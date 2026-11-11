Einsteina vyděsila zpráva o rodině otrávené ledničkou. S dalším fyzikem pak vymyslel chladicí zařízení bez běžného kompresoru

Když moderní domácnost skrývala neviditelné nebezpečí
V druhé polovině dvacátých let se lednička stávala symbolem pohodlnějšího života. Místo pravidelného nakupování ledu a ukládání potravin do izolované skříně nabízela domácnostem možnost vyrábět chlad přímo v kuchyni. Jenže rané chladicí stroje měly jednu nepříjemnou vlastnost. V některých systémech proudily látky, jejichž únik do uzavřeného prostoru mohl člověka vážně otrávit. Nebezpečná byla například tehdy používaná chladiva na bázi oxidu siřičitého nebo methylchloridu.
Právě zpráva o úmrtí berlínské rodiny po úniku plynu z lednice měla hluboce zapůsobit na Alberta Einsteina. Muž, kterého veřejnost znala díky teorii relativity a Nobelově ceně za vysvětlení fotoelektrického jevu, se rozhodl přemýšlet o zařízení, které řeší velmi praktický problém. Nemusel by být vynikajícím obchodníkem, aby pochopil jednoduchou souvislost: čím méně pohyblivých těsnění a mechanických spojů, tím méně míst, kde může porucha otevřít cestu nebezpečnému plynu.
Na řešení se spojil s mladším fyzikem Leó Szilárdem, rodákem z Budapešti, který se výborně orientoval v termodynamice. Společně začali přemýšlet o tom, jak dostat teplo z vnitřku chladničky ven bez typického mechanického kompresoru. Zní to téměř jako drobný domácí projekt dvou vědců. Ve skutečnosti vznikla série patentů a konstrukcí, které zabraly několik let vývoje a přivedly oba badatele do kontaktu s průmyslovými podniky.
Chlad neexistuje jako látka, kterou by šlo nalít do skříně
Běžná lednička žádný chlad nevyrábí. Přesouvá teplo z prostoru s potravinami do místnosti. Moderní kompresorová zařízení to dělají prostřednictvím chladiva, které se při určitých tlacích vypařuje a kondenzuje. Když se vypařuje, přijímá energii ze svého okolí. Když se v jiné části okruhu opět mění v kapalinu, energii odevzdává. Kompresor pomáhá udržovat potřebný rozdíl tlaků.
Einstein se Szilárdem hledali jiné způsoby, jak proces řídit. V jednom návrhu využili absorpční princip: směsi kapalin a plynů obíhají propojenými částmi aparatury a změny teploty i koncentrace umožňují odpařování a opětovné zachycování chladiva. Hybnou silou může být teplo dodávané zvenčí, nikoli mechanické stlačování plynu běžným pístem. Celá věc je pozoruhodná právě tím, že zařízení nemusí být tvořeno množstvím rychle se pohybujících součástí.
Je však nutné rozlišovat mezi několika projekty obou fyziků. Slavný americký patent číslo US 1,781,541, udělený 11. listopadu 1930, popisuje chladicí uspořádání založené na práci s kapalinami, plyny a předáváním tepla. Vedle něj dvojice vyvíjela také elektromagnetické čerpadlo pro jinou variantu chladicí soustavy. Tyto konstrukce se v populárních článcích často smíchají do jedné údajně jediné „Einsteinovy ledničky“, ačkoli se liší technickým principem.
Čerpadlo, které nemělo píst, ale přesto dokázalo pohybovat kovem
Elektromagnetické řešení patřilo k nejneobyčejnějším částem projektu. Místo běžného čerpadla s mechanickými díly mělo využívat elektromagnetické pole k pohybu tekutého kovu. Kov pak mohl přenášet tlak v chladicím systému. Na papíře vypadal nápad elegantně: méně mechanicky namáhaných těsnění, žádné tradiční písty a možnost vytvořit uzavřený okruh.
Prototyp však přinesl nečekané technické obtíže. Vývoj ve společnosti AEG ukázal, že čerpadlo může být velmi hlučné. Při pohybu tekutého kovu vznikaly nežádoucí jevy, které bylo nutné potlačovat. Problematický byl také samotný kov. Vybraná sodíko-draslíková slitina dobře vedla elektřinu, ale prudce reagovala při styku s vodou a vyžadovala pečlivě utěsněný systém.
Konstruktéři tak narazili na dobře známý problém vynálezců: zařízení, které řeší jedno bezpečnostní riziko, může přinést jinou technickou komplikaci. Teoretická elegance nestačila. Lednička musela být také levná, tichá, spolehlivá a dostatečně úsporná, aby ji výrobce dokázal nabídnout běžné rodině.
Proč vítězné řešení nakonec nevyráběli po tisících
Einstein se Szilárdem přihlásili desítky patentových nároků v různých zemích. Některé licence byly prodány výrobcům, takže práce měla i ekonomický výsledek. Žádný z jejich návrhů se však nestal standardní masově vyráběnou domácí chladničkou. Prototypy nebyly ve všech ohledech konkurenceschopné a trh se rychle měnil.
Na přelomu dvacátých a třicátých let začala nastupovat nová generace chladiv. Některá se z hlediska akutní toxicity jevila bezpečnější než dříve používané látky, a oslabila tak jeden z hlavních důvodů, proč oba fyzikové hledali zásadně odlišnou konstrukci. Později se ukázalo, že část těchto nových látek má zase vážné důsledky pro ozonovou vrstvu a klima. Vývoj chladniček je proto dobrým příkladem toho, jak technický pokrok často přesouvá pozornost od jednoho druhu rizika k jinému.
Příběh je pozoruhodný i kvůli osudům obou spolupracovníků. Szilárd se později významně podílel na dějinách jaderné fyziky a patřil k lidem, kteří upozorňovali na možnost vývoje atomových zbraní. Einstein se mezitím stal světově známým symbolem vědeckého myšlení. Jejich společná práce na kuchyňském spotřebiči dnes působí jako překvapivá odbočka, ale pro oba šlo o seriózní aplikaci fyziky.
Vynález se na dlouhá desetiletí ocitl mimo hlavní proud průmyslu. Jeho principy však zůstaly pozoruhodné pro badatele hledající alternativní chladicí technologie a odolné systémy s omezeným počtem pohyblivých součástí. Není jisté, že by právě původní Einsteinova konstrukce dokázala vyřešit dnešní energetické nebo ekologické výzvy. Ukazuje ale něco důležitého: i vědec známý nejabstraktnějšími teoriemi může začít u zdánlivě obyčejné otázky, proč je nebezpečné spát vedle domácího spotřebiče.
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Zdroje: Kód Enigma [1], American Physical Society – November 11, 1930: Patent granted for Einstein-Szilard refrigerator [2], Google Patents – US1781541A, Refrigeration (Einstein and Szilard) [3], German Patent and Trade Mark Office – Albert Einstein, the inventor [4]