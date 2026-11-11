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Věk je jen číslo: Hvězda Ulice Hana Holišová odhalila recept na věčné mládí!

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Populární herečka Hana Holišová (46) září na televizních obrazovkách i divadelních prknech už řadu let, a přesto vypadá neuvěřitelně mladistvě. V upřímném rozhovoru pro Aplausin.cz během vánočního setkání seriálu Ulice promluvila o své neutuchající energii, radosti z maličkostí, i o tom, jak zvládá náročný pracovní kolotoč a chvíle, kdy už toho na ni bylo moc.
Hana Holišová prozradila svůj recept na mladiství vzhled.

Hana Holišová prozradila svůj recept na mladiství vzhled.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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