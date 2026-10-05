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Lidé vyhazují alba známek po prarodičích, aniž tuší, že jeden nenápadný detail může z obyčejného kusu udělat raritu za statisíce

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Běžná čtyřkoruna z emise Pošta československá 1919 se dá pořídit za pár stovek. Jediný doložený exemplář téže hodnoty na žilkovaném papíru s převráceným přetiskem se prodal v aukci za 9,3 milionu korun.
Lidé vyhazují alba známek po prarodičích, aniž tuší, že jeden nenápadný detail může z obyčejného kusu udělat raritu za statisíce

Lidé vyhazují alba známek po prarodičích, aniž tuší, že jeden nenápadný detail může z obyčejného kusu udělat raritu za statisíce

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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