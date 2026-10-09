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Slavia drží po výhře ve Zlíně ligovou neporazitelnost a první místo v tabulce

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Fotbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 10. kola první ligy na hřišti posledního Zlína 1:0 a po osmé výhře si jako jediní udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. Rozhodl o tom v 16. minutě Emmanuel Ayaosi. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem šesti bodů na druhý Liberec.
Slavia drží po výhře ve Zlíně ligovou neporazitelnost a první místo v tabulce

Slavia drží po výhře ve Zlíně ligovou neporazitelnost a první místo v tabulce

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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