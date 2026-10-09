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Namočená semínka kopru vyklíčí za 5 dní a za 3 týdny sklízíte. Kdo je zasadí nasucho, čeká zbytečně dlouho a úroda je slabší

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Kopr vysévaný za teplého podzimu dozrává velice rychle, takže si ho užijete do sytosti. Musíte jen vsadit na tu správnou pěstitelskou techniku.
Jak pěstovat okurky

Jak pěstovat okurky

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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