Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí

Při plánování nové kuchyně narazí skoro každý na stejnou křižovatku. Připlatit si za moderní indukci, nebo zůstat u osvědčeného plynu? Hodně lidí má jasno dopředu a čeká, že úsporná indukční deska účet za energie jednoznačně porazí. Když se ale čísla sečtou, vyjde to jinak, než většina domácností tipuje.
Kde plyn opravdu plýtvá
Nejdřív argument, který mluví pro indukci. Rozdíl v účinnosti je mezi oběma způsoby vaření propastný. Indukční deska dostane do jídla zhruba 85 až 90 procent energie, protože teplo vzniká rovnou ve dně hrnce. Plynový hořák je na tom o poznání hůř, do pokrmu se dostane jen nějakých 40 až 55 procent.
Zbytek u plynu mizí kolem hrnce a odchází společně se spalinami. Zjednodušeně řečeno, plamen vyhřívá spíš kuchyni než polévku. Víc než polovina energie se rozptýlí do vzduchu, zatímco indukce po sundání hrnce prakticky okamžitě přestane topit. V tomhle dílčím souboji vede elektřina na celé čáře.
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Teď ale přichází zvrat, kvůli kterému titulek slibuje překvapení. Vyšší účinnost sama o sobě ještě nezaručí nižší účet. Rozhoduje i cena paliva a ta hraje jasně v neprospěch elektřiny.
Za kilowatthodinu v nejběžnější sazbě zaplatí domácnost v roce 2026 zhruba 5,5 až 6,6 koruny i s distribucí a poplatky, levnější fixované tarify se dostanou o něco níž. Plyn je jako palivo několikanásobně lacinější, takže náskok, který si indukce vybudovala svou účinností, se na účtu nakonec ztratí.
A výsledek? Roční útrata za samotné vaření je u obou řešení podobná, zhruba od několika stovek po 1 500 korun. Provoz plynu přitom obvykle skončí o něco níž. Rozšířená představa, že úsporná indukce srazí účet proti plynu o tisíce korun, prostě neplatí.
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To neznamená, že by úsporná indukce byla zbytečná. Peníze reálně šetří, jen proti jinému soupeři. Proti letitým litinovým plotýnkám spotřebuje zhruba o polovinu až dvě třetiny energie méně a citelně překoná i běžnou sklokeramiku.
Proti starým litinovým plotýnkám spotřebuje indukce výrazně méně energie. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo zvažuje výměnu staré elektrické desky s plotýnkami, u té úsporu na účtu opravdu pozná. U přechodu z plynu na indukci jde hlavně o komfort a rychlost, výraznou úsporu na energiích od něj nečekejte.
Rychlost a bezpečnost, kde se účet nepočítá
Právě v rychlosti má indukce navrch nejvýrazněji. Litr vody přivede k varu zhruba za půldruhé až dvě minuty, plynu to trvá tři až čtyři. Výkon navíc umí dávkovat přesně, takže voda začne vřít dřív, než u plynu stačíte prostřít.
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Roli hraje i bezpečnost. Indukce pracuje bez otevřeného ohně, varná zóna zůstává poměrně chladná a nic se na ní nepřipaluje. Plyn naopak hoří plamenem a při spalování vzniká vlhkost i zplodiny, takže kuchyně s plynovým sporákem potřebuje pořádné větrání. Háček indukce je v nádobí. Funguje jen s hrnci, které mají magnetické dno, starší hliníkové nebo tenké nerezové kousky na ní neohřejete.
Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby vaření shrnuje následující tabulka:
Parametr Indukce Plyn Účinnost (energie do jídla) 85 až 90 % 40 až 55 % Roční provozní náklady řádově stovky až 1 500 Kč řádově stovky, obvykle o něco níž Litr vody k varu 1,5 až 2 minuty 3 až 4 minuty Otevřený oheň ne ano Nádobí jen magnetické dno jakékoli Co by mělo rozhodnout Přečtěte si také: Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu
Když se vrátíme k původní otázce, odpověď nestojí na účtu za energie. Ten vyjde u indukce i plynu překvapivě podobně, takže rozhodnout musí jiné věci.
Plynová deska láká nižší pořizovací cenou, zvládne vařit i při výpadku proudu a spokojí se s jakýmkoli nádobím, jen k ní patří plynová přípojka. Indukce při pořízení stojí víc a většinou si vyžádá i nové hrnce, nabídne ale rychlost, snadný úklid a provoz bez plamene. Kdo plynovou přípojku doma nemá, zřizovat ji kvůli jednomu spotřebiči se mu nevyplatí a sáhne spíš po indukci. Komu plyn domů vede, může u něj v klidu zůstat, na účtu za energie si o moc nepohorší.
Zdroje: https://www.elektrina.cz/cena-za-kwh, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/13-prehled-cen-zemniho-plynu, https://www.dumazahrada.cz/rozpocet/srovnani-indukce-sporak-plyn-sklokeramika/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Indukční_vařič, https://www.srovnejto.cz/blog/je-lepsi-varit-na-indukci-nebo-na-plynu/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/varne-desky/
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