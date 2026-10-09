Jedna VHS kazeta se prodá i za 400 tisíc Kč. Většina lidí netuší, že má doma v krabici poklad ze starých dob

Přesně 20 000 dolarů, v přepočtu zhruba 460 000 Kč, zaplatil kupec u americké aukční síně Heritage Auctions za jednu VHS kazetu. Nebyla to ale ledajaká kopie z videopůjčovny. Šlo o rané domácí vydání Hvězdných válek od CBS/Fox Video, stále v původní nerozbalené fólii, s hodnocením CGC 9.8 A+, tedy s téměř dokonalým stavem obalu i zatavení. Proč většina lidí netuší, že něco podobného může ležet v krabici na půdě? Protože hodnotu netvoří jen název filmu, ale kombinace detailů, které laik běžně neřeší: typ distributora, výrobní varianta, vodoznaky, dvoubarevná páska a hlavně neporušený seal. Bez těchto znalostí vypadá stará VHS prostě jako stará VHS.
Co dělá z obyčejné kazety raritu za statisíce
Sběratelský trh s VHS funguje v některých ohledech podobně jako trh s komiksy nebo jinými sběratelskými předměty. Rozhoduje několik faktorů najednou: rané vydání od konkrétního distributora, neporušená originální fólie, přesně identifikovatelná výrobní varianta, vysoký grading od uznávané autority a samozřejmě atraktivní či ikonický titul. U zmíněných Hvězdných válek Heritage výslovně zdůrazňuje, že jde o ranou produkční kopii s horizontálním přelepem a dvoubarevnou páskou, tedy detaily, které tento kus odlišují od pozdějších vydání.
Firmy jako CGC Home Video dnes hodnotí VHS na desetibodové škále a zvlášť posuzují stav sealu. Právě standardizované hodnocení pomáhá sběratelům porovnávat jednotlivé kusy a může výrazně ovlivnit jejich cenu. Samotný grading ale samozřejmě nezaručuje vysokou prodejní cenu – rozhodující je stále konkrétní titul, vydání, stav a zájem sběratelů.
Česká realita: ne statisíce, ale stovky až tisíce korun
Americký extrém je lákavý příběh. Český trh ale vypadá jinak. Běžné VHS kazety se na Aukru nabízejí za desítky korun a často ani za tuto cenu nenajdou kupce. Existuje ale úzká skupina kusů, které české sběratele skutečně zajímají.
Konkrétní doložené prodeje:
- Star Wars, zvláštní vydání s českým dabingem – prodáno za 1 011 Kč
- Lot 23 kusů jednohlasého rychlodabingu – prodáno za 2 100 Kč
- Horor Strašák s rychlodabingem – prodáno za 2 940 Kč
Právě rychlodabing a původní český dabing vytvářejí lokální raritu, kterou nelze jednoduše nahradit zahraničním kusem. Sběratel nekupuje jen samotný film, ale konkrétní vydání, podobu dabingu a vzpomínku na éru videopůjčoven. A takových kazet je konečný počet.
Jak rychle poznat, jestli máte doma něco cenného
Než začnete snít o statisících, projděte si krabici systematicky:
- Je kazeta stále zapečetěná? Nerozbalený originál bývá výrazně cennější než používaná kopie, zejména u vzácných vydání.
- Kdo ji vydal a kdy? Rané vydání od známého distributora (CBS/Fox, CIC, Warner) může mít jinou sběratelskou hodnotu než pozdější dotisk.
- Má původní český dabing nebo rychlodabing? Na českém trhu to může být důležitý cenový faktor.
- Jaký je stav obalu? Poškozený obal, vybledlé barvy nebo chybějící vložka hodnotu sráží.
- Existuje srovnatelný prodej? Podívejte se na ukončené aukce na Aukru, ne jen na aktuální nabídky. Ty ukazují požadované ceny, nikoli částky, které jsou kupující skutečně ochotni zaplatit.
Masové hity z videopůjčoven (Titanic, Forrest Gump, Pelíšky) paradoxně bývají nejméně cenné. Vyrobily se jich statisíce a většina kopií prošla desítkami přehrání. Vysoká nabídka a špatný stav se tak obvykle promítají do nízké ceny.
Rodinné nahrávky: jiný poklad, jiná naléhavost
CGC výslovně uvádí, že neznehodnocuje osobní domácí filmy ani nahrané televizní pořady. Kazeta s vánočním večerem z roku 1992 možná nemá aukční hodnotu, ale má hodnotu, kterou si už zpět nekoupíte. A čas běží. Podle amerického Národního archivu mohou mít magnetické pásky v závislosti na typu a podmínkách uložení životnost v řádu desítek let. Kazety z osmdesátých a devadesátých let proto rozhodně stojí za kontrolu a případnou digitalizaci.
Digitalizace v Česku stojí podle poskytovatele a délky záznamu od několika stovek korun za kazetu. Videokazety.cz účtují 60 Kč za kazetu plus 3 Kč za minutu záznamu, Richard Horák 220 Kč za hodinu a DIGIDATA 250 Kč za hodinu s minimem 500 Kč za zakázku. Za cenu jednoho oběda v restauraci tak můžete zachránit záběry, které už nikdo nikdy nenatočí znovu.
Statisícový poklad v krabici na půdě najde málokdo. Ale kazetu, která stojí za prozkoumání, nebo rodinnou nahrávku, která stojí za záchranu, má doma možná skoro každý, kdo v devadesátých letech vlastnil videomagnetofon.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík