Namočená semínka kopru vyklíčí za 5 dní a za 3 týdny sklízíte. Kdo je zasadí nasucho, čeká zbytečně dlouho a úroda je slabší

Namočená semínka kopru vyklíčí za 5 dní a za 3 týdny sklízíte. Kdo je zasadí nasucho, čeká zbytečně dlouho a úroda je slabšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak pěstovat okurkyZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 09.10.2026 19:19
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