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Jedna VHS kazeta se prodá i za 400 tisíc Kč. Většina lidí netuší, že má doma v krabici poklad ze starých dob

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Zapečetěná kazeta Star Wars z roku 1984 se prodala v aukci za téměř půl milionu korun. Šlo o kus, který většina lidí považuje za bezcenný krám ze skříně.
VHS kazeta

VHS kazeta

Zdroj: LoMit / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 19:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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