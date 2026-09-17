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Alena Schillerová stopuje: Vtipné video baví sítě

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Jsme prostě mistři vtipů. Humor nám nechybí, i když to často v politice docela skřípe. Poslední dobou čím dál tím více. O to lépe dokážou někteří tvůrci na internetu pobavit. Naposledy jsem se díval na video s ministryní financí Alenou Schillerovou, která stopovala u silnice auta. Pobavilo mě a přesně naráželo i na současnou situaci. Člověk se rád zasměje, jen kdyby se to všechno nedělo u nás, ale raději někde v zahraničí.
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Alena Schillerová/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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