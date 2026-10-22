Skořice, kakao a káva: podzimní vůně 2026 voní jako něco, co bys nejradši vypila

Jakmile se ochladí, parfémový svět pravidelně sáhne po hlubších tónech. Letos je ale posun výraznější. Vogue, Allure i další beauty média popisují „grown-up gourmand“ nebo „gourmand 2.0“: sladké vůně zůstávají, ale cukr dostává protiváhu v podobě kávy, koření, dřeva, alkoholu, kouře nebo hořkého kakaa. Výsledek může být hřejivý bez toho, aby člověk voněl jako vitrína cukrárny.
Káva: tmavá, pražená a překvapivě sexy
Kávová nota bývá méně doslovná, než čekáš. V parfému může připomínat čerstvě namletá zrna, hořké espresso, sladké cappuccino nebo jen temný pražený akord, který zvýrazní vanilku a bílé květy.
Black Opium od YSL postavil svou identitu právě na kontrastu kávy, vanilky a květin; Akro Awake jde směrem k výraznější černé kávě s kardamomem. Pokud se bojíš ulepené sladkosti, hledej kávu vedle dřeva, koření nebo ambry, ne pouze pralinky a karamel.
POUDREE TIP: Kilian Paris - Midnight Espresso
Kakao: nemusí z tebe udělat tabulku čokolády
Kakao a čokoláda mají v parfumerii několik tváří. Mohou být mléčné a sladké, ale také suché, hořké, prašné nebo téměř zemité. Právě ta druhá poloha je letos zajímavá. Vogue a Elle upozorňují na návrat komplexnějších čokoládových gourmandů a na kombinace kakaa s tabákem, dřevem, kořením nebo květinami. Takové vůně jsou méně dezert a víc večerní samet.
POUDREE TIP: French Avenue - Cocoa Morado
Skořice: pozor, umí být svíčka i luxusní parfém
Skořice je jedna z nejsnazších cest k podzimní atmosféře a zároveň jedna z nejrizikovějších. Ve špatné kombinaci připomene aromatickou svíčku z nákupního centra. V dobré funguje jako suché, teplé koření, které dá vanilce nebo alkoholu strukturu.
Typickým příkladem je Angels’ Share od Kilian, kde se kořeněný dojem potkává s koňakovým a dřevitým charakterem. Pokud chceš méně sladkou verzi, hledej skořici s kardamomem, tabákem, kůží nebo suchým dřevem.
POUDREE TIP: Lattafa - Khamrah
Co zkusit, pokud nechceš vonět jako latte
Nejjednodušší trik je číst noty jako kombinaci, ne jako seznam jídla. Káva + vanilka bude pravděpodobně měkčí a sladší. Káva + kardamom sušší a ostřejší. Kakao + tabák nebo dřevo může působit temně a unisexově. Skořice + koňak, rum nebo jantar bývá hřejivá a večernější.
A pokud je na tebe gourmand pořád moc, zkus vůni, kde jsou jedlé tóny jen v pozadí a hlavní roli hraje cedr, santal, ambra nebo pižmo.
POUDREE TIP: Giardini di Toscana - Bianco Latte
Podzimní shortlist podle nálady
Pro kávu s vanilkovým efektem: YSL Black Opium. Pro ostřejší „espresso“ charakter: Akro Awake. Pro skořicově alkoholovou hřejivost: Kilian Angels’ Share. Pro tmavší kakao a tabák hledej kompozice ve stylu Tom Ford Tobacco Vanille nebo novější čokoládové gourmands, které kakao staví proti dřevu a koření.
A pokud chceš současný trend bez konkrétního nákupu, stačí při příštím testování hledat tři slova: coffee, cacao, cinnamon — a pak zkontrolovat, co stojí vedle nich.
Nech vůni deset minut žít
U hřejivých parfémů je obzvlášť špatný nápad rozhodovat podle prvního střiku na papírek. Koření může zpočátku působit ostře, káva hořce a gourmand přehnaně sladce. Na kůži se během desítek minut přidají dřeva, pižma a pryskyřice a parfém se může změnit skoro k nepoznání. Na podzim 2026 tedy klidně voníme jako káva. Jen ideálně ne jako kafe, které někdo vylil do kabelky.
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Zdroje: Vogue – The Best Gourmand Perfumes Redefining Sweetness [1], Allure – The Top Fall Fragrance Trends of 2026 [2], Vogue – The Best Fall Fragrances for 2026 [3], Forbes – Your Fall Fragrance Transition [4].