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Proč lidé nemají také imunitu? Občan si vychutnal Babiše

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Diskuse našeho premiéra s občany jsou většinou velmi výživné. Argumenty Andreje Babiše totiž často uspokojí pouze jeho voliče, kteří by za něj dali duši, i kdyby říkal cokoli. Poměrně zajímavá byla diskuze, ve které se Andreje ptali na naše soudy. Nic zvláštního, co by nestálo za řeč. Jak reagoval Babiš? Naprosto logicky. Tak, jak bychom to od něj očekávali. Začal se vymlouvat.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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