Pozor na podzimní střih stromů a keřů. Ovocným a kvetoucím to neprospěje

Pozor na podzimní střih stromů a keřů. Ovocným a kvetoucím to neprospějePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řez malinZdroj: Radek Štěpán
Článek byl publikován 08.10.2026 14:00
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