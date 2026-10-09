Naskenujete QR kód a rozjedete Premium SMS předplatné, aniž to tušíte. Z faktury pak odchází 99 Kč týdně až do 2 000 Kč

Kolik lidí takové předplatné platí, přesně neví nikdo. Rubeš podle serveru iDNES prověřil přes tisíc telefonních čísel a mezi nimi našel vyšší desítky zasažených. Šetření nemá povahu reprezentativního vzorku, takže jeho výsledek nejde přenést na všechny zákazníky českých operátorů. Úřední evidence o rozsahu prozradí ještě méně. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) za čtvrté čtvrtletí 2025 vyřídil v kategorii služeb třetích stran 18 dotazů a podání. Jediné soukromé šetření tedy našlo víc zasažených, než kolik případů úřad za celé čtvrtletí řešil. Číslo ČTÚ proto ukazuje jen to, kolik lidí se dostalo až k úřední stížnosti.
Tlačítko s nápisem „Ověřit věk“ může spustit placenou službu
Objednávka má podle pravidel proběhnout ve dvou krocích. Uživatel nejprve udělá úkon na webu nebo v aplikaci, typicky načte QR kód nebo klikne na odkaz. Pak mu přijde informační SMS s cenou, frekvencí plateb a upozorněním, že jde o opakované předplatné. Platbu aktivuje teprve jeho výslovné potvrzení. Kodex navíc stanovuje, jak musí být zákazník informován a jak má být označený prvek, kterým objednávku zahajuje.
Slabé místo celého řetězce je ten první krok. Na webu se může tvářit jako přístup k obsahu, účast v soutěži nebo ověření věku. Pokud místo jasného označení platby stojí na tlačítku „Pokračovat“, „Potvrdit“ nebo „Ověřit věk“ a hned potom dorazí SMS s výzvou k odpovědi, je to signál, že se člověk možná právě chystá objednat předplatné.
Nejde o hack telefonu ani o virus. ČTÚ výslovně uvádí, že služby třetích stran mohou být na SIM kartě aktivní a jejich existence zákon neporušuje. Premium SMS je v Česku legální platební systém, přes který lidé platí třeba jízdenky nebo parkovné. Jízdenka se ale obvykle zaplatí jednou, kdežto předplatné se účtuje znovu každý týden.
Kolik týdnů smí jedna služba strhávat, než ji někdo musí znovu potvrdit
Kodex APMS, který platí od 1. července 2026, stanovuje pro týdenní předplatné Premium SMS strop 99 Kč. Služby z Rubešova videa tedy účtují přesně tolik, kolik pravidla nejvýš dovolují.
Druhá pojistka je limit 2 000 Kč pro jednu službu na jednom krátkém čísle a jednom klíčovém slově. Jakmile ho služba dosáhne, musí ji provozovatel deaktivovat, nebo si ji nechat znovu potvrdit. Při 99 Kč týdně se k limitu dojde zhruba za 20 týdnů, tedy téměř za pět měsíců. Jako včasné varování proto limit nefunguje. Kdo nekontroluje vyúčtování, zaplatí skoro celou částku dřív, než se ho kdokoli na cokoli zeptá.
Na faktuře se platby schovávají mezi běžnými mobilními výdaji pod řádkem „Služby třetích stran“ nebo „Platby třetím stranám“. Operátor platbu pouze zprostředkovává, takže z vyúčtování na první pohled není poznat, o jakou službu jde.
Odkud placené zprávy chodí a jakou odpovědí je zarazit
Než začnete cokoli rušit, opište si číslo začínající na 90x, ze kterého placené zprávy přicházejí, případně číslo služby uvedené ve vyúčtování. Budete ho potřebovat při hledání poskytovatele i při reklamaci.
U T-Mobilu jde služby třetích stran spravovat v samoobsluze. Odhlásit se lze i zprávou „STOP“ na příslušné krátké číslo, záleží ovšem na konkrétní službě. O2 uvádí silnější příkaz: zpráva „STOP ALL“ zruší všechny služby na daném krátkém čísle najednou. Platby třetím stranám zákazníci O2 najdou v podrobném vyúčtování v aplikaci Moje O2.
Vodafone umožňuje zablokovat celé kategorie, například Premium SMS, audiotex nebo mobilní platby. Z popsaných možností je to jediná, která se neváže na konkrétní číslo. V samoobsluze Můj Vodafone se platby hledají v sekci „Platby třetím stranám“.
Reklamaci posílejte firmě, kterou ukáže katalog platmobilem.cz
Zrušením předplatného se peníze automaticky nevrátí. Dalším krokem je zadat číslo služby do katalogu na webu platmobilem.cz, který ukáže firmu, jež službu provozuje, a často i její reklamační údaje. Kdo reklamuje samotnou službu nebo způsob, jakým ji objednal, musí se obrátit hlavně na tohoto poskytovatele. Operátor v celém mechanismu zajišťuje jen účtování a přenos platby.
Rubeš ve videu upozornil, že v pozadí služby Soundies figuruje web unsubscribe-online.com, který provozuje amsterdamská firma Telfeed BV. Ten se prezentuje jako nástroj pro kontrolu transakcí a rušení předplatných. Podle Rubeše za ním stojí titíž lidé, kteří na předplatném vydělávají. Z veřejně dostupných zdrojů se tato vlastnická vazba nezávisle potvrdit nedá.
Když poskytovatel reklamaci odmítne, lze se podle povahy sporu obrátit na příslušný orgán ochrany spotřebitele nebo zkusit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. ČTÚ do věci vstupuje jen v některých případech: když jde o otázku elektronických komunikací, nebo když zákazník namítá, že mu operátor naúčtoval konkrétní Premium SMS, která nebyla odeslána ani doručena.