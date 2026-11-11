Rodiny se každou noc v hrůze choulily v domech: Tichá hrozba brala spící děti přímo z náruče matek

Na pláních u řeky Ghághra se žije skromně a spí se tam, kde je místo. Mnoho chatrčí nemá ani dveře, děti usínají vedle matek na verandách nebo u otevřeného prahu a v noci tu panuje tma, kterou ruší jen šumění polí cukrové třtiny. Dlouhá léta se tu nikdo nebál, že by z těch polí mohlo přijít nebezpečí. Pak se ale vesnice jedna po druhé přestaly ukládat ke spánku. Muži začali u domů držet hlídky s holemi a srpy, rodiče hlídali děti do rozbřesku a úřady do oblasti poslaly drony s termokamerami.
Bylo krátce po půlnoci na začátku září 2024 a šestiletý chlapec spal na verandě rodného domu v okrese Bahraič na severu Indie. Matka spala nedaleko.
„Probudila jsem se a můj syn byl v tlamě toho zvířete,“ popsala pro deník Times of India, jak uvedla agentura AFP. Zvíře chlapce chytilo za krk a vleklo ho pryč od domu.
Útočníkem byl vlk. A nebyl sám. V okolí
vesnic v tehsílu Mahsí tehdy podle místních úřadů řádila smečka zhruba šesti zvířat, která se v předchozích dvou měsících naučila chodit k lidským obydlím. Vybírala si ty nejbezbrannější: malé děti, které spaly venku nebo u otevřených vchodů. Smečka, která se naučila chodit k lidem
Oblast leží zhruba 50 kilometrů od hranic s Nepálem a tvoří ji travnaté pláně, pole a malé osady. Podle magazínu
Down To Earth vlci v roce 2024 v Mahsí zabili devět dětí a jednu ženu a víc než padesát lidí zranili. Stát Uttarpradéš proti nim vyhlásil zásah s názvem Operace Bhedija, tedy Operace Vlk.
Na lov smečky se vydalo víc než 150 ozbrojených mužů a desítky lesníků. Nad poli nepřetržitě kroužily drony, vesničané pálili hromady suchého sloního trusu, jehož pach má šelmy odrazovat, a podle místních médií do pastí kladli panenky nasáklé dětskou močí. Kancelář hlavního ministra státu vydala jednoduchý pokyn: chytit vlky za každou cenu.
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Koncem srpna lesníci jednoho z vlků zahnali petardami do připraveného koridoru, uspali ho a odvezli do zoo. Jak připomněl indický deník
Business Standard, byl to už čtvrtý odchycený člen smečky a místní úřady mezitím začaly do chatrčí, které neměly vůbec dveře, montovat vchody, které jde zavřít. Pátý vlk skončil v kleci o něco později. Posledního, šestého, podle Down To Earth v říjnu ubili sami vesničané. Útoky tehdy ustaly a lidé si poprvé po měsících oddechli. Proč šelmy opustily své pláně a zamířily k domům
Vlk indický je plachý tvor. Podle odborníků, které citovala televize
CBS News, útočí na člověka jen jako na poslední možnost, když hladoví. Mnohem raději loví malé antilopy a jiná zvířata, která se jim nemohou bránit. V celé Indii jich podle stejného zdroje žijí zhruba tři tisíce a většina mimo chráněná území, tedy v těsném sousedství lidí.
V roce 2024 sehrála velkou roli voda. Přívalové deště rozvodnily okolí a zaplavily území, kde smečka obvykle lovila.
„Povodně vytvořily nedostatek, který je dohnal k riskování, jaké by normálně nepodstoupili,“ řekl deníku Times of India státní lesník Adžít Kumár Singh. Hladová smečka se tak přesunula tam, kde byla potrava nejsnáze dostupná. Klid, který vydržel necelý rok
V září 2025 se strach vrátil, tentokrát do sousedního tehsílu Kaisarganj, nedaleko místa loňských útoků.
„Dvě holčičky zemřely 9. a 12. září. Zraněno bylo i šest dospělých,“ potvrdil magazínu Down To Earth okresní lesník Rám Singh Jádav. O pár týdnů později našli sousedé v jejich chatrči mrtvé manžele Khedana a Mankiju, oba kolem šedesáti let. Indický deník Free Press Journal tehdy psal o vládě teroru, školy dočasně zavřely a obyvatelé hlídali domy s holemi, srpy a tradičními zbraněmi.
Hlavní ministr Uttarpradéše Jógí Ádityanáth 27. září oblast přeletěl a nařídil, aby lesníci vlka odchytili, a když to nepůjde, zastřelili. Podle agentury PTI, jejíž zprávu převzal list
Telangana Today, při zásazích od té doby zahynuli čtyři vlci. Útoky přesto pokračovaly.
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Na konci listopadu přišly během jediného dne dvě tragédie. Pětiletého chlapce zvíře odvleklo zpoza domu přímo před očima jeho matky. Desetiměsíční holčička spala v náručí své matky, když ji vlk v noci odnesl.
„Když jsem se kolem půl jedné probudila, dítě bylo pryč,“ řekla matka indické televizi ETV Bharat. Tělíčko našli ráno v třtinovém poli zhruba 800 metrů od domu.
Lesníky znepokojilo, že se zvířata začala chovat jinak než dřív.
„Zdá se, že se chování vlků změnilo. V poslední době jsou aktivní i přes den, což je zvláštní,“ řekl Jádav agentuře AFP. Jeden z místních obyvatel to shrnul slovy, která citovala CBS News: „Naše děti nejsou v bezpečí ani uvnitř domu.“
Měl pravdu. Sedmého prosince kolem půl druhé ráno vstoupil vlk do domu ve vesnici Mallahanpurva a vytáhl čtyřměsíční miminko z matčiny náruče.
„Šelma tiše vešla, vzala dítě matce z rukou, sevřela ho v čelistech a utekla,“ popsal jeden ze sousedů agentuře PTI. Od září do té doby podle lesní správy v oblasti zemřelo osm dětí a starší manželé a dalších dvaatřicet lidí utrpělo zranění. Dveře jako nejcennější ochrana života
Úřady radí pořád totéž: nespat venku, zavírat dveře a děti držet v noci uvnitř. Pro mnoho rodin v
severní Indii to ale není tak snadné. Některé domy dveře vůbec nemají, mnoho jich nemá ani toaletu, a tak lidé musí v noci ven.
Vlk indický je přitom v zemi přísně chráněný a lidé i úřady stojí před bolestnou volbou mezi ochranou ohroženého druhu a životy dětí. Příběh z Bahraiče ukazuje, jak tenká je hranice mezi lidmi a
divokou přírodou, když jedné straně dojde jídlo a druhé peníze na obyčejné dveře. Pro rodiny, které v posledních dvou letech přišly o děti, se z ní stala noční můra, na kterou se nedá zapomenout.
Zdroje: CBS News, Gulf News (AFP), Business Standard, Down To Earth, ETV Bharat, Free Press Journal, Telangana Today