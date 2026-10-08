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Pozor na podzimní střih stromů a keřů. Ovocným a kvetoucím to neprospěje

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Stříhání a řezání některých rostlin a keřů patří mezi běžné podzimní práce. Opravdu ale víte, kterým druhům to skutečně prospěje. Některé rostliny po podzimním střihu mohou ztratit vitalitu a snížit tak v příští sezóně produkci květů a plodů. Prořezání může také podpořit růst nových výhonů, které se nestihnou už připravit na nadcházející mrazy.
Řez malin

Řez malin

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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