Rozhádaná vesnice? Řídeč na Olomoucku má třináct jednočlenných kandidátek

Vysoký počet kandidátních listin souvisí s dlouhodobými neshodami mezi některými obyvateli Řídeče, které letos vyústily v rozhodnutí nesestavovat společnou kandidátku a jít do voleb samostatně.
Starosta Řídeče Jaroslav Míča (Společná Řídeč) dnes řekl, že už začátek končícího volebního období byl turbulentní, jelikož jedna členka zastupitelstva se na podzim 2022 vzdala mandátu ještě před ustavujícím jednáním nového zastupitelstva. Nastoupil za ni náhradník a zastupitelstvo začalo pracovat v sedmičlenném složení.
V říjnu 2023 ale odstoupila další zastupitelka ze zdravotních důvodů, její rozhodnutí podle Míči souviselo s neshodami a napjatou situací v obci. Loni rezignoval jiný člen zastupitelstva. „Bylo to z osobních důvodů a zášti některých občanů. Volná místa v zastupitelstvu již nebyla obsazena náhradníky,“ uvedl starosta. Zastupitelstvo tak až do konce volebního období pracovalo v pětičlenném složení.
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Rozpory mezi některými obyvateli Řídeče v uplynulých čtyřech letech poznamenaly život obce. „Vzhledem k atmosféře, pomluvám a názorům v obci rezignovala i komise pro místní záležitosti, což se negativně projevilo na kulturních a společenských akcích. Zbývající členové zastupitelstva se snažili udržet kulturně společenský život i za přispění členů sboru dobrovolných hasičů,“ podotkl Míča.
V několika předchozích komunálních volbách byly v Řídeči sestaveny společné kandidátky, kvůli následným neshodám se ale podle Míči neosvědčily. Zájemci o post v obecním zastupitelstvu se proto dohodli, že letos bude každý kandidovat sám za sebe. O hlasy voličů se dnes a v sobotu bude ucházet pět kandidátů, kteří šli do voleb před čtyřmi lety na kandidátce Společná Řídeč. Zbývajících osm letošních kandidátů na ní tehdy nefigurovalo.
V komunálních volbách zákon umožňuje kandidovat i jednotlivcům, kteří podávají vlastní kandidátní listinu. Nezávislý kandidát musí ke kandidatuře připojit petici s podpisy voličů. V obcích do 500 voličů potřebuje podporu pěti procent z jejich počtu. Voliči mohou na hlasovacím lístku označit křížkem jednotlivé kandidáty, nejvýše však tolik, kolik se volí členů zastupitelstva. V Řídeči tak mohou dát hlas až sedmi ze 13 kandidátů.