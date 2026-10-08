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Pivoňka před zimou: připravte ji na mráz a těšte se na něj příští rok!

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Pivoňka je naštěstí rostlina, která se zimy jen tak nezalekne, takže na podzim se o ni nemusíte nijak přehnaně starat. U bylinných pivoněk si počkejte na chvíli, kdy její listy začnou žloutnout a vadnout. Pak stonky seřízněte několik centimetrů nad zemí, případně téměř u povrchu půdy. Pracujte čistými a ostrými nůžkami, aby byl řez hladký a rostlina zbytečně netrpěla. Odumřelé listy a stonky nenechávejte ležet kolem trsu jako podzimní peřinu – mohou totiž ukrývat choroby a škůdce. Zbytky proto raději odneste z místa pěstování.
Polehlé pivoňky

Polehlé pivoňky

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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