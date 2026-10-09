První den voleb je u konce, vyšší zájem byl v místech, kde mají referenda k větrníkům

Pro hlasování musí lidé předložit občanský průkaz, a to i v elektronické podobě, nebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou vybírat jednotlivé kandidáty, celé kandidátní listiny nebo obě možnosti kombinovat. V senátních volbách vkládají vybraný hlasovací lístek do žluté obálky, při komunálních volbách se používá šedomodrá.
Mezi prvními odvolili tradičně přední politici. K urnám dorazili premiér Andrej Babiš (ANO) i předsedové parlamentních komor Tomio Okamura (SPD) a Miloš Vystrčil (ODS). Svůj hlas nakonec odevzdal také prezident Petr Pavel, který kvůli volbám přerušil dovolenou v Maroku. Učinil tak po kritice, která se objevila v souvislosti s jeho případnou neúčastí.
Prezident svou ohlášenou neúčast ve volbách kvůli zahraniční dovolené označil za chybu úsudku. „Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít taky," řekl.
V Plzeňském kraji se zatím volební účast v obecních volbách pohybuje mezi čtvrtinou až třetinou oprávněných voličů, řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový. V obcích, kde se konají současně i senátní volby, je účast v nich o několik procentních bodů nižší. Tradičně vysokou účast má v kraji nejmenší obec Čilá na Rokycansku, kde už volilo nové zastupitele 57 procent voličů - z 21 jich přišlo 12. V Kaničkách na Domažlicku hlasovalo 42 procent voličů. V oslovených plzeňských okrscích se účast pohybovala od 21 do 32 procent.
V Plzeňském kraji jsou tři referenda k větrníkům
Ještě v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren, které na jejich území plánují soukromí investoři. Jde o Kralovice a sousední Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.
Právě v Kožlanech pociťují letos větší zájem o volby než v minulých letech. Podle volební komise je to dané hlavně souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Většina z desítek prvních voličů řekla, že elektrárny nechtějí. Odvolávali se na kulturní a historickou krajinu, blízkost národní kulturní památky Mariánská Týnice, na krásnou okolní přírodu a klid bez průmyslu.
Větrné elektrárny chce ve městě s 1500 občany stavět firma Meridian. „Před třemi lety jsme dělali průzkum. Z více než poloviny hlasujících bylo šest ku jedné pro větrníky. A tak jsme s firmou uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Ale jak se to rozjelo v sousedních Kralovicích, kde je také referendum o VTE, tak ho u nás chtěli také," řekl starosta Václav Kratochvíl.
„Tady to nechceme. Já to znám z Paříže, kde je třeba 50 větrníků a je to hrozné. Je to nádherné historické území Přemyslovců," uvedl starší muž. Podle něj není důležité ani to, že by investor dával obci za provoz elektráren peníze. V osadě, kde bydlí, sice potřebují vyasfaltovat cestu, ale klidně si na ní ještě pár let počkají, až budou finance, dodal.
„Nám to nevadí," řekla naopak matka se synem. Někteří lidé uvedli, že mají názor, ale odpověď si nechají pro sebe. „Jsem spíš proti, tady to pro větrníky není," řekla starší žena. Podle ní nikdo zatím lidem neřekl, zda by z toho něco měli. „Někdo si nakapsuje a ostatní na to budou koukat," dodala.
První výsledky z menších obcí by mohly být známé už v sobotu večer. Na kompletní výsledky komunálních i senátních voleb si ale voliči pravděpodobně počkají do nedělního rána. Sčítání může zdržet zejména složitější zpracování hlasů ve velkých městech.