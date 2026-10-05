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Příští rok budou borůvky plné plodů. Pohnojte je lógrem a chlebem

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Také pěstujete na své zahradě borůvky? Potom mi dáte za pravdu, že bez správné péče si o keřích plných bobulí můžete tak akorát nechat zdát. Borůvky jsou totiž náročné na půdu a hnojení. Jelikož se jedná o kyselomilné rostliny, skvěle jim prospěje čistě přírodní hnojivo v podobě kávové sedliny a starého namočeného chleba.
Borůvky

Borůvky

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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