Tento 1 přístroj v koupelně sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce nonstop

Lednici doma nikdo nevypíná, a přesto na účtu za elektřinu nedělá velkou paseku. V řadě koupelen ale visí věc, která ji v tichosti předběhne. Stačí, aby zůstala zapojená celý den, a to se děje častěji, než by se zdálo.
Lednice jako pravítko spotřeby
Chladnička běží bez přestávky celý rok, jinak by se jídlo v ní zkazilo. Kolik elektřiny jí na to stačí, prozradí energetický štítek. Lednice v nejúspornější třídě A se vejde zhruba do 108 kWh ročně, model ve třídě D spotřebuje až 207 kWh. Na štítcích některých lednic s mrazákem najdete i 257 kWh.
Tahle čísla se hodí jako měřítko. Spotřebič, který za rok odebere několik set kilowatthodin, už patří k větším žroutům v domácnosti.
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Řeč je o elektrickém topném žebříku, tedy koupelnovém radiátoru s topnou tyčí. Lidé ho mají rádi, protože na něm uschnou ručníky a koupelna se přitom trochu prohřeje. Běžné modely mají příkon zhruba od 100 do 1 000 W. Menší sušáky určené jen na ručníky si vystačí s desítkami wattů.
Háček je v tom, jak se používá. Žebřík se zapojí do zásuvky, ručníky na něm schnou a na vypínač už nikdo nemyslí. Topná tyč bez vlastního regulátoru přitom nemá nic, co by ji po usušení ručníků vypnulo.
Výrobce Korado u svých tyčí popisuje bezpečnostní pojistku, která topení odstaví zhruba při 85 °C a po vychladnutí asi na 55 °C ho znovu pustí. Doporučené příkony tyčí jsou ale podle výrobce volené tak, aby za běžného provozu k té mezi vůbec nedošlo. V praxi tak tyč hřeje bez přestávky, dokud ji někdo nevypne.
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K výpočtu stačí obyčejné násobení: příkon v kilowattech vynásobíte počtem hodin, po které přístroj běží. Vezměme žebřík na samé spodní hranici běžných příkonů, tedy se 100 W. Když zůstane v zásuvce celý den, odebere 2,4 kWh. Za rok, který má 8 760 hodin, se tak dostane až na 876 kWh.
Vedle lednice to vypadá nelichotivě, protože i tenhle nejslabší kus spotřebuje zhruba třikrát až osmkrát víc elektřiny než chladnička. Dá se to vzít i z opačné strany. Lednice třídy D si za den vezme asi 0,57 kWh. Žebřík se 100 W stejné množství spálí za necelých šest hodin a model se 300 W za necelé dvě hodiny.
U žebříků s termostatem bývá skutečná spotřeba nižší, protože topení průběžně vypínají. Když ale žebřík zůstane zapojený nonstop, lednici obvykle předežene i tak. Na vyúčtování se to projeví částkou v řádu několika tisíc korun za rok.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Varianta Roční spotřeba Lednice třída A zhruba 108 kWh Lednice třída D až 207 kWh Lednice s mrazákem příklad ze štítku 257 kWh Elektrický topný žebřík 100 W, zapojený nonstop až 876 kWh Elektrický topný žebřík 100 W, časovač na hodinu ráno a hodinu večer asi 73 kWh Hodina denně ručníkům stačí
Podle energetického rádce společnosti ČEZ se elektrický žebřík hodí hlavně na chvíle, kdy je potřeba koupelnu krátce přihřát. Aby ručník po ranní sprše uschl, opravdu není potřeba, aby žebřík hřál celou noc a celý pracovní den.
Pomůže obyčejný časový spínač, který se zapojí mezi zásuvku a žebřík. Nastavíte si třeba hodinu ráno a hodinu večer a o zbytek se postará sám. Novější modely mají časovač a termostat rovnou v sobě. Některé nabízejí i tlačítko pro dvouhodinové sušení, po kterém se vrátí do běžného režimu.
Přečtěte si také: Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat Časový spínač mezi zásuvkou a žebříkem ohlídá, aby topení běželo jen tehdy, když ručníky opravdu schnou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik bere právě ten váš
Příkon najdete na štítku žebříku nebo v návodu. Přesnější údaj dá wattmetr. Zastrčíte ho do zásuvky, žebřík zapojíte do něj a na displeji uvidíte, kolik energie skutečně odebírá. Pár dní měření stačí, abyste zjistili, jestli koupelna nespolyká víc proudu než celá kuchyň.
Kdo by chtěl žebřík připojit napevno do elektroinstalace, měl by práci svěřit elektrikáři. V koupelně platí kvůli vlhkosti a blízkosti vody přísná pravidla pro umístění elektrických spotřebičů a amatérské zapojení tu může být nebezpečné.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://cnn.iprima.cz/lednice-za-tisicovku-rychlovarna-konvice-za-polovinu-jak-zjistime-spotrebu-elektriny-188041, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/koupelna, https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/vytapeni/vytapeni-koupelny-v-letnich-mesicich-i-bez-otopne-soustavy-neni-problem_28348.html, https://energozrouti.cz/clanek/elektricky-topny-zebrik-casovac, https://www.nzhomeware.co.nz/Blog/can-you-leave-heated-towel-rail-on-overnight-safety-tips, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-to-netusi-ale-vypnutim-tohoto-zbytecneho-zarizeni-usetri-6000-kc-rocne
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