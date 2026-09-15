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Fotbal vystřídal za horské kolo. Z nápadu na závod vznikla kocourovská tradice

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Nejdřív fotbal, potom kolo, a nakonec vlastní závod. Když po letech na hřišti Miroslav Kelner přesedlal na cyklistiku, napadlo ho, že by se mohlo závodit i přímo v jeho okolí. Z nápadu postupně vznikla Kocourovská 40, amatérský závod horských kol v Korosekách. Letos se pojede už popáté.
Fotbal vystřídal za horské kolo. Z nápadu na závod vznikla kocourovská tradice

Fotbal vystřídal za horské kolo. Z nápadu na závod vznikla kocourovská tradice

Zdroj: Kocourovská čtyřicítka, Miroslav Kelner
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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