Trump žádá zákaz obchodování pro zákonodárce, sám ale drží burzovní rekord

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Trump žádá zákaz obchodování pro zákonodárce, sám ale drží burzovní rekordPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zákaz obchodování s akciemi pro zákonodárce se stal jedním z hlavních předvolebních hesel republikánské strany. Prezident Donald Trump se k této iniciativě naoko hlasitě hlásí a požaduje její okamžité schválení. Jak ale aktuálně upozornila agentura Bloomberg, za tímto bojem za politickou transparentnost se skrývá učebnicové pokrytectví. Zatímco vrchní velitel prosazuje přísná pravidla pro členy Kongresu, on sám od svého znovuzvolení provedl na burze více transakcí než všichni američtí zákonodárci dohromady.
Donald Trump
Zdroj: Foto: Pixabay
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