Většina lidí suší houby na plechu nebo roštu. Zkušení houbaři ale sáhnou po pečicím papíru a výsledek je nesrovnatelný

Jenže sám o sobě nestačí. Za opravdu kvalitním sušeným houbovým úlovkem stojí řetězec kroků, z nichž každý rozhoduje o výsledné chuti, vůni i trvanlivosti. Pojďme si je projít tak, jak to dělají zkušení houbaři.
Proč silikonový povrch papíru dělá při sušení hub takový rozdíl
Běžný pečicí papír bývá potažený tenkou vrstvou silikonu, která mu propůjčuje nepřilnavé vlastnosti. Když na něj rozložíte nakrájené plátky, houby se při schnutí nelepí, snáz se obracejí a při snímání zůstávají celistvé. Výsledek vypadá esteticky lépe a odpad z potrhaných kousků klesá na minimum.
Srovnejte si to s alternativami. Holý plech svádí k přilepení spodní strany plátku, kde se navíc drží vlhkost déle než na povrchu. Rošt sice propouští vzduch zespodu, což pomáhá rovnoměrnému ofuku, ale drobné nebo měkké kousky se na něm deformují, lámou, případně propadávají mezerami. Pečicí papír položený na rošt kombinuje výhody obou přístupů: nepřilnavou plochu i možnost cirkulace vzduchu. Právě tady leží jeho největší praktická síla.
Disciplína zkušených houbařů: od lesa po křehký plátek
Samotná podložka ovšem tvoří jen jednu proměnnou v rovnici. Mykologové z
Národního muzea opakovaně zdůrazňují, že houby patří ke zpracování ještě tentýž den, kdy je seberete. Každá hodina navíc znamená úbytek aromatu a riziko rozkladu.
Klíčové zásady, které odlišují zdařilé sušení od průměrného:
Výběr plodnic – pouze pevné, zdravé, nepřestárlé exempláře. Chodbičky larev, měknutí dužniny nebo tmavé skvrny jsou důvod k vyřazení. Čištění nasucho – houby se nemyjí, stačí kartáček nebo nůž. Voda prodlužuje schnutí a zvyšuje riziko plesnivění. Rovnoměrné řezy – stejnoměrná tloušťka plátků zajišťuje předvídatelný průběh sušení. U masitých hřibů to znamená tenčí řezy, u drobných lišek stačí podélné rozpůlení. Proudění vzduchu – ať už sušíte v troubě s pootevřenými dvířky, v elektrické sušičce, nebo při pokojové teplotě, vzduch musí kolem plátků volně obíhat. Dosušení do křehka – hotový plátek se láme, nepruží. Vláčný povrch signalizuje nedostatečné vysušení a pozvánku pro plísně.
Podle
vyhlášky č. 397/2021 Sb. musejí být sušené houby vysušené natolik, aby nedocházelo k plesnivění ani zapaření. Praktický test je prostý: zkuste kousek přelomit. Praskne? Hotovo. Teplota mění aroma: co říká věda o sušení hub
Studie publikovaná na
PubMed zkoumala vliv teploty sušení na aromatický profil klouzků. Výsledek potvrdil, že odlišná teplota mění složení těkavých látek, tedy přesně těch sloučenin, které dávají sušeným houbám charakteristickou vůni. Přímé slunce a nekontrolovaný žár proto představují dvojí riziko: ztrátu jemných tónů a současně horší kontrolu nad celým procesem, což prodlužuje dobu schnutí a zvyšuje pravděpodobnost zkažení. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Elektrická sušička s řízeným prouděním vzduchu vychází z obecných doporučení pro domácí konzervaci nejlépe. Trouba funguje spolehlivě při nízké teplotě a pootevřených dvířkách. Sušení při pokojové teplotě zabere řádově dny a vyžaduje suché, dobře větrané prostředí; v letním bytě s otevřenými okny to jde, v zatuchlé komoře nikoli.
Sezona 2026 v Česku: třídění hub je letos důležitější než kdy dřív
Letošní houbařský rok se vyvíjí mimořádně nerovnoměrně. V srpnu mykolog Jan Borovička pro
ČT24 popsal situaci jako jednu z nejhorších za poslední roky, sucho a vedra brzdily růst po celé republice. V polovině září zůstával jih Čech hluboko pod průměrem, zatímco o dva týdny později hlásili mykologové na Podorlicku vrchol sezony s ohromnou druhovou pestrostí.
Co to znamená pro sušení? V suchých obdobích se v lese častěji objevují přestárlé, vyschlé nebo larvami napadené plodnice. Pečlivé třídění ještě před krájením proto letos nabývá na důležitosti. Červivost odhalíte nejsnáze podélným řezem většího kusu; tunýlky a perforace v dužnině prozradí přítomnost škůdců okamžitě.
Skladování rozhoduje o trvanlivosti: jak uchovat výsledek měsíců práce
Usušené plátky patří do vzduchotěsných nádob uložených v suchu a temnu. Po prvních dnech skladování zkontrolujte vnitřek nádoby; jakákoli kondenzace na stěnách znamená, že houby potřebují dosušit. Vlhkost uvnitř uzavřeného prostoru spouští plesnivění rychleji než na otevřeném vzduchu.
Jeden bezpečnostní detail na závěr: sušení ani vaření neničí toxiny jedovatých druhů. Pokud si u jakékoli plodnice nejste stoprocentně jistí určením, do sušičky ani na pečicí papír nepatří.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková