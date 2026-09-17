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Dejte nám ještě šanci: Zoufalé žadonění viceprezidenta Vance baví internet a odhaluje paniku v Bílém domě

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Když už vládní garnituře dojdou reálné argumenty i politické triumfy, přichází na řadu ponížené doprošování. Viceprezident JD Vance to názorně předvedl během svého úterního vystoupení v podcastu All-In miliardáře Chamatha Palihapitiyi, kde se pokusil o závěrečnou předvolební výzvu směrem k americkým voličům. Místo sebevědomého vystoupení však posluchači slyšeli spíše zoufalé žadonění. Jeho prosba okamžitě vyvolala vlnu brutálního výsměchu a naplno odhalila míru předvolební hysterie, která v Bílém domě panuje.
J. D. Vance

J. D. Vance

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2rQhy1Z
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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