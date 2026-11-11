„Je hrozně sešlý,“ rýpl si Šteindler do Čtvrtníčka. Po 20 letech se vrací s komedií o smrti

Známý český herec
Milan Šteindler, který coby režisér obdržel Českého lva za snímek Díky za každé nové ráno, se opět vrací k režii. Natáčí komedii Až na ten konec dobrý, která se soustředí na téma, o kterém jen tak každý nežertuje. Dá se totiž říci, že hlavní hrdinkou připravované novinky je smrt. Scénář spolu se Šteindlerem napsal autor stejnojmenné knihy Pavel Tomeš.
Kromě
Petra Čtvrtníčka a Vandy Chaloupkové se v nové komedii představí Emma Marklová, Vladimír a Anna Polívkovi, Jan Kolařík, Michal Isteník, Simona Peková, Hana Holišová nebo písničkářka Nikola Mucha. Sám za sebe se ve filmu objeví i skutečný astronaut Aleš Svoboda, budoucí účastník národní mise na ISS v roce 2027. „Kdo jiný by měl vědět, co je tam nahoře?“ okomentoval jeho zapojení Šteindler.
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První klapka padla příznačně v období dušiček, a to rovnou při natáčení scén
na hřbitově. Štáb bude točit do poloviny prosince v Brně a Praze. Zásadní scény vzniknou ve Hvězdárně a planetáriu Brno, filmaři se podívají i do unikátního Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Jak už bylo řečeno, pro Milana Šteindlera jde o návrat k filmové režii po téměř 20 letech.
„Měl jsem, řekněme, jiné životní starosti – a neměl téma. Až teď přišlo takové, které je konečně moje. A to je téma smrti. A proč? No, sám k ní mám teď mnohem blíž,“ vysvětlil. Na otázku, na co se těší, odpověděl, že do střižny.
„Nemám natáčení rád, protože se musí hrozně brzy vstávat. A to já nerad. Miluju střižnu, ale natáčení, to je takové nutné technické peklo, kterým si musíte projít. I když… Je to stejně svým způsobem vášeň,“ dodal s nadsázkou. „Ten film je spíš o konečnosti než o smrti,“ doplnil ho autor předlohy Pavel Tomeš. „O tom, že jednou všechna tahle sranda skončí. Ale do té doby se může stát spousta úžasných věcí. Jinak než s humorem o tom mluvit neumím.“ Smrt a humor v jednom filmu
Smrt a
humor v jednom filmu? Pod řadou morbidních vtipů a cynických hlášek se skrývá nečekaně dojemný příběh. „Když jsem před několika lety poprvé četl román Pavla Tomeše, zaujalo mě především to, s jakou lehkostí a odzbrojujícím humorem dokáže vyprávět o tak vážném tématu, jako je smrt. A přitom je to vlastně nesmírně optimistický a univerzálně platný příběh o životě. Věřím, že diváci se budou smát i dojímat a možná si cestou z kina uvědomí, že není důležité, kolik času nám zbývá, ale jak s ním naložíme,“ řekl Martin Palán, producent filmu za Bontonfilm Studios. Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Proč zrovna Brno?
„Brno mám moc rád. Často jsem říkal, že v České televizi Brno jsou debilové. Asi proto, že se to tak říkalo. Pak jsem tam ale točil a ukázalo se, že to vůbec není pravda. Tři roky jsem také hrál v divadle u Bolka Polívky. Bylo to super a rád jsem tam jezdil. Pro mě je Brno úžasné město,“ vysvětlil Šteindler. O čem je komedie Až na ten konec dobrý?
Příznivci
českých filmů mohou očekávat komedii o smrti, která připomene, proč stojí za to žít. Příběh svede dohromady mladou redaktorku černé kroniky v místních novinách, cynického dědu – bývalého ředitele brněnské hvězdárny – a jeho jedenáctiletou osiřelou vnučku, která ze všeho nejraději sbírá a vytváří parte. To pro svého dědu se ale snaží oddálit, co to jen jde. Několik slov k obsazení
„Ve filmu je mu sedmdesát. Někdo namítal, že je na roli dědka trochu mladý. No, ale on do toho fakt nemá daleko. Podívejte se, jak vypadá. On je už hrozně otřískaný, může hrát sedmdesátileté. Je hrozně sešlý,“ řekl Šteindler o Petrovi Čtvrtníčkovi.
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S Chaloupkovou se hádal:
„Vanda mě zaujala v Divadle Na Fidlovačce. Později jsem ji viděl i ve filmu. To jsem ovšem nevěděl, že je taky autorka, což je pro režiséra nebezpečné. Takže jsme se po pár schůzkách začali hádat i o scénáři. Když jsme ale točili kamerové testy, ukázalo se, že s autorstvím na hereckém talentu fakt nic neztratila.“
A co možná budoucí dětská herečka?
„Vzešla z castingu, je neskutečně šikovná a chápavá. Točili jsme i kamerový test s Vandou Chaloupkovou, Petrem a Emmou a moc jim to spolu slušelo a šlo. Je roztomilá, inteligentní a skvěle hraje. Jsem připravený za ni dát ruku do ohně. A navíc… Když máte udělat herecký výkon, běžet, zakončit to parakotoulem a během toho ve zpomaleném záběru střídat nálady a pocity, to mnohdy neudělá ani dospělý herec. Ona jo,“ pochválil Šteindler talentovanou Emmu Marklovou.
Česká komedie Až na ten konec dobrý vstoupí do českých kin v zimě 2027.
Zdroj: Bontonfim