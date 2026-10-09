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První den voleb je u konce, vyšší zájem byl v místech, kde mají referenda k větrníkům

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První den komunálních a senátních voleb v Česku skončil. V obou typech voleb letos kandiduje méně lidí než při předchozím hlasování. V prvních hodinách přišlo k urnám zhruba 15 procent voličů. Větší zájem evidují třeba v Kožlanech na Plzeňsku, kde je zároveň i referendum o větrnících.
První den voleb je u konce, vyšší zájem byl v místech, kde mají referenda k větrníkům

První den voleb je u konce, vyšší zájem byl v místech, kde mají referenda k větrníkům

Zdroj: Jan Novák, Pixabay (redakčně upraveno)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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