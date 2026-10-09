Rozbor zveřejnil 19. února 2026 výzkumník Lukáš Štefanko z ESETu na webu WeLiveSecurity. Malware dostal jméno PromptSpy podle promptů, tedy textových pokynů, které posílá jazykovému modelu Google Gemini. Do telefonu se dostává jako aplikace MorganArg, jež se vydává za americkou banku Chase. Jakmile ji oběť pustí dál, útočník přes vestavěný modul VNC ovládá zařízení na dálku.
Obrazovku popíše v XML, Gemini mu poradí, kam klepnout
Princip je překvapivě přímočarý. PromptSpy odešle modelu předem připravený prompt a přiloží k němu XML výpis všeho, co je v tu chvíli na displeji. Gemini odpoví instrukcemi ve formátu JSON: kam klepnout, co podržet nebo kdy otevřít přehled posledních aplikací. Data umělá inteligence sama nekrade, jejím úkolem je udržet škodlivou aplikaci spuštěnou a připnutou v seznamu nedávných aplikací. Systém ji pak neukončí a majitel telefonu ji snadno nezavře.
Starší androidové trojské koně často pracovaly s pevně zadanými souřadnicemi tlačítek nebo s konkrétními texty v rozhraní. Na jiném modelu telefonu nebo jiné verzi Androidu proto mohly selhat. PromptSpy tuhle práci přenechává modelu, který prvky aktuální obrazovky rozpozná a podle nich zvolí další krok, ať je rozložení, rozlišení nebo verze systému jakákoli. Pro útočníka to znamená, že nemusí každý postup ručně ladit pro konkrétní zařízení.
Umělá inteligence tu tedy slouží jako přizpůsobivý prostředník mezi malwarem a uživatelským rozhraním, který si s neznámou obrazovkou poradí sám.
Útočník uvidí i PIN, kterým si odemykáte displej
Samotné ovládání telefonu obstarává modul VNC spolu se zneužitými službami usnadnění přístupu (Accessibility Services). Operátor na druhé straně sleduje obrazovku v reálném čase a může klepat, provádět gesta i psát text, jako by přístroj držel v ruce. Oficiální dokumentace Androidu popisuje, že služby usnadnění přístupu smějí číst obsah obrazovky a provádět programová gesta napodobující uživatele. Malware tak vidí, co se na displeji děje, a zároveň do toho může zasahovat.
Podle ESETu umí PromptSpy zachytit PIN nebo heslo zamčené obrazovky. Kdo odemyká gestem, tomu nahraje video, ze kterého se dá vzor vyčíst. Na pokyn pořizuje snímky i záznam obrazovky, takže útočník vidí i to, co se v telefonu dělo mimo jeho přímé ovládání. Doplňkové informace mu dává seznam nainstalovaných aplikací, údaj o tom, která aplikace právě běží, a sběr dat o samotném zařízení.
Instalaci i klíčové oprávnění musí oběť potvrdit sama
Z Google Play se PromptSpy do telefonu nedostane. ESET popsal celý řetězec: web mgardownload[.]com nabízel takzvaný dropper, tedy instalační program, který po spuštění otevřel stránku m-mgarg[.]com napodobující prostředí Chase a JPMorgan. Dropper pak uživatele vyzval k instalaci „aktualizace“, za kterou se ve skutečnosti skrýval samotný PromptSpy.
Instalaci musí oběť dokončit ručně a potom ještě povolit Accessibility. Bez tohoto oprávnění malware většinu popsaných funkcí nevyužije. Celý útok tedy stojí na dvou krocích, které uživatel může odmítnout, a žádost o Accessibility od aplikace, jež se tváří jako bankovní aktualizace, je proto jasný varovný signál.
Známé verze PromptSpy už blokuje Google Play Protect, který kontroluje i aplikace instalované mimo oficiální obchod.
Proč by Čechy měl zajímat malware namířený na Argentinu
Jazykové a distribuční stopy ukazují, že kampaň mířila hlavně na Argentinu. Vývoj podle ESETu s určitou mírou jistoty vede do čínsky mluvícího prostředí. Trojice vzorků předchůdce nazvaného VNCSpy se na službě VirusTotal objevila 13. ledna 2026 z Hongkongu, čtyři pokročilejší vzorky pak 10. února z Argentiny.
K datu zveřejnění rozboru ESET PromptSpy ve své telemetrii nezachytil a připouští, že může jít jen o ukázku konceptu. Malý počet obětí na věci mnoho nemění. Technika podle popisu funguje a dá se zopakovat, takže ji mohou převzít i jiní útočníci.
Falešné bankovní aplikace a podvodné domény přitom Česko zná z vlastní zkušenosti. V srpnu 2024 ESET popsal kampaně založené na webových aplikacích PWA a WebAPK, které od listopadu 2023 mířily na klienty českých bank. Ve stejném měsíci zveřejnil analýzu malwaru NGate, který se zaměřoval na zákazníky tří tuzemských bank a přes NFC dokázal přenášet data platebních karet. NÚKIB ho ve své zprávě za srpen 2024 označil za hrozbu zacílenou na české občany.
Na neviditelnou vrstvu zabere restart do nouzového režimu
Odinstalaci PromptSpy brání tak, že přes konkrétní tlačítka natáhne neviditelné obdélníky. Hlídá oblasti s nápisy jako „stop“, „end“, „clear“ nebo „Uninstall“ a stejně se brání i pokusu vypnout mu oprávnění Accessibility. Uživatel tlačítko na displeji vidí, jenže jeho klepnutí zachytí překryvná vrstva a nic se nestane.
Podezření by měla vzbudit neznámá aplikace MorganArg, akce, které se na displeji dějí samy, nebo tlačítko odinstalace, které nereaguje. V takové chvíli je potřeba jednat rychle. Nejdřív zapněte režim Letadlo, pokud to jde, a přerušte tím síťové spojení, aby útočník telefon hůř ovládal na dálku. Potom podržte tlačítko napájení, dlouze stiskněte volbu „Vypnout“ a potvrďte restart do nouzového režimu. Přesný postup se u jednotlivých výrobců liší.
V nouzovém režimu otevřete Nastavení, přejděte do sekce Aplikace, najděte podezřelou aplikaci a odinstalujte ji. Po dalším restartu zkontrolujte, že máte zapnutý Google Play Protect.