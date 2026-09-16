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Trump žádá zákaz obchodování pro zákonodárce, sám ale drží burzovní rekord

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Dennívýzva
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Zákaz obchodování s akciemi pro zákonodárce se stal jedním z hlavních předvolebních hesel republikánské strany. Prezident Donald Trump se k této iniciativě naoko hlasitě hlásí a požaduje její okamžité schválení. Jak ale aktuálně upozornila agentura Bloomberg, za tímto bojem za politickou transparentnost se skrývá učebnicové pokrytectví. Zatímco vrchní velitel prosazuje přísná pravidla pro členy Kongresu, on sám od svého znovuzvolení provedl na burze více transakcí než všichni američtí zákonodárci dohromady.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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