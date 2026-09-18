Proč lidé nemají také imunitu? Občan si vychutnal Babiše

Reklama
2 min
Proč lidé nemají také imunitu? Občan si vychutnal BabišePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Diskuse našeho premiéra s občany jsou většinou velmi výživné. Argumenty Andreje Babiše totiž často uspokojí pouze jeho voliče, kteří by za něj dali duši, i kdyby říkal cokoli. Poměrně zajímavá byla diskuze, ve které se Andreje ptali na naše soudy. Nic zvláštního, co by nestálo za řeč. Jak reagoval Babiš? Naprosto logicky. Tak, jak bychom to od něj očekávali. Začal se vymlouvat.
Andrej Babiš
Zdroj: Andrej Babiš/Meta
Reklama
Dejte nám ještě šanci: Zoufalé žadonění viceprezidenta Vance baví internet a odhaluje paniku v Bílém domě
Alena Schillerová stopuje: Vtipné video baví sítě
Jsme prostě mistři vtipů. Humor nám nechybí, i když to často v politice docela skřípe. Poslední dobou čím...
Trump žádá zákaz obchodování pro zákonodárce, sám ale drží burzovní rekord
Zákaz obchodování s akciemi pro zákonodárce se stal jedním z hlavních předvolebních hesel republikánské...
Milion za druhé dítě. Babišův nesmysl už šíří i Vondráček a nazývá ho plánem
Poslanec Radek Vondráček dokáže na sociální síti sdílet cokoli a přidá si k tomu často i mimo realitu...
Okamura se za nás bije. Cestovka pro plyšáky, žádný prosazený zákon
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je opravdu velký hrdina. Ano, ale pouze na...
Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
Zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. Bylo mu 56 let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 16:46
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg
SvětFormule.cz
dnes, 16:44
1 min
Listy, které leží na zemi, cuketě škodí víc než sucho. Kdo je neodstřihne včas, sklidí poloviční plody plné hniloby
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:40
2 min
Macinka se po měsících ukázal na Hradě. „Nemám s ním co řešit,“ řekl o Pavlovi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:39
Vyhoďte ho, zní v zámoří. Tiskovka s Ovečkinem se zvrtla, do jedné země už Rus nesmí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:31
Reklama
Jana Skopová: Bezpečnostní hrozby a ruský test Evropy
Securitytech
dnes, 16:30
3 min
Mezi mýty a realitou: Pravda o jesenických čarodějnických procesech
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Toto je přesné datum změny letního času. Pozor, letos je vše jinak
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Poplach pro české Gripeny. Letěly do Polska kvůli dronům na Ukrajině
HN.cz
dnes, 16:26
Nintendo Switch 2 dostalo důležitou aktualizaci a obraz na televizi je krásný. Jednu věc ale fanoušci těžko odpustí
Mobify.cz
dnes, 16:22
4 min
Reklama
Škvarková pomazánka s lečem: Ideální společník nejen na chlebíčky
Cooky.cz
dnes, 16:20
4 min
Znojemský most u Cityparku se promění, obchodní centrum se bude finančně podílet
Jihlavská Drbna
dnes, 16:19
2 min
Cesta na hranici sil a příčetnosti. Německá Ponorka je pořád nejlepším válečným filmem všech dob
Kinobox.cz
dnes, 16:05
7 min
Charlotte Režná míří na Cenu Thálie. DJKT má dalších sedm jmen v širší nominaci
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
1 min
Japonští mistři metalové show v extravagantních kostýmech odvařili Prahu. Výrazný make-up, hudební smršť a jásot fanoušků až do poslední sekundy
Asianstyle
dnes, 16:00
3 min
Reklama
Přechod na zimní čas letos proběhne jinak. Česko by se mělo připravit
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
2 min
Mléčné skleničky z myčky zachrání ocet za pár korun. Stačí ho ohřát a nechat působit, zákal zmizí během hodiny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
4 min
Nová brněnská aréna bude mít vlastní pivo. O názvu desítky rozhodnou lidé
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
1 min
V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
4 min
Andrej Babiš během koncertu znepokojil veřejnost: Jeho chování k seniorkám a mladým dívkám lidé fotili a natáčeli
In-lifestyle.cz
dnes, 15:48
3 min
Reklama
Babišova slova o justici překročila citlivou hranici: Kritika rozsudků je jedna věc, řeči o „mafii“ druhá
Světkreativity
dnes, 15:47
3 min
Pomoc s nákupem jako past. Policie obvinila trojici z okrádání seniorů
Ostravská Drbna
dnes, 15:43
1 min
Letiště Praha zavede další opatření pro omezení front na příletech
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:41
S prvními chladnými večery to Češi znovu dávají do kamen. Kontrola doma může skončit pokutou až 50 000 Kč
Trendy svět
dnes, 15:35
2 min
Náhlý kolaps Daniely Brzobohaté. Zachraňovat ji musel Leoš Mareš
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:33
1 min
Reklama
Certifikáty oficiálně vyprší už v říjnu 2026. Kdo neaktualizuje Windows 11, zve si hackery při každém startu PC
Mobify.cz
dnes, 15:32
4 min
Karlos Vémola se veřejně zastal Lely. Místo uznání ale schytal kritiku i on
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:29
2 min
Kateřina Brožová vyrazila na dovolenou s dcerou. Společné fotografie zaujaly fanoušky na první pohled
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:26
2 min
Před rokem zemřel Farmář Rambo. Jeho syn Viktor dál obdělává pole s puškou v ruce
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:24
Rybíz starší tří let plodí čím dál méně, ale většina zahrádkářů ho nechává růst dál. Jedna chyba po sklizni stojí celou příští úrodu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:24
2 min
Reklama
Teplé dny vystřídá prudká změna. Meteorologové prozraidli, kdy do Česka dorazí první mrazy
Trendy svět
dnes, 15:23
1 min
Jak na dokonalé croissanty s vanilkovým krémem: Trik pro každého
Cooky.cz
dnes, 15:22
5 min
Dřevěné dveře ze Sušice a zdravotní sestra bojující s ekzémy. Plzeňský kraj zná šampiony v soutěži Firma a Živnostník roku
HN.cz
dnes, 15:20
TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně děti
Hanácká Drbna
dnes, 15:19
2 min
Mladý muž skočil do hotelového bazénu v Turecku. O několik minut později ochrnul
Trendy svět
dnes, 15:16
2 min
Reklama
Když máš pohyb ráda až potom: jak obejít vlastní odpor k první desetiminutovce
Poudree.cz
dnes, 15:15
3 min
Oblíbený ostrov Čechů zasáhly prudké bouřky. Blesk zapálil restauraci u pláže
Trendy svět
dnes, 15:09
2 min
Šampión v kinech propadl, na HBO Max má film o Nepelovi ode dneška druhou šanci
Kinobox.cz
dnes, 15:05
2 min
Pohádka o princezně Evelíně, která rozuměla řeči starých obrazů
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
9 min
Na Nových Dvorech začaly ražby dalšího úseku metra D
Pražská Drbna
dnes, 15:05
2 min
Reklama
Reklama
Před rokem zemřel Farmář Rambo. Jeho syn Viktor dál obdělává pole s puškou v ruce
Mladý muž skočil do hotelového bazénu v Turecku. O několik minut později ochrnul
Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci
Kateřina Brožová vyrazila na dovolenou s dcerou. Společné fotografie zaujaly fanoušky na první pohled
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Reklama
Reklama