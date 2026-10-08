Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří

Víkendové pečení, výhodná akce v supermarketu nebo slepice u babičky na chalupě. Doma pak najednou leží dvě plata vajec a vy řešíte, jestli je stihnete spotřebovat dřív, než přestanou být k jídlu. Hodně přitom záleží na tom, kam je po nákupu odložíte. Místo, které pro ně připravili sami výrobci ledniček, paradoxně patří mezi nejhorší.
Kolik týdnů vejce v chladničce zvládnou
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) počítá u syrových vajec ve skořápce uložených v lednici se třemi až pěti týdny od nákupu. Horní hranice tedy odpovídá 35 dnům. Ten údaj ale platí jen pro vejce, která mají celou dobu stálý chlad. Vejce navíc nemusí být v den nákupu úplně čerstvá, proto se vždy řiďte i datem minimální trvanlivosti na obalu.
Výživový specialista Ivan Mach dal pro TN.cz opatrnější odhad: vejce třídy A podle něj při teplotě kolem 7 °C vydrží dva až tři týdny. Podle USDA bílek starších vajec postupně řídne a žloutek se snáz rozteče. Taková vejce se proto víc hodí do těsta na buchtu nebo do zapečených těstovin než na volské oko.
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Kdo si u kusu z lednice není jistý, nemusí ho hned rozbíjet. Stačí ho ponořit do hrnce se studenou vodou a podívat se, jak se ve vodě chová:
čerstvé vejce zůstane u dna; starší vejce se zvedá, a to tím víc, čím je starší, protože se v něm postupně zvětšuje vzduchová bublina; hodně staré vejce vyplave až k hladině.
Plovoucí vejce ještě může být v pořádku. Rozbijte ho proto nejdřív do malé misky mimo ostatní suroviny a rozhodněte se podle nosu: jakmile ucítíte síru, patří do koše. Pokud vám na pachu nebo vzhledu cokoli nesedí, do jídla ho nedávejte. Salmonelu ale neprozradí ani voda, ani čich. Chrání před ní důkladná tepelná úprava, po které žloutek ztuhne.
Přečtěte si také: Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok Ve studené vodě zůstane čerstvé vejce ležet u dna, starší se zvedá k hladině. Ilustrační foto. Zdroj: Klaus Nielsen / Pexels. Lednice nemá všude stejnou zimu
Chladnička uvnitř nechladí rovnoměrně. Na horních policích bývá o něco tepleji než dole, protože se teplejší vzduch drží u stropu lednice. Teplotně nejhůř jsou na tom dvířka. Při každém otevření lednice se dvířka i se vším, co v nich je, ocitnou rovnou v teplé kuchyni. Proto je v nich nejtepleji a teplota tam kolísá nejvíc.
Do dvířek tedy patří věci, které vydrží dlouho a kterým pár stupňů navíc nevadí. Citlivé čerstvé potraviny, mezi které vejce patří, si zaslouží klidnější místo hlouběji uvnitř.
Co s vejcem udělá každé otevření lednice
Tvarovaná přihrádka s důlky, kterou mívají lednice ve dvířkách, k uložení vajec přímo svádí. Jenže kdykoliv lednici otevřete, ofoukne vejce v držáku vzduch z kuchyně a po zavření je chladnička zase zchladí. Na vychlazené skořápce se přitom mohou z teplého vzduchu vytvořit drobné kapky, podobně jako na lahvi, kterou v létě vytáhnete z lednice. V lednici navíc vejce leží celé týdny, takže tohle střídání zažijí mnohokrát.
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Kapky vody na skořápce vejci škodí dvojím způsobem. Drobnými póry ve skořápce se do vejce dostávají mikroby snáz, když je povrch mokrý, a stálá vlhkost k tomu ještě láká plísně.
Zadní police a vejce špičkou dolů
Vejce postavte až dozadu, k zadní stěně lednice, na některou z polic v dolní polovině hlavního prostoru. Proud vzduchu z kuchyně sem po otevření dvířek dorazí ze všeho nejpozději, takže teplota tu během dne kolísá nejméně. Doporučené teploty se v různých radách liší o pár stupňů. Mnohem víc záleží na tom, aby teplota zůstávala stálá.
Rozdíl mezi dvířky a zadní policí přehledně shrnuje tabulka:
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Místo v lednici Jak se tam drží teplota Co to znamená pro vejce Přihrádka ve dvířkách teplota skáče pokaždé, když lednici otevřete orosená skořápka propouští mikroby snáz a láká plísně Zadní část některé z nižších polic vzduch z kuchyně sem dorazí nejpozději, teplota kolísá nejméně nejlepší místo pro uložení
Sousedy vybírejte vejcím s rozmyslem. Aroma uleželého sýra, česneku nebo včerejšího guláše proniká skořápkou dovnitř a vejce ho postupně převezme. V tom, jestli je nechat v kartonu z obchodu, nebo je přendat do krabičky, se rady rozcházejí. Shodují se ale v tom, že by vejce měla mít v lednici vlastní obal a že je dobré je ukládat špičkou dolů.
Vejce vydrží nejdéle ve vlastním obalu vzadu na nižší polici lednice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Poslední rada se týká vody. Vejce, které po nákupu skončí pod kohoutkem, přijde o tenký přirozený povlak, který skořápku chrání. Špinavé kusy proto do lednice ukládejte tak, jak jsou, a umyjte je teprve ve chvíli, kdy je jdete rozklepnout nebo vařit.
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Zdroje: https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/eggs/shell-eggs-farm-table, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/272993-pomlazka-je-tu-prectete-si-jak-nejlepe-skladovat-vajicka, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vejce-zkazena.html, https://energozrouti.cz/clanek/do-jakeho-patra-v-lednici-patri-maso-mleko-a-vejce-rozdil-poznate-hned, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/628559/ukladate-vajicka-do-dveri-lednice-delate-velkou-chybu.html, https://cnn.iprima.cz/jak-nedostat-z-vajec-salmonelozu-tuhle-chybu-pri-jejich-skladovani-dela-spousta-z-nas-464009, https://spartanskenoviny.cz/vejce-vydrzi-cerstva-pres-mesic-jen-na-jednom-miste-v-kuchyni-a-dvirka-lednice-to-nejsou/