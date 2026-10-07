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Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí

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Při plánování nové kuchyně narazí skoro každý na stejnou křižovatku. Připlatit si za moderní indukci, nebo zůstat u...
Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí

Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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