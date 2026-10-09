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Rusnok: dvoutisícovka seniorům je rozhazování. Domovy se zvláštním režimem evidovaly 30 600 neuspokojených žádostí

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Dennívýzva
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Pět miliard korun, dva a půl milionu příjemců a jedna peněžní injekce, která mohla putovat i úplně jinam. Nedělní debata ČT24 o důchodech se změnila ve spor, zda má stát peníze rozeslat na účty, nebo je vložit do péče o staré lidi. Oficiální statistiky dávají za pravdu oběma táborům, každému ale v jiné otázce.
Rusnok: dvoutisícovka seniorům je rozhazování. Domovy se zvláštním režimem evidovaly 30 600 neuspokojených žádostí

Rusnok: dvoutisícovka seniorům je rozhazování. Domovy se zvláštním režimem evidovaly 30 600 neuspokojených žádostí

Zdroj: Foto: Cpl. Codey Underwood - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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