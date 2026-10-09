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Rozhádaná vesnice? Řídeč na Olomoucku má třináct jednočlenných kandidátek

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Ze 13 kandidátních listin, z nichž každá obsahuje pouze jedno jméno, budou dnes a v sobotu vybírat sedm nových zastupitelů voliči v malé obci Řídeč na Šternbersku Řídeč má téměř 200 obyvatel, počtem kandidátních listin předčila i stotisícovou Olomouc a ostatní města a obce na Olomoucku.
Rozhádaná vesnice? Řídeč na Olomoucku má třináct jednočlenných kandidátek

Rozhádaná vesnice? Řídeč na Olomoucku má třináct jednočlenných kandidátek

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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