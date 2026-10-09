Kultovní Ryzen 7 5800X3D se vrací do obchodů. Proti koupi nového herního počítače ušetří majitelům AM4 přes 40 tisíc

Ryzen 7 5800X3D se vrací pod názvem 10th Anniversary Edition. AMD ho ohlásilo 31. května 2026 na veletrhu Computex, do prodeje jde 25. června a Alza za výroční edici chce 8 390 Kč. Nové kusy přitom z běžné nabídky v posledních letech prakticky zmizely, takže návrat čipu je pro majitele starších sestav nečekaná příležitost.
Za čtyři roky zlevnil o sto dolarů, uvnitř zůstal stejný
Na samotném procesoru AMD nic neměnilo. Výroční edice má osm jader a šestnáct vláken. Boost sahá až na 4,5 GHz a mezipaměť L3 má 96 MB, do kterých se počítá i 3D V-Cache. Parametry se kryjí s původním modelem, který AMD uvedlo v dubnu 2022, takže o výkonu výroční edice platí totéž, co o originálu.
Novinka je v krabici. Ke každému kusu patří Carbice Ice Pad, tedy tepelně vodivá podložka. Původní model šel do prodeje za 449 dolarů, výroční edice stojí 349 dolarů.
Oficiálně AMD slaví deset let platformy AM4. Ve skutečnosti míří na hráče, kteří si v letech 2017 až 2022 postavili sestavu s pamětmi DDR4 a nechtějí kvůli procesoru měnit desku ani paměti. Pro ně je 5800X3D jeden z posledních a nejvýkonnějších herních upgradů, které se do AM4 dají osadit.
Srovnání s hotovým počítačem počítá s grafikou, kterou už máte
Částka přes 40 tisíc vychází ze srovnání s konkrétní sestavou. Hotový herní desktop HAL3000 Alfa Gamer Pro s Ryzenem 7 7700, kartou RTX 5070, 32 GB DDR5 a terabajtovým SSD stojí 48 990 Kč. Po odečtení ceny procesoru zbývá 40 600 Kč.
V ceně toho počítače je ovšem nová grafická karta, nové paměti i nový disk. Výměna procesoru nic z toho nepřinese. Úspora 40 600 Kč tak sedí jen na hráče, jehož stávající grafika a zbytek sestavy dál stačí, a pro každého jiného je to horní mez, ke které se reálně nedostane.
O kolik se úspora scvrkne při přechodu na AM5
Realističtější je postavit vedle sebe dvě cesty upgradu. Na AM4 stačí procesor za 8 390 Kč a všechno ostatní zůstane. Na AM5 je potřeba Ryzen 7 9700X za 7 190 Kč a základní deska B650 nejméně za 2 299 Kč. K tomu je nutná sada 32 GB DDR5-6000 za 11 890 Kč. Paměti jsou nejdražší položkou celé kalkulace a stojí víc než nový procesor. Dohromady jde zhruba o 21 380 Kč, takže AM4 vychází asi o 13 tisíc korun levněji.
Výkon obě cesty srovnatelné nedávají. Novější X3D procesory pro AM5 jsou v průměru rychlejší a deska AM5 navíc dovolí další upgrady. Kalkulace s Ryzenem 7 9700X přitom počítá s čipem, který X3D v názvu nemá. Kolik by stála sestava AM5 s procesorem X3D, podklady neuvádějí.
AMD o 5800X3D mluví jako o „ikonickém“ procesoru a nejlepším herním čipu pro DDR4. Testy serveru TechSpot potvrzují, že si i dnes drží velmi slušný herní výkon. Konkrétní rozdíl ve snímcích za sekundu proti novějším čipům ani proti procesorům, které by měl nahradit, ale výrobce ani zveřejněné podklady nevyčíslují.
Ideální kandidát má v desce Ryzen 5 3600 a slušnou grafiku
Nejvíc z výroční edice vytěží hráč s funkční sestavou AM4, rozumnou grafickou kartou, 16 nebo 32 GB DDR4 a slabším procesorem, jako je Ryzen 5 3600 nebo jiné starší šestijádro. Vymění jeden díl, nemusí řešit kompatibilitu s DDR5 a obvykle ani přeinstalovat systém.
Kdo staví počítač od nuly nebo chce v příštích letech dál vylepšovat, má sáhnout po AM5. AMD potvrdilo podporu tohoto socketu nejméně do roku 2029, takže na desku půjdou osadit i budoucí generace procesorů. AM4 takový výhled nemá a jako cesta k upgradu se blíží konci.
V Česku výroční edici prodávají Alza a 100MEGA, které AMD uvádí jako oficiální prodejce pro český trh. Na Alze je procesor vedený skladem.