola slouží obyvatelům i návštěvníkům města především jako rychlá alternativa pro překonávání kratších vzdáleností.
Jak a kdy je lidé v Liberci nejčastěji využívají?
· Typická doba jízdy: Medián délky výpůjčky činil 8 minut, průměrná délka pak 15 minut. Celých 80 % všech jízd (30 326) trvalo maximálně 15 minut.
· Denní špička: Nejvytíženější částí dne bylo odpoledne a podvečer, s absolutním vrcholem v 19 hodin. Mezi 16.00 a 22.00 hodinou se uskutečnilo 17 885 výpůjček, tedy téměř polovina celkového počtu. Do nočních hodin (22.00 až 4.00 hodin) spadalo 12,6 % jízd.
· Rovnoměrnost v týdnu: Na všední dny připadlo 72,9 % provozu. Podíl jízd v jednotlivých dnech byl poměrně vyrovnaný – od neděle (12,7 %) po nejsilnější úterý (15,6 %). To potvrzuje, že kola neslouží pouze k dojíždění do zaměstnání a škol, ale také k trávení volného času o víkendech.
· Nejsilnější den sezóny: Nejvíce výpůjček zaznamenal 30. srpen, kdy si lidé půjčili kola celkem 347krát.
Kola přirozeně míří z kopců do centra
Nejvytíženějším dopravním uzlem celé sítě bylo Soukenné náměstí, kde bylo zaznamenáno celkem 7 259 výpůjček a vrácení, což představuje přibližně desetinu všech pohybů v rámci liberecké sítě. Následovaly stanice Fügnerova (5 621 pohybů) a Rybníček (3 864 pohybů).
„Vzhledem k členitému terénu Liberce se výrazně projevuje také gravitační efekt. Z univerzitního kampusu odjelo o 524 kol více, než se jich tam vrátilo. Naopak Soukenné náměstí v centru přijalo o 1 117 kol více, než z něj odjelo. Kola tak samovolně „stékají“ z výše položených míst do centra města a provozovatel je musí pravidelně svážet zpět do kopce,“ podotýká mluvčí Liberce.
Nejvyužívanější trasou sezóny se stal úsek Soukenné náměstí – Wintrova (758 jízd, medián délky jízdy 5,4 minuty při vzdálenosti 744 metrů). Následovalo spojení Hotel Aréna – Staré Pekárny (666 jízd, medián délky jízdy 3,7 minuty). Zhruba desetina jízd (3 907) měla okružní charakter, tedy začínala i končila na stejné stanici.
„Provozní data nám ukazují fascinující liberecké specifikum. Studenti a obyvatelé si ráno či odpoledne vezmou kolo na kopci u univerzity a sjedou dolů do centra, odkud je pak provozovatel musí svážet zpět nahoru. Zároveň vidíme vysoký podíl jízd do patnácti minut, což přesně odpovídá naší vizi mikromobility. Kolo v Liberci funguje jako rychlé spojení mezi tramvajovou zastávkou, úřadem, univerzitním kampusem nebo místem nákupu,“ doplňuje náměstek Lenert.
Dostupnost a ekologie
Síť se v současnosti soustředí do centra města a na hlavní sídliště. Kopíruje přitom údolí Nisy a páteřní tramvajovou trať. Mediánová vzdálenost libereckých adres k nejbližší stanici činí 446 metrů. Do vzdálenosti 500 metrů od stanice se nachází 53,2 % všech adresních bodů ve městě, do 200 metrů pak 19,8 % adres. Mimo oficiální stanice pak bylo odstaveno 2 281 kol (6,0 % jízd).
Podle interní metodiky společnosti nextbike Czech Republic přinesla letošní sezóna v Liberci neoficiální úsporu přibližně 8,6 tuny CO₂ (8 555 kg), a to při započtení jízd, které nahradily automobilovou dopravu. Pro představu jde o množství emisí, které za rok absorbuje přibližně 392 vzrostlých stromů.
„Detailní statistiky pro nás představují neocenitelný podklad pro další plánování. Víme například, že více než šest procent výpůjček skončilo odstavením kola mimo určená místa. To pro nás není jen problém, ale také cenná nápověda, kde v síti existují bílá místa a kam by dávalo smysl přidat další stanice,“ uzavírá Lenert.
Sezóna 2026 v Liberci v číslech:
· Doba trvání: 214 dní (1. 4. – 31. 10. 2026)
· Celkový počet výpůjček: 37 940 (denní průměr cca 177 jízd)
· Meziroční nárůst: +103,0 % (srovnání duben až říjen)
· Velikost flotily: 250 kol (meziročně +66,7 %)
· Počet stanic: 66 stanic
· Registrovaní uživatelé: 7 371 (z toho 2 049 nových během sezóny)
· Medián délky jízdy: 8 minut (80 % jízd do 15 minut)
· Top stanice: Soukenné náměstí (7 259 pohybů), Fügnerova (5 621), Rybníček (3 864)
· Odhadovaná úspora emisí: cca 8,6 tuny CO₂