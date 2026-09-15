Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Silnější obranyschopnost začíná také u správně sestaveného jídelníčku. Tyto potraviny pomáhají chránit organismus před nemocemi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mílovými kroky se blíží chladnější část roku, ve které se samozřejmě všichni snažíme udržovat své zdraví na optimální úrovni. Pokud chceme účinně posílit imunitu, je nutné věnovat pozornost především naším stravě. Jakými potravinami můžeme posílit imunitní systém?
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Šetrnou očistu organismu mohou podpořit také detoxikační polévky. S odstraňováním škodlivých látek mají pomáhat stejně jako jiné metody
Šetrnou očistu organismu mohou podpořit také detoxikační polévky. S odstraňováním škodlivých látek mají pomáhat stejně jako jiné metody
Horká voda může při pravidelném pití prospívat tělu mnoha způsoby. Některé potíže, s nimiž údajně pomáhá, překvapí
Horká voda může při pravidelném pití prospívat tělu mnoha způsoby. Některé potíže, s nimiž údajně pomáhá, překvapí

Pitná voda, ať už teplá nebo studená, udržuje vaše tělo zdravé a hydratované. Horká voda může ve srovnání s...

Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků
Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků

Když přemýšlíte o dýních, co vás vás napadne jako první? Možná nějaká dekorace, dýňový koláč, dýňová...

Kožní skvrny mohou zesvětlit také podomácku připravené masti. Mladistvě vypadající pleť tak nemusí být výsadou nízkého věku
Kožní skvrny mohou zesvětlit také podomácku připravené masti. Mladistvě vypadající pleť tak nemusí být výsadou nízkého věku

Vitiligo je nepříjemné onemocnění, které způsobuje ztrátu kožní pigmentace. Ačkoliv nelze vyléčit, můžete...

Indická kuchyně může výrazně usnadnit cestu za štíhlejší postavou. Hubnutí podporuje pomocí bílkovin, zdravých tuků a koření
Indická kuchyně může výrazně usnadnit cestu za štíhlejší postavou. Hubnutí podporuje pomocí bílkovin, zdravých tuků a koření

Indická kuchyně je známá svým výrazným kořením, čerstvými bylinkami a širokou škálou bohatých chutí. Její...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.