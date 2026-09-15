Silnější obranyschopnost začíná také u správně sestaveného jídelníčku. Tyto potraviny pomáhají chránit organismus před nemocemi

Reklama
2 min
Silnější obranyschopnost začíná také u správně sestaveného jídelníčku. Tyto potraviny pomáhají chránit organismus před nemocemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mílovými kroky se blíží chladnější část roku, ve které se samozřejmě všichni snažíme udržovat své zdraví na optimální úrovni. Pokud chceme účinně posílit imunitu, je nutné věnovat pozornost především naším stravě. Jakými potravinami můžeme posílit imunitní systém?
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Šetrnou očistu organismu mohou podpořit také detoxikační polévky. S odstraňováním škodlivých látek mají pomáhat stejně jako jiné metody
Horká voda může při pravidelném pití prospívat tělu mnoha způsoby. Některé potíže, s nimiž údajně pomáhá, překvapí
Pitná voda, ať už teplá nebo studená, udržuje vaše tělo zdravé a hydratované. Horká voda může ve srovnání s...
Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků
Když přemýšlíte o dýních, co vás vás napadne jako první? Možná nějaká dekorace, dýňový koláč, dýňová...
Kožní skvrny mohou zesvětlit také podomácku připravené masti. Mladistvě vypadající pleť tak nemusí být výsadou nízkého věku
Vitiligo je nepříjemné onemocnění, které způsobuje ztrátu kožní pigmentace. Ačkoliv nelze vyléčit, můžete...
Indická kuchyně může výrazně usnadnit cestu za štíhlejší postavou. Hubnutí podporuje pomocí bílkovin, zdravých tuků a koření
Indická kuchyně je známá svým výrazným kořením, čerstvými bylinkami a širokou škálou bohatých chutí. Její...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Šetrnou očistu organismu mohou podpořit také detoxikační polévky. S odstraňováním škodlivých látek mají pomáhat stejně jako jiné metody
- Horká voda může při pravidelném pití prospívat tělu mnoha způsoby. Některé potíže, s nimiž údajně pomáhá, překvapí
- Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků
- Jak poznáš, že tvoje hormony jedou horskou dráhu – a proč „hormonální nerovnováha“ není jedna diagnóza
Schalke čekalo na bundesligový gól 1 203 dní. Když už se dočkalo, nezůstalo u jednoho
Vše o sportu
dnes, 13:32
4 min
Hudební putování s Nedvědy: Kvíz o písních legendární hudební skupiny
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
1 min
Hnědé nehty jsou podzimní hit, který rozhodně chceš zkusit: čokoláda, espresso, karamel i skořice
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Žena z Frýdku-Místku je nezvěstná už dva týdny. Policie ji hledá i v zahraničí
Ostravská Drbna
dnes, 13:28
1 min
Horníček dostal v Leedsu čtyři góly za poločas. Český brankář přitom nemusel mít u žádného černé svědomí
SportyŽivě
dnes, 13:25
3 min
Reklama
V thajském lese našli „ďábelskou květinu“. Není zelená a energii ze Slunce nepotřebuje
Kód Enigma
dnes, 13:15
2 min
Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem
VIPživot.cz
dnes, 13:14
2 min
Silnější obranyschopnost začíná také u správně sestaveného jídelníčku. Tyto potraviny pomáhají chránit organismus před nemocemi
Zdravestravovani.eu
dnes, 13:13
2 min
„Země padnou, průmysl se zhroutí“. První muž AI otevírá v traileru příliš trefného filmu Pandořinu skříňku
Kinobox.cz
dnes, 13:06
3 min
Verdikt může Arsenal stát titul, zuří Arteta. Sporná penalta proti Sunderlandu bude mít dohru u rozhodčích
SportyŽivě
dnes, 13:03
3 min
Reklama
Zapomenuté návyky našich předků se vracejí kvůli drahému vytápění. Čechům mohou během zimy ušetřit nemalé peníze
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 13:03
3 min
22 let za téměř odříznutou hlavu. Odvolací soud snížil původní trest
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:03
Škola, obnova synagogy i zájezdní hostinec. To jsou Stavby roku Plzeňska
Plzeňská Drbna
dnes, 13:01
2 min
Fabka za všechny prachy. Šofér dlužil na pokutách, policisté mu sebrali značky
Brněnská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Máme technologie i svobodu, ale chybí nám směr, říká kněz a biolog Marek Vácha
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 13:00
Reklama
Připravte se na nejlepší: Nova Cinema vytáhne šílenou českou komediální pecku, která vás zvedne ze židle
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
3 min
Windows 11 ukrývá zapomenuté nastavení, které zrychlí Wi-Fi. Testování výsledku mluví jasně
Mobify.cz
dnes, 12:57
5 min
Čína varuje USA před válkou ve vesmíru. Kreml odmítá zbraně na oběžné dráze
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:49
Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance. Jubilejní podzimní řadu odmoderují naposledy
Kinobox.cz
dnes, 12:48
2 min
Ovečkin hraje v NHL a žije v Americe, ale Putinovi zůstává věrný. Teď se ukázal v předvolebním spotu jeho strany
SportyŽivě
dnes, 12:45
4 min
Reklama
Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojely
ČR nehody
dnes, 12:44
1 min
Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu
Budějcká Drbna
dnes, 12:44
1 min
„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Kreml vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:44
Maďarský exministr zahraničí čelí trestnímu oznámení za nákladné soukromé lety
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:41
Polská finta, díky které kysané zelí zůstane dokonale křupavé: Tajemstvím je tato přísada
Cooky.cz
dnes, 12:40
4 min
Reklama
Babišova Imoba spadla do ztráty. Firma vlastnící Čapí hnízdo loni prodělala 65 milionů korun, rok předtím přitom byla v zisku
HN.cz
dnes, 12:33
V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Bílá a hnědá vejce se od sebe liší jinak, než většina lidí předpokládá. Skutečné vysvětlení překvapuje i zkušené chovatele
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:22
2 min
Hvězda Ulice Kateřina Ujfaluši o lásce ke staršímu muži: Je důležité si natlouct pusu a spálit se!
Aplausin.cz
dnes, 12:16
3 min
Miliardář zaplatí za vstup do NHL 50 miliard korun. Nový tým vznikne v Texasu a Dallas Stars se třesou před konkurencí
SportyŽivě
dnes, 12:16
4 min
Reklama
V DNA čivavy našli stopy kojota. Malý pes v sobě uchoval část předkolumbovské Ameriky
Kód Enigma
dnes, 12:14
2 min
Český fotbal zažívá něco nevídaného. Návštěvy na stadionech útočí na rekord z devadesátek
SportyŽivě
dnes, 12:08
3 min
Geislerová se podruhé vdala, tentokrát na louce mezi poli. Kolem novomanželů pobíhaly slepice, sestra přišla v černém
VIPživot.cz
dnes, 12:07
2 min
Netušil, co na něj u řeky čeká. Vrátil se s objevem století, který mu obrátil život vzhůru nohama. Podobné poklady jsou všude kolem nás
Světkreativity
dnes, 12:04
2 min
Řidič ve Zlíně slavil výhru ve fotbale, pak opilý autem naboural do domu
ČR nehody
dnes, 12:04
1 min
Reklama
Nelehká doba venkovských prodejen. Se situací bojují jednotlivé obce po svém
Jihlavská Drbna
dnes, 12:02
3 min
Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně
Liberecká Drbna
dnes, 12:02
1 min
Sabalenková potkala olympijskou vítězku a proměnila se v nadšenou fanynku. Leerdam předtím rozpálila Capri v bikinách
SportyŽivě
dnes, 12:01
3 min
Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
2 min
Proč je Venuše rozpálenější než Merkur. Tajemství planety, která se proměnila v peklo
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
4 min
Reklama
Reklama
„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Kreml vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz
Nahá Sydney čelí vlně odporu. Do americké hvězdy už se pustily i české sportovkyně
Zorka Hejdová se ukázala v plavkách a přišla krutá reakce. „Alespoň 10 kilo dolů, ty hvězdo." Její odpověď pobavila tisíce lidí
Jandová před StarDance přiznala bolesti. Do soutěže chce i talisman po zesnulé mamince
Vejce nejsou hlavní nepřítel cholesterolu. Mnohem větší roli může hrát to, co jíme vedle nich
Reklama
Reklama