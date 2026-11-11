Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

„Je hrozně sešlý,“ rýpl si Šteindler do Čtvrtníčka. Po 20 letech se vrací s komedií o smrti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Milan Šteindler se po téměř dvaceti letech vrací k filmové režii a v Brně začal natáčet novou komedii Až na ten konec dobrý s Petrem Čtvrtníčkem a Vandou Chaloupkovou v hlavních rolích. Předlohou pro film je úspěšná stejnojmenná kniha spisovatele a stand-up komika Pavla Tomeše, která v roc
„Je hrozně sešlý,“ rýpl si Šteindler do Čtvrtníčka. Po 20 letech se vrací s komedií o smrti

„Je hrozně sešlý,“ rýpl si Šteindler do Čtvrtníčka. Po 20 letech se vrací s komedií o smrti

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:52

Reklama
Další články z Netflixer
Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935
Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935
Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín
Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín

Před Klementinem stojí kamery, hlavní vchod do Městské knihovny je zavřený a kolemjdoucí na Mariánském...

Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007
Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007

Před sedmi lety se Robert Pattinson a Nicholas Hoult přetahovali o Batmanův plášť. Teď se podle magazínu...

Unášel lidi a pracoval pro tajnou službu. Netflix ukáže příběh podle skutečnosti. Gangstera hraje hvězda Papírového domu
Unášel lidi a pracoval pro tajnou službu. Netflix ukáže příběh podle skutečnosti. Gangstera hraje hvězda Papírového domu

Netflix chystá nový dramatický seriál podle knihy Marcela Larraquye, ve kterém se v Argentině v 70. letech...

Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty
Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty

Sopka nad řeckým pobřežím prý do tří dnů žádá tři lidské oběti. Sekta mladých radikálů si jednu z nich...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.