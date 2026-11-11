Sněhové pusinky podle cukrářských pravidel. Na co si dát pozor při šlehání a proč záleží na každém detailu

Když mi kamarádka poprvé říkala, že
dělá z pusinky nálevu po cizrně, myslela jsem si, že si ze mě trochu střílí. Jenže pak přinesla talíř malých bílých pusinek. Byly křehké, lehké, skoro sněhové. Snědla jsem čtyři, možná pět, a až potom se začala ptát, co v tom vlastně je. Jmenuje se to aquafaba a v tomhle receptu funguje překvapivě dobře.
Klasické pusinky cukrářka popisuje docela prostě: z bílků a cukru. cukroví tady bílky nahrazuje. Nálev z Cizrna konzervované cizrny se po vyšlehání chová podobně jako vaječný bílek, protože obsahuje rozpuštěné bílkoviny a škroby.
Můj tip zní: Dejte aquafabu před šleháním aspoň na hodinu do lednice. Studená tekutina se obvykle vyšlehá pevněji než ta, která stála na lince. Šlehač pusťte naplno a nespěchejte. Hotový sníh má držet pevné špičky a při otočení mísy se nesmí hnout. Recept na křehké veganské pusinky z aquafaby
Z téhle dávky vyjde přibližně jeden plech, tedy
kolem 20 až 30 pusinek. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Základ sněhu: 130 g nálevu z konzervované cizrny 130 g moučkového cukru 20 g vanilkového cukru Postup přípravy pusinek z cizrny
1. Cizrnu slijte přes jemné sítko a nálev přesně odvažte. Potřebujete
130 g. Zbytek tekutiny odložte stranou, případně vylijte, do receptu patří jen uvedené množství. Cizrnu schovejte do lednice, později se hodí do salátu nebo pomazánky.
2. Odměřený nálev nalijte do opravdu čisté a odmaštěné mísy. Tuk je u tohohle receptu problém, stačí malá stopa po másle nebo žloutku a sníh nebude držet. Začněte šlehat elektrickým šlehačem na střední výkon, zhruba po dvou minutách přepněte na maximum.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Pusinky, co se nedaří každému: Tajemství správné textury a proč záleží na každém pohybu metly
3. Jakmile tekutina zbělá a začne pěnit, přidávejte
moučkový cukr a vanilkový cukr. Ne najednou. Sypte ho pomalu, ideálně po lžících. Když se cukr nasype do mísy celý naráz, hmota může spadnout a místo pevného sněhu zůstane jen řídká směs.
4. Šlehejte celkem
10 až 15 minut, dokud nevznikne lesklý sníh s pevnými špičkami. Můžete opatrně zkusit otočit mísu. Dobře vyšlehaný sníh zůstane na místě. Barvu mívá čistě bílou, někdy trochu perleťovou. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Pusinky, co se nedaří každému: Tajemství správné textury a proč záleží na každém pohybu metly
5. Troubu předehřejte na
100 stupňů a nastavte horkovzduch. Plech vyložte pečicím papírem.
6. Sníh dejte do cukrářského sáčku s hvězdicovou nebo kulatou špičkou. Na plech stříkejte malé kopečky, případně spirálové věžičky. Mezi jednotlivými pusinkami nechte aspoň centimetr, při pečení se mohou nepatrně roztáhnout.
7. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
80 minut při 100 stupních. Dvířka během pečení raději neotvírejte. Prudká změna teploty pusinkám nesvědčí, mohou popraskat nebo se srazit.
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8. Po 80 minutách troubu vypněte, plech ale ještě nevyndávejte. Pusinky nechte uvnitř dalších
30 minut. Díky pomalému chladnutí budou křehké celé, ne jen na povrchu.
9. Hotové pusinky se mají snadno odlepovat od papíru a v ruce působí skoro beztížně. Pokud se pořád lepí, vraťte je do trouby ještě asi na 15 minut, tentokrát s pootevřenými dvířky.
Tipy redakce: Čistota nádobí rozhoduje: Mísu i metly před šleháním klidně přetřete papírovým ubrouskem s trochou citronové šťávy. I tenký, okem neviditelný film tuku může způsobit, že sníh nezačne pořádně tuhnout. Barvení pusinek: Do sněhu lze přidat potravinářské barvivo a udělat barevné pusinky. Nejlépe se pracuje s gelovými barvami. Stačí malá kapka a sníh tolik neřídne jako u tekutých barviv. Kdy jsou hotové: Správně upečená pusinka je suchá v celé tloušťce. Pokud ji rozlomíte a střed se ještě lepí, dejte plech zpátky do trouby na dalších 15 až 20 minut při 90 stupních. Co s cizrnou: Zbylá cizrna z konzervy je podle Healthline dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny. Rozmixujte ji s česnekem, citronem a olivovým olejem na hummus, nejlépe ještě ten den k rychlé večeři.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline. Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca