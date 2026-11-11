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Sněhové pusinky podle cukrářských pravidel. Na co si dát pozor při šlehání a proč záleží na každém detailu

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Dennívýzva
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Věřila jsem tomu až ve chvíli, kdy jsem to ochutnala. Pusinky z nálevu cizrny jsou křehké, lehké a chutnají skoro stejně jako ty klasické z bílků. Recept na celý plech zvládnete ze tří surovin.
Fotografie k pusinkám

Fotografie k pusinkám

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Pusinky, co se nedaří každému: Tajemství správné textury a proč záleží na každém pohybu metly
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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