Meteorologové právě změnili předpověď: O víkendu přijde další sněžení, místy napadne až 70 cm

Výrazná změna počasí zasáhla alpskou oblast ve čtvrtek 8. října, kdy přes horské oblasti postupovala studená fronta spojená s tlakovou níží nad severní Evropou. Do regionu začal proudit chladnější a vlhký vzduch, který přinesl vydatné srážky a prudší vítr. Zatímco v níže položených oblastech převládal déšť, ve vyšších horských polohách se začal hromadit sníh. Na severní straně Alp hranice sněžení během čtvrtka a noci na pátek klesala přibližně k 1 500 až 1 600 metrům nad mořem. Ne všude však byly podmínky stejné, protože na jižní straně hlavního alpského hřebene zůstávala hranice sněžení podstatně výše. Sněžení tak postihlo především vysokohorské oblasti, nikoliv většinu alpských údolí.
Nejvíce sněhu očekávají ve francouzských a švýcarských Alpách
Nejvýraznější sněhové přírůstky předpokládají některé meteorologické modely v západní části Alp, zejména ve francouzských horských oblastech a švýcarském kantonu Valais. V nejvyšších polohách se objevuje odhad sněhové pokrývky dosahující až 70 centimetrů. Tento údaj však nelze vztahovat na celé pohoří ani jej považovat za množství nového sněhu, které napadne během jediného dne. Výrazně nižší přírůstky uváděly předpovědi pro další části Alp. Na severní straně švýcarských hor se nad nadmořskou výškou 2 500 metrů očekávalo do pátečního rána přibližně 20 až 30 centimetrů nového sněhu, místy až 40 centimetrů. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi souvisejí především s nadmořskou výškou, směrem proudění vzduchu a množstvím vlhkosti, které se na horských svazích zachytává.
Další sněžení přijde během víkendu
Páteční počasí přineslo na některých místech přechodné uklidnění, výraznější zlepšení podmínek v celém alpském prostoru se však zatím neočekává. V sobotu 10. října má do západních Alp od severu dorazit další slabší studená fronta, která přinese oblačnost a místy nové srážky. Hranice sněžení by se v této oblasti měla pohybovat převážně mezi 2 200 a 2 500 metry nad mořem. V neděli bude počasí proměnlivé také ve východních Alpách, kde se očekávají přeháňky a místy další sněžení přibližně od 1 600 do 2 000 metrů. Ve vyšších horských polohách může vítr dosahovat v nárazech až kolem 60 kilometrů za hodinu, v některých exponovaných místech západních Alp i více. Kombinace větru, nízké oblačnosti a nového sněhu může výrazně zhoršovat viditelnost a orientaci v terénu.
Na horských silnicích hrozí námraza
Změna počasí představuje komplikace také pro řidiče, kteří se chystají přes alpské průsmyky. Zvláštní pozornost si zaslouží rakouské Tyrolsko a důležitá dopravní trasa přes Brennerský průsmyk spojující Rakousko s Itálií. Předpověď pro čtvrteční večer upozorňovala na možnost mrznoucího deště, který může na vozovce během krátké doby vytvořit nebezpečnou vrstvu ledu. Riziko představuje zejména prudké ochlazení, při němž se mokré silnice mohou změnit v obtížně sjízdné úseky. Řidiči by proto měli před cestou sledovat aktuální dopravní omezení a meteorologické výstrahy, zvláště pokud plánují jízdu přes horské průsmyky. Podobné komplikace se mohou objevit i na dalších vysoko položených komunikacích, kde se střídají déšť, sněžení a teploty kolem bodu mrazu.
Čerstvý sníh zkomplikuje turistiku ve vysokých horách
Podzimní sněžení představuje riziko také pro turisty a horolezce, kteří se v říjnu stále vydávají do vyšších alpských poloh. Ještě před příchodem studené fronty byly mnohé horské stezky poměrně dobře schůdné, během několika dnů se však jejich stav může zásadně změnit. Nová sněhová pokrývka dokáže zakrýt značení, kameny i nerovnosti terénu, zatímco nízké teploty podporují vznik ledových úseků. V ledovcových oblastech navíc čerstvý sníh může překrýt trhliny, které pak nejsou na první pohled patrné. Nepříznivé podmínky zvyšují také silnější vítr a mlha, protože ztěžují orientaci a mohou prodloužit plánovanou túru. Pro nadcházející víkend je proto důležité nepodceňovat horskou předpověď a přizpůsobit jí výběr trasy i potřebné vybavení.
Zimní počasí zatím zůstane především na horách
Přestože se v některých částech Alp očekává výraznější sněhová nadílka, současná změna počasí neznamená příchod zimních podmínek do celé Evropy. Rozhodující je především nadmořská výška, která ovlivňuje teplotu vzduchu a podobu srážek. Zatímco ve vysokých horách může vzniknout souvislá sněhová pokrývka, v údolích bude při stejném přechodu fronty převážně pršet. Významnou roli hraje také poloha jednotlivých horských masivů vůči převládajícímu proudění, protože návětrné svahy mohou zachytit podstatně více srážek než oblasti v jejich závětří. Říjnové sněžení ve vysokých Alpách navíc samo o sobě nevypovídá o tom, jaká bude nadcházející zima v nížinách. Pro nejbližší dny zůstává hlavním problémem především proměnlivé počasí a obtížnější podmínky ve vysokohorském terénu.
Použité zdroje: weather.com, alpenverein.de