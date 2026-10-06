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Miliardový tank, který na střelnici netrefil terč: Jak dopadl pokus zachránit český T-72M4 CZ

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Česká armáda chtěla z osvědčeného sovětského tanku postavit stroj srovnatelný se západní špičkou. Výsledkem byl technologicky vyspělý T-72M4 CZ, který však vznikl v pouhých třiceti kusech. Jakmile vypršela podpora zahraničních dodavatelů, proměnila se unikátní konstrukce v logistickou past a pokus o její záchranu v roce 2025 definitivně narazil na armádní střelnici.
Český modernizovaný tank T-72M4 CZ s dynamickým pancířem projíždí terénem před diváky

Český modernizovaný tank T-72M4 CZ s dynamickým pancířem projíždí terénem před diváky

Zdroj: Roman Mifek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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