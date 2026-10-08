Pivoňka před zimou: připravte ji na mráz a těšte se na něj příští rok!

Pivoňka je naštěstí rostlina, která se zimy jen tak nezalekne, takže na podzim se o ni nemusíte nijak přehnaně starat. U bylinných pivoněk si počkejte na chvíli, kdy její listy začnou žloutnout a vadnout. Pak stonky seřízněte několik centimetrů nad zemí, případně téměř u povrchu půdy. Pracujte čistými a ostrými nůžkami, aby byl řez hladký a rostlina zbytečně netrpěla. Odumřelé listy a stonky nenechávejte ležet kolem trsu jako podzimní peřinu – mohou totiž ukrývat choroby a škůdce. Zbytky proto raději odneste z místa pěstování.
Pivoňka ocení hlavně klid
Bylinné druhy jsou vůči mrazu obvykle velmi odolné a zdravá, dobře zakořeněná rostlina si se zimou poradí sama (zatahuje se do země). Pivoňky pěstujte v dobře propustné půdě, ve které nezůstává přebytečná voda. Pokud chcete kořenům přece jen dopřát trochu ochrany, můžete okolí rostliny lehce zamulčovat kompostem, listím nebo jiným vhodným organickým materiálem. S vrstvou to však nepřehánějte a samotné odříznuté stonky ani nemocné listí nepoužívejte jako zimní přikrývku. U dřevitých pivoněk je situace trochu jiná: jejich dřevnaté stonky na podzim zásadně nezkracujte, protože právě na nich jsou založené pupeny pro další sezónu.
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Před příchodem zimy
Po provedení vhodných opatření ještě jednou zkontrolujte, zda kolem rostlin nezůstává přemokřená půda nebo vrstva napadaného nemocného listí. Pokud jste pivoňky během sezóny pravidelně zalévali, na podzim už s vodou více šetřete. Mladé nebo čerstvě vysazené pivoňky můžete chránit o něco pečlivěji. Vyhněte se však neprodyšným materiálům, které by mohly zadržovat vlhkost.
Pivoňka na jaře
U bylinných pivoněk budete na jaře pozorovat, jak postupně vyraší nové výhony z půdy, zatímco u těch dřevitých si všimnete, že pokračují v růstu ze svých pevných stonků. Jakmile se objeví nové výhonky, zkontrolujte okolí rostliny a případný zimní mulč lehce upravte, aby půda mohla dobře dýchat. Pivoňky mají rády především stabilní podmínky, dostatek světla a dobře odvodněnou půdu. Podzimní příprava tedy spočívá hlavně v odstranění odumřelých částí, rozumné ochraně mladých rostlin a troše zahradnického klidu.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka
Náhledové foto: Gemini
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