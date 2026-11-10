Švadlena radí: kabát nikdy nevěšte na obyčejné ramínko. Vydrží tvar roky díky 1 jednoduché změně

Na podzim sáhnete do skříně pro oblíbený vlněný kabát a na ramenou objevíte dva hrbolky. Napaříte je, přežehlíte a druhý den jsou zpátky. Hrbolky se vytvořily během měsíců, kdy kabát v klidu visel ve skříni na ramínku, které neodpovídalo jeho ramenům. Krejčovská praxe má proti tomu zásadu, na které se shodují výrobci ramínek i odborníci na péči o oděvy.
Sedí ramínko vašemu kabátu?
Než začnete cokoli kupovat, prohlédněte si kabát na jeho současném ramínku zepředu i z boku. Padají-li konce ramen dolů jako zplihlé listy, šev se stáčí dovnitř a na horní linii ramen se dělají hrboly, je ramínko úzké nebo krátké a konce ramen kabátu nemají oporu. Když přes ramena prosvítá obrys ramínka nebo se na nich tvoří boule, je ramínko úzké nebo tenké.
Pozor i na opačný případ. Přerostlé ramínko tlačí do švů a do horní části rukávu, látku vytahuje a na ramenou nechává dolíky, jako by do nich někdo zatlačil palcem.
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Ve všech těchto případech pomůže jedna změna. Kabát patří na tvarované ramínko, které napodobuje sklon a šířku lidských ramen a délkou odpovídá ramenům právě tohoto kabátu. Sedí pak na ramínku podobně jako na vašich ramenou a opírá se celou horní částí zad.
Vezměte metr a změřte svůj kabát
Konce správného ramínka sahají k ramennímu švu kabátu a za něj nepřečnívají. Nejrychleji velikost zjistíte s krejčovským metrem. Kabát zapněte, rozložte ho zády nahoru na stole a natáhněte metr v rovné čáře přes záda od jednoho ramenního švu k druhému. Naměřená délka je číslo, které hledáte u ramínka.
Šířku ramínka pro kabát nejrychleji zjistíte krejčovským metrem, kterým změříte vzdálenost mezi oběma ramenními švy. Ilustrační foto. Zdroj: Antoni Shkraba / Pexels.
Když padne mezi dvě velikosti, sáhněte po užší, protože širší ramínko deformuje rukáv. Naměřenou šířku si poznamenejte, při nákupu ramínek ji budete mít po ruce.
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Zimní kabát je těžký a celá jeho váha visí na ramínku. Představte si, že nosíte těžkou tašku na tenkém provázku místo širokého popruhu. Kabát na drátěném nebo úzkém plastovém ramínku na tom je podobně: tíha tlačí na malou plochu u ramen a látka v tom místě časem povolí natrvalo. Žehlička pak hrbolek uhladí jen nakrátko. Ze stejného důvodu nepatří na ramínko pletené svetry, hlavně vlněné a kašmírové, protože vlastní váha by jim vytáhla ramena. Ty je lepší skládat.
Záleží i na povrchu. Ramínko, o které se zachytí nehet, zachytí i vlákno látky a může ji zatrhnout, ať jde o tenký drát, nebo o neobroušené dřevo s třískami. Kabát z čistírny proto na drátěném ramínku, se kterým přišel, nenechávejte.
Ramenní část ramínka pro kabát by měla být silná aspoň 5 cm. Útlejší ramínka si nechte na lehčí oblečení. Dobrou volbou je masivní dřevo, protože se pod těžkým kabátem neprohne. Ramena na širším dřevěném ramínku zůstanou klenutá i po měsících ve skříni a kabát si tvar udrží výrazně déle.
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Promoklý kabát nepatří rovnou mezi ostatní oblečení. Nechte ho na ramínku v předsíni nebo jinde, kde proudí vzduch, a do skříně ho zavřete, až proschne. Vlhká vlna zavřená ve skříni začne brzy páchnout a v nejhorším případě i plesnivět.
Ať kabát visí kdekoli, zapněte mu aspoň horní knoflík nebo zip. Ramena i klopy si tak zachovají přirozený tvar.
Než kabát uložíte na léto, projděte tři kroky:
Vyčistěte ho, i když vypadá čistě. Řiďte se štítkem, vlněný kabát většinou patří do čistírny místo do pračky. Zavěste ho do prodyšného textilního obalu, nejlépe bavlněného. Ve vakuovém sáčku se kabát k čerstvému vzduchu nedostane a případná vlhkost z látky nemá kam uniknout. Do skříně přidejte cedrové ramínko nebo pár cedrových kostek, které pohlcují vlhkost a odrazují moly. Kožené oblečení a kožešiny od cedru držte dál, protože jim bere vláhu, a do jejich části skříně dejte raději sáček sušené levandule. Přečtěte si také: Stylistka varuje: tyto 3 chyby při oblékání dělá většina žen po 50
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-pecovat-o-vlnene-obleceni-40409608, https://www.careofcarl.com/en/guides-3/how-to-take-care-of-and-store-your-coat.html, https://forbes.cz/noviny-i-vceli-vosk-jak-si-uskladnit-zimni-obleceni-na-jarni-sezonu/, https://arterton.co.uk/blogs/journal/determining-your-clothes-hanger-size, https://www.jelimate.com/blogs/news/the-complete-guide-to-preserving-luxury-garments-how-to-prevent-shoulder-bumps-fabric-snags-and-wardrobe-damage, https://help.kirbyallison.com/en-US/hanger-sizing-866769, https://www.woolmark.com/care/a-guide-to-storing-clothes/, https://energozrouti.cz/clanek/klasicke-raminka-mizi-ze-skrini-nahradil-je-novy-typ-ktery-obleceni-vubec-nepomacka