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Einsteina vyděsila zpráva o rodině otrávené ledničkou. S dalším fyzikem pak vymyslel chladicí zařízení bez běžného kompresoru

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Albert Einstein se do dějin zapsal teorií relativity, ale v roce 1930 získal patent i na něco mnohem obyčejnějšího: ledničku. Společně s Leó Szilárdem chtěl odstranit konstrukční slabinu tehdejších spotřebičů, která mohla způsobit smrtelný únik plynu. Jejich řešení bylo nečekaně důmyslné. Proč se přesto neobjevilo v každé domácnosti?
Einsteina vyděsila zpráva o rodině otrávené ledničkou. S dalším fyzikem pak vymyslel chladicí zařízení bez běžného kompresoru

Einsteina vyděsila zpráva o rodině otrávené ledničkou. S dalším fyzikem pak vymyslel chladicí zařízení bez běžného kompresoru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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