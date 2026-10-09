Hyundai Bayon odhodil uhlazený kabát a kapotou připomíná Tucson. Turecká továrna chystá výrobu na rok 2027

Odhalování mělo tři kroky a vešlo se do devíti dnů. Nejdřív přišlo jméno, 16. září 2026 designové skici a 23. září teaser, který má blíž k sériovému autu, spolu s otevřením rezervací na indickém trhu. Evropská centrála k žádnému z těch kroků nic nevydala, takže o technice a cenách pro Evropu se dá jen usuzovat. Skici přesto stačí k tomu, aby bylo zřejmé, že Bayon designově míří úplně jinam než dosud.
Kterými prvky se nový Bayon hlásí k velkým SUV?
Současný Bayon, který se v Česku prodává od 415 990 Kč, nazývá Hyundai elegantním městským crossoverem. Hladké plochy a střídmé proporce z něj dělají auto decentní až nenápadné.
Na skicách nové generace má kapota ostré prolisy připomínající Tucson. Vystouplé blatníky s masivními lemy dávají karoserii postoj širšího a stabilnějšího vozu a spodní část chrání robustní obložení. Na střeše jsou ližiny mostového typu a přibyl světelný podpis H-Edge, který Hyundai nasazuje napříč celou modelovou řadou. Kabina dostala digitálně pojatou přístrojovou desku s novým uspořádáním.
Automobilka k tomu mluví o „silnější identitě SUV“. Designový jazyk se jmenuje Art of Steel a Hyundai ho představil na konceptu INITIUM a používá ho i na sériovém vodíkovém modelu NEXO. Proměna Bayonu tedy vychází z firemního designového směru, který se teď dostal i do nejmenšího SUV v nabídce značky.
Pohon všech kol ani světlou výšku Hyundai zatím nezmínil
Hranatá kapota a obložení svádějí k představě auta do terénu, oficiální materiály ji ale ničím nepodpírají. Tisková zpráva Hyundai India z 23. září potvrzuje benzinový motor s manuální převodovkou nebo variátorem IVT a tím technické informace končí. O pohonu všech kol, světlé výšce, nájezdových úhlech nebo terénních jízdních režimech v ní není ani slovo.
Chybějí i rozměry. Délku, šířku, rozvor ani objem zavazadlového prostoru nové generace Hyundai neuvedl. Současný Bayon má kufr o objemu 411 litrů, což je mezi malými SUV slušná hodnota. Jestli robustnější karoserie přinesla víc místa uvnitř, nebo jen opticky větší auto, se z dostupných podkladů zjistit nedá.
Svalnatý vzhled je tak zatím čistě designová záležitost, kterou nepodpírá jediný technický údaj.
Šest set tisíc pochází z německého ceníku současného modelu
Současný Bayon začíná v Česku na 415 990 Kč. Limitovaná edice GO! pro modelový rok 2027 má standardní cenu 520 990 Kč a s financováním klesá na 435 990 Kč. Ani nejvyšší z českých cenovek se tedy šesti stům tisícům nepřibližuje.
Hranice 600 tisíc vychází z Německa, kde základní verze současného Bayonu stojí 23 900 eur. Při kurzu kolem 25 Kč za euro to dává zhruba 598 tisíc korun. České ceny Hyundai obvykle nevznikají prostým přepočtem z německých a bývají nižší. Ceník nové generace zatím neexistuje v Evropě ani v Česku, takže brát šest set tisíc jako hotovou startovní cenu je předčasné. Skutečná cena může vyjít níž, ale stejně dobře i výš, pokud novinka přinese bohatší výbavu nebo dražší techniku.
Mezi malými SUV v Česku je současný Bayon nejlevnějším vstupem. Přepočtených zhruba 598 tisíc by ho bez korekce postavilo nad ceníkové ceny všech tří hlavních konkurentů. Renault Captur stojí podle ceníku od 536 000 Kč a v akci od 420 960 Kč, tedy necelých pět tisíc nad současným Bayonem. Peugeot 2008 začíná na 525 000 Kč, v akci na 475 000 Kč. Volkswagen T-Cross stojí od 555 000 Kč a akční cenu nemá.
Indové rezervují od 23. září, Evropa čeká na turecký závod
Jediný oficiální signál pro evropský trh přišel v srpnu 2026 z českého newsroomu Hyundai. Turecký závod İzmit podle něj připravuje na rok 2027 výrobu nových generací Bayonu a i20. V českých showroomech by se tak auto mohlo objevit nejdřív během roku 2027. Příprava výroby ještě neznamená zahájení prodeje a konkrétní termín Hyundai nesdělil.
Současný Bayon je mezitím k dispozici hned, s jasným ceníkem, akcemi i skladovými vozy, a před náběhem nové generace lze čekat ještě intenzivnější doprodej. Kdo chce modernější design a novou kabinu, musí počítat s tím, že termín, specifikace i česká cena zůstávají otevřené. Rozměry, techniku ani ceník pro Evropu Hyundai zatím nezveřejnil a všechny dosavadní informace pocházejí z indických materiálů.