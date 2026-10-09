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Rozjetý Třinec byl nad síly Hradce. Lvi inkasovali pět branek

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Hokejisté Třince porazili v devátém kole Hradec Králové 5:2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord, v úvodu sezony vyhráli devátý zápas v řadě za tři body.
Rozjetý Třinec byl nad síly Hradce. Lvi inkasovali pět branek

Rozjetý Třinec byl nad síly Hradce. Lvi inkasovali pět branek

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 18:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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