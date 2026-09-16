Milion za druhé dítě. Babišův nesmysl už šíří i Vondráček a nazývá ho plánem

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Milion za druhé dítě. Babišův nesmysl už šíří i Vondráček a nazývá ho plánemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Poslanec Radek Vondráček dokáže na sociální síti sdílet cokoli a přidá si k tomu často i mimo realitu postavený komentář. Naposledy tak učinil před dvěma dny. Věnoval se výroku Andreje Babiše, který měl zřejmě uklidnit občany v tom smyslu, že vláda něco dělá s klesající až mizivou porodností. Andrej Babiš na sociální sítě pustil video pojednávající o tom, že rodiče by měli za druhé dítě inkasovat milion korun, případně by mohli mít doživotní úlevy na daních. Je až neuvěřitelné, co tento člověk může vypustit. Ještě neuvěřitelnější je ale to, že ho někteří přímo podpoří. Vondráček je v čele tohoto davu.
Radek Vondráček
Zdroj: Radek Vondráček/Meta
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