Tohle tlačítko v pojistkové skříni musí každý zmáčknout dvakrát ročně

Na konci října jsme si zase posouvali hodiny na zdi, v troubě i v autě. Ke změně času se ale hodí přidat ještě jeden drobný úkon v pojistkové skříni. Zvládne ho každý bez nářadí, předepisují ho výrobci a týká se ochrany, která dokáže zabránit úrazu proudem i požáru.
Malé tlačítko s písmenem T
Ve skříni s pojistkami bývá řada páček vedle sebe. Proudový chránič poznáte tak, že má vedle ovládací páčky malé tlačítko s písmenem T nebo nápisem TEST. Test se týká každé domácnosti, která takový přístroj v rozvaděči má.
Chránič si hlídá, aby z obvodu odteklo přesně tolik proudu, kolik do něj vteklo. Jakmile chybí víc, než přístroj snese, znamená to, že si proud našel jinou cestu, a chránič dodávku hned přeruší. Typicky jde o pračku s prodřeným kabelem, vlhkou zásuvku na terase nebo o člověka, který se dotkne vadného spotřebiče. Pak hrozí úraz proudem nebo požár. Jistič, se kterým si lidé chránič často pletou, vypíná obvod při přetížení, třeba když v kuchyni běží naráz konvice, trouba a myčka.
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Pravidelný test předepisují výrobci chráničů v návodech a půlroční interval uvádí hned několik z nich. Stejnou lhůtu doporučila v říjnu 2026 britská certifikační organizace NICEIC s odkazem na britské normy. Pokyny jednotlivých značek se přesto liší.
Kdo doporučuje Jak často testovat ABB, klasické chrániče jednou za 6 měsíců OEZ, řada OFI jednou za půl roku Hager, návod k řadě ID1 každých 6 měsíců NICEIC (Velká Británie) každých 6 měsíců jiná řada chráničů podle katalogu každý měsíc
Schneider Electric v tiskové zprávě z 16. června 2021 uvedl obvyklý interval půl roku až rok a ve svých odpovědích na časté dotazy ho dál stupňuje: nový chránič stačí zkoušet ročně, po letech provozu častěji a v drsném prostředí měsíčně. Rozhoduje proto návod a štítek vašeho chrániče. Opatrnější lidé mohou tlačítko mačkat klidně každý měsíc.
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Existují také chrániče, které si funkci prověří samy. ABB nabízí modely F-ATI a F-ARI Test, které se kontrolují jednou měsíčně a proud přitom neodpojí. Hodí se tam, kde by vadil i krátký výpadek proudu.
Test zvládnete za pár vteřin
Stisk tlačítka napodobí únik proudu a chránič musí vypnout. Bez proudu pak zůstanou všechny obvody za ním, často celý byt nebo dům, takže ztichne i lednice, počítač a router. Test proto vyžaduje malou přípravu:
Uložte rozdělanou práci a vypněte citlivou elektroniku. Upozorněte ostatní v domácnosti, že na chvíli nepůjde proud. Rozsviťte světlo, podle kterého poznáte, že chránič opravdu vypnul. Stiskněte tlačítko T nebo TEST. Chránič by měl vypnout a světlo zhasnout. Páčku chrániče rukou vraťte do zapnuté polohy. Přečtěte si také: Kam se hrabe tepelné čerpadlo v českých domech. Dánové chystají topení až 10× účinnější
Tlačítko funguje jen tehdy, když je chránič pod napětím, proto ho mačkejte u zapnutého chrániče. Kromě stisku tlačítka a nahození páčky v rozvaděči na nic dalšího nesahejte.
Když chránič nevypne
Pokud se po stisku nic nestane, ochrana nefunguje. Chránič neopravujte ani nerozebírejte a zavolejte elektrikáře. Stejně postupujte, když chránič opakovaně vypadává sám od sebe. Signalizuje tím poruchu v instalaci nebo ve spotřebiči, takže ho nenahazujte pořád dokola.
Tlačítko navíc prověří pouze samotný chránič. Uzemnění a ochranný vodič kontroluje odborník samostatně.
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Ve starších bytech a domech může chránič ve skříni úplně chybět. Od 1. února 2018 je v Česku účinná norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, podle které patří chránič na zásuvkové obvody a v domácnostech nově také na obvody osvětlení. Kdo chránič ve skříni nenajde, měl by se poradit s elektrikářem.
Hodiny jako připomínka
Nejtěžší na celé věci je nezapomenout. Britská NICEIC proto ve výzvě z října 2026 radí spojit test se změnou času na jaře a na podzim, protože tyto termíny se snadno pamatují.
Jarní a podzimní změna času se dá použít jako snadno zapamatovatelný termín pro test chrániče. Ilustrační foto. Zdroj: Renel Wackett / Unsplash.
Kdo podzimní termín letos propásl, může tlačítko zmáčknout o nejbližším víkendu. Další test si pak zapište do kalendáře v mobilu na březnový posun hodin.
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Zdroje: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/modularni-pristroje/proudove-chranice/rcd-s-automatickymi-testy, https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/123718_OFI-MI01-2022_CZ_SK.pdf, https://www.se.com/cz/cs/faqs/FA383762, https://www.se.com/cz/cs/about-us/newsroom/news/press-releases/proudov%C3%A9-chr%C3%A1ni%C4%8De-634975ff7bb43f4a620b1a47, https://www.mobilityhouse.com/media/productattachments/files/Bedienungsanleitung_ID1_ID_6LE002102A.PDF, https://www.esvit.cz/upload/files/000008e150/pf6-technicke-parametry.pdf, https://www.edinburghnews.scotsman.com/your-world/time-to-test-niceic-urges-households-to-check-life-saving-electrical-safety-devices-as-clocks-go-back-9302505, https://electricalcontractingnews.com/news/almost-half-of-brits-arent-aware-of-this-life-saving-device/, https://www.tzb-info.cz/normy/csn-33-2000-4-41-ed-3-2018-01, https://energozrouti.cz/clanek/k-cemu-slouzi-barevne-tlacitko-u-domacich-pojistek
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