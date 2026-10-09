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Kultovní Ryzen 7 5800X3D se vrací do obchodů. Proti koupi nového herního počítače ušetří majitelům AM4 přes 40 tisíc

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AMD vrací do prodeje procesor, který jako první Ryzen dostal technologii 3D V-Cache. Velká úspora platí jen pro toho, kdo má doma správnou základní deska. Kdo by stejně měnil platformu, dojde ke skromnějšímu číslu.
Kultovní Ryzen 7 5800X3D se vrací do obchodů. Proti koupi nového herního počítače ušetří majitelům AM4 přes 40 tisíc

Kultovní Ryzen 7 5800X3D se vrací do obchodů. Proti koupi nového herního počítače ušetří majitelům AM4 přes 40 tisíc

Zdroj: Foto: PantheraLeo1359531 - licence CC BY 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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