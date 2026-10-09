Rusnok: dvoutisícovka seniorům je rozhazování. Domovy se zvláštním režimem evidovaly 30 600 neuspokojených žádostí

Debata ze 4. října 2026 se rychle zúžila na jediný bod, totiž na jednorázovou dvoutisícovku, kterou vláda slíbila všem důchodcům. Jiří Rusnok, bývalý premiér a exguvernér centrální banky, ji označil za populistické rozhazování a navrhl, aby stejné peníze šly do budování kapacit péče o seniory. Ministr práce Aleš Juchelka výplatu bránil jako kompenzaci za mimořádně slabou valorizaci. Na Rusnokovu stranu se přidal Jurečka s argumentem, že kupní sílu důchodů chrání zákonný valorizační vzorec automaticky, kdežto pro pobytové služby žádný podobný mechanismus neexistuje.
O kolik korun přidá lednová valorizace průměrnému důchodci
Parametry lednového zvýšení stanovilo vládní nařízení z 21. září 2026. Základní výměra stoupne o 270 korun na 5 170 korun, takže nese drtivou většinu celého navýšení. Procentní výměra se zvedne jen o 0,2 procenta, což u průměrného starobního důchodu dělá asi 34 korun. Dohromady jde o 304 korun měsíčně a průměrný starobní důchod se dostane na 22 196 korun.
Rok 2018 přinesl průměrnou valorizaci 475 korun, rok 2025 pak 358 korun. Dokonce i rok 2017, který tehdy platil za skromný, přidal 308 korun, tedy o čtyři koruny víc než nadcházející leden. Juchelkovo tvrzení o nejslabší valorizaci za deset let je tedy podložené.
Část seniorů pocítí navýšení ještě slaběji, protože od ledna 2027 se mění výpočet takzvaného výchovného. To se nejprve odečte, valorizuje se jen zbytek procentní výměry a výchovné se pak přičte zpátky ve stejné nominální výši. Samotná dvoutisícovka zatím stojí jen na koaliční dohodě, kterou ohlásilo MPSV v tiskové zprávě. Přesný termín výplaty v otevřených podkladech dosud stanovený není.
Eurostat řadí české penzisty mezi nejméně ohrožené chudobou v Evropě
Juchelka svou obhajobu postavil i na náhradovém poměru, tedy poměru průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě. Ten má klesnout ze 41,9 na 40,2 procenta, takže důchodci budou za pracujícími dál ztrácet. Bez kompenzace by podle ministra část z nich mohla skončit v jiných sociálních systémech včetně připravované superdávky. Jednorázovou výplatu přitom označil za rozpočtově odpovědnější než trvalé zvýšení měsíčních penzí. Dvoutisícovka odpovídá zhruba šesti a půl měsícům lednového navýšení, rozpočet tedy zatíží jen jednou.
Rusnok oponoval daty Eurostatu. Riziko chudoby českých penzistů činí 8,5 procenta, evropský průměr je 15 procent. Při řazení 28 sledovaných zemí od nejvyššího rizika obsadilo Česko 25. místo, nižší riziko tak vykazují jen tři státy.
Juchelkův argument se superdávkou se týká jen části důchodců. Pokud je chudobou ohroženo 8,5 procenta penzistů, plošná výplata posílá většinu z pěti miliard lidem, které statistika mezi ohrožené neřadí.
Domovy se zvláštním režimem: neuspokojených žádostí je víc než lůžek
Podle Českého statistického úřadu měly domovy se zvláštním režimem ke konci roku 2023 celkem 25 400 lůžek. Neuspokojených žádostí o místo přitom evidovaly 30 600. Odmítnutých zájemců tedy bylo o 5 200 víc, než kolik míst tato zařízení vůbec nabízela.
Rusnokova úvaha počítá s tím, že by pět miliard korun stačilo zhruba na dva tisíce nových lůžek, případně na rozvoj terénních služeb. I tato varianta by pokryla zhruba každou patnáctou neuspokojenou žádost. Pořadníky by nevyprázdnila. Údaje ČSÚ navíc popisují stav ke konci roku 2023, tedy téměř tři roky před debatou.
Strop důchodového věku na 65 letech zatím neprošel ani prvním čtením
Druhým sporným bodem byl návrat stropu důchodového věku na 65 let. Platná pravidla počítají u ročníků 1974 až 1988 s postupným růstem nad tuto hranici a lidem narozeným po roce 1988 stanovují 67 let. Juchelka v červencovém rozhovoru pro ČT24 řekl, že se se zastropováním „nemusí spěchat“, protože se reálně projeví až po roce 2031. Na červnové tripartitě se na tomto kroku vláda se zaměstnavateli neshodla a novela dosud nemá ani paragrafové znění.
Pro čtyřicátníky a mladší by změna znamenala odchod do řádného důchodu o měsíce až roky dřív. Kdo má penzi na dosah, řídí se platnou tabulkou ČSSZ. Ve stejném balíku vláda ohlásila i silnější motivaci pro pracující důchodce. Za každý odpracovaný rok po dosažení důchodového věku se jim má procentní výměra zvýšit o 1,5 procenta.
Napříč politickým spektrem se účastníci debaty shodli jen na takzvaném novém penzijku, tedy na doplňkovém penzijním spoření v účastnických fondech. Stát k němu poskytuje příspěvek, spoření nabízí daňovou motivaci a přispívat může i zaměstnavatel.