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Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří

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Víkendové pečení, výhodná akce v supermarketu nebo slepice u babičky na chalupě. Doma pak najednou leží dvě plata vajec a vy řešíte, jestli je stihnete spotřebovat dřív, než přestanou být...
Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří

Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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