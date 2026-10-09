Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky

Pražský magistrát ukončil regulaci cen klasické taxislužby k 30. září 2026. Od následujícího dne přestaly platit maximální sazby, které stanovovaly nejvyšší částku účtovanou prostřednictvím taxametru. Změna se týká především vozidel, u nichž je taxametr povinnou součástí poskytované služby. Neznamená to automatické zdražení všech taxíků, jednotliví provozovatelé však získali možnost určovat vyšší ceny než dosud. Zatím není doloženo, kolik dopravců této možnosti skutečně využilo. Cestující proto mohou při srovnatelné trase narazit na výrazně odlišné nabídky.
Ještě na začátku srpna přitom Praha maximální povolené sazby zvýšila. Nástupní cena vzrostla ze 60 na 70 korun a kilometr jízdy podražil z 36 na 42 korun. Za minutu čekání mohl řidič účtovat nejvýše sedm korun. Nové částky měly zohlednit rostoucí provozní náklady taxikářů, současně však zachovat ochranu zákazníků před nepřiměřenými cenami. Regulace vydržela pouhé dva měsíce. Od října už městský cenový předpis žádný podobný limit nestanovuje.
Běžná cesta může vyjít výrazně dráž
Rozdíl v ceně lze ukázat na modelovém příkladu deset kilometrů dlouhé jízdy s pěti minutami účtovaného čekání. Podle předchozí regulace by maximální částka dosahovala 525 korun. Pokud by si nyní provozovatel stanovil nástupní sazbu 100 korun, cenu 80 korun za kilometr a deset korun za minutu čekání, stejná cesta by vyšla na 950 korun. Jde pouze o ilustrativní propočet, nikoliv o doložený ceník některé pražské taxislužby. Ukazuje však, jak výrazně se může výsledná částka změnit při vyšších tarifech. Bez městského cenového stropu už samotná výše účtované sazby nemusí znamenat porušení cenové regulace.
Zrušení maximálních cen přitom neznamená, že řidiči mohou zákazníkům účtovat libovolné částky bez předchozího informování. Nadále platí povinnosti vyplývající z pravidel taxislužby a ochrany spotřebitele, včetně informování o cenových podmínkách. Pro cestující je proto důležité zkontrolovat tarif ještě před nástupem. Zvláštní pozornost si zaslouží taxislužby využívané přímo z veřejných stanovišť, kde zákazník nemusí znát konečnou cenu předem. V takové situaci může být obtížnější odhadnout výslednou částku zejména při dopravních komplikacích. Výhodou objednávkových aplikací je možnost seznámit se s nabízenou cenou nebo způsobem jejího výpočtu před potvrzením objednávky.
Rozhodnutí vyvolalo spor na magistrátu
Změna cenových pravidel vyvolala nejasnosti také kolem samotného rozhodovacího postupu. Odůvodnění úředního dokumentu spojuje ukončení regulace s rozhodnutím vedení hlavního města. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů však odmítl, že by existovala jednoznačná politická shoda na okamžitém zrušení cenových stropů. Podle jeho vysvětlení se měly nejprve připravit podklady pro další projednání v městských orgánech. Příslušný odbor magistrátu ale přistoupil přímo ke zrušení regulace. Beránek proto oznámil, že bude požadovat revizi tohoto postupu.
Proti odstranění cenových limitů se postavil také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Upozornil zejména na riziko předražování jízd a možné poškození pověsti Prahy mezi zahraničními návštěvníky. Obavy souvisejí s dlouhodobými zkušenostmi metropole s nepoctivými praktikami některých provozovatelů taxislužeb. Samotné zrušení regulace ovšem neprokazuje, že již k rozsáhlému zdražování nebo předražování dochází. Takový závěr by vyžadoval konkrétní údaje o nových cenících a skutečně účtovaných jízdách. Další vývoj proto bude záviset také na tom, zda magistrát své rozhodnutí přehodnotí.
Objednávkové aplikace fungují podle jiných pravidel
Podstatné je rozlišení mezi klasickými taxíky s taxametrem a službami objednávanými prostřednictvím aplikací. U alternativní a smluvní taxislužby byla cenová regulace odstraněna již od začátku roku 2025. Současné pražské rozhodnutí se tak vztahuje na část trhu, která dosud podléhala samostatným maximálním sazbám. Rozdíl spočívá především ve způsobu stanovení ceny a objednání přepravy. U jízd sjednaných předem prostřednictvím aplikace má zákazník zpravidla možnost cenu posoudit ještě před přijetím nabídky. U klasického taxametru se výsledná částka odvíjí od zveřejněného tarifu a průběhu cesty.
Dřívější pražská regulace měla také důvod, který přesahoval samotnou výši jízdného. Město v květnovém cenovém výměru poukazovalo na nerovné postavení řidiče a cestujícího, který často nezná místní komunikace ani očekávanou délku trasy. Právě tato informační nerovnováha byla jedním z argumentů pro stanovení maximálních cen. Po jejich odstranění získává větší význam možnost porovnání jednotlivých nabídek. Zákazníkům se proto vyplatí předem zjistit nástupní sazbu, cenu za kilometr i případné čekání. Zda se cenová regulace do pražských taxíků vrátí, zatím rozhodnuto není.