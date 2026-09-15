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Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků

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Dennívýzva
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Když přemýšlíte o dýních, co vás vás napadne jako první? Možná nějaká dekorace, dýňový koláč, dýňová polévka? Dýně zkrátka k podzimu patří. Připravit se z ní dají hlavní jídla, dezerty i nápoje. Zrovna letos je v kurzu dýňové latté. Ještě loni to bylo pink latté z červené řepy, dnes přibylo i dýňové.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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