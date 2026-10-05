Lidé vyhazují alba známek po prarodičích, aniž tuší, že jeden nenápadný detail může z obyčejného kusu udělat raritu za statisíce

Rozpětí uvnitř jedné a téže přetiskové série připomíná detektivku, v níž rozhoduje každý milimetr. V e-shopu Burda Auction dnes najdete standardní varianty 4 K PČ 1919 za 200 až 700 korun. Silnější položky emise se pohybují v desítkách tisíc, žilkovaná desetikoruna dosáhla v roce 2024 částky 1,9 milionu. A pak existuje onen unikát, světle zelená čtyřka vytištěná na žilkovaném papíru, na níž tiskárna A. Haase v Praze omylem otiskla nápis POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 hlavou dolů. V březnu 2018 ji v pražském Obecním domě vydražili za rekordních 9,3 milionu korun. Stáří alba po prarodičích samo o sobě cenu neurčuje. Rozhoduje přesně popsatelná odchylka, kterou laik bez srovnání často vůbec nezachytí.
Proč právě žilkovaný papír a převrácený přetisk mění cenu o čtyři řády
Přetisková emise PČ 1919 vznikla jako provizorní řešení: nově založené Československo potřebovalo vlastní poštovní ceniny, a tak na rakouské a uherské známky dodatečně natisklo český text. Většina archů prošla strojem správně, na běžném papíru, v milionových nákladech. Právě proto jsou základní kusy levné, trh jich nabízí dostatek.
Cenový skok nastává, jakmile se sejde víc neobvyklých parametrů najednou:
- Nominál a odstín: 4 K ve světle zelené variantě.
- Druh papíru: žilkovaný, tedy s viditelnými hedvábnými vlákny v hmotě, odlišný od standardního hladkého archu.
- Poloha přetisku: převrácená, text tištěný vzhůru nohama oproti obrazu známky.
- Počet doložených kusů: jediný exemplář, jehož srovnávací materiál uchovává Poštovní muzeum v Praze.
Každý z těchto znaků sám o sobě zvyšuje katalogovou hodnotu. Jejich souběh ale vytváří unikát, za nějž sběratelé zaplatí částku srovnatelnou s pražským bytem.
Jak ve starém albu rozeznat potenciální raritu od výplňového materiálu
Většina známek v pozůstalostních albech pochází z masových nákladů a jejich tržní hodnota zůstává symbolická. Smysl proto dává systematický postup místo slepé naděje.
Prvních pět kroků zvládne i naprostý začátečník:
- Vytřídit československé položky z let 1918–1939, právě v tomto období vznikaly přetiskové emise s největším cenovým rozptylem.
- Hledat přetisky a zkontrolovat jejich orientaci vůči obrazu známky.
- Prohlédnout papír proti světlu, žilkovaný arch prozradí jemná hedvábná vlákna.
- Zaznamenat nominál, barvu a zachovalost líce.
- Obrátit známku a prozkoumat rub: neporušený originální lep dokáže podle Filatelie.cz ztrojnásobit cenu oproti exempláři s nálepkou.
Zásadní pravidlo zní: nic neodlepovat, nic nečistit, nerovnat ohyby. Každý takový zásah snižuje hodnotu a u vzácnějších kusů komplikuje expertizu. Kvalitní fotografie líce i rubu poslouží jako základ pro vzdálenou konzultaci s odborníkem.
Kde v Česku nechat sbírku ocenit a komu svěřit prodej cenných kusů
Jakmile první filtr naznačí, že album skrývá zajímavější materiál, přichází na řadu znalec. Komise znalců Svazu českých filatelistů sdružuje specialisty podle oborů, včetně expertů přímo na ČSR I a emisi PČ 1919. Paralelně existuje státní seznam soudních znalců vedený Ministerstvem spravedlnosti, dostupný přes Portál veřejné správy.
Pro samotný prodej dražšího československého materiálu doporučují odborné zdroje tři hlavní cesty:
- Velká filatelistická aukční síň (Burda Auction pořádá tři až čtyři sálové aukce ročně, základní ocenění provádí zdarma).
- Specializovaný obchod s aukční praxí typu Profil.
- Aukční dům se širším sběratelským portfoliem, například Galerie Národní.
U přetisků PČ 1919 je expertiza obzvlášť důležitá kvůli padělkům, falešné přetisky patří mezi nejčastější úskalí tohoto oboru a bez znaleckého posudku hrozí jak nákup, tak prodej bezcenné napodobeniny.
Živý trh s československými raritami: milionové dražby i tisíc dražitelů v sále
Filatelistický aukční trh v Česku rozhodně nespí. Burda Auction hlásí roční obrat přesahující dva miliony eur, v aukci č. 72 z roku 2023 soutěžilo přes tisíc domácích i zahraničních zájemců a desítky položek překročily hranici sta tisíc korun. Rekordní aukce č. 56 z března 2018 zůstává podle pořadatele největší filatelistickou dražbou na českém území, a právě v ní padl onen rekord 9,3 milionu za zelenou čtyřkorunu.
Špičkové rarity přitahují mezinárodní kapitál. U levnějšího materiálu bychom z těchto čísel plošný boom nevyvozovali, ale u unikátních československých kusů poptávka zjevně roste. Kdo doma objeví album s přetisky z prvních let republiky, drží v rukou potenciální detektivku, a její rozuzlení může stát za víc než celý zbytek sbírky dohromady.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková