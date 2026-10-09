Operace Endgame rozbila zázemí tří malwarů, které kradly hesla nepozorovaně. Uniklo přes 24 milionů přihlašovacích údajů

Výsledek dosud nejrozsáhlejší fáze operace Endgame oznámily koncem června 2026 vyšetřovací složky Kanady, Dánska, Německa, Nizozemska, Velké Británie a USA. Akci koordinovaly Europol a Eurojust. Smazat samotný kód malwaru v praxi nejde, proto vyšetřovatelé zasáhli infrastrukturu, na které provoz stál. Odstavili 326 řídicích serverů, a provozovatelé tak přišli o místa, odkud nakaženým počítačům posílali příkazy. Převzali nebo zablokovali 142 domén, přes které se k serverům dalo dostat. Vyčistili také 14 971 napadených webů, které do té doby nic netušící návštěvníky posílaly do pasti. Provozovatelé části malwaru tím ztratili spojení s nakaženými stroji i možnost z nich stahovat ukradená data.
Jak se z kliknutí na obyčejném webu stala krádež hesel a cookies
Přívlastek „nejnebezpečnější“, který se kolem trojice objevuje, nevychází z žádného formálního žebříčku. Obhájit se dá jinak, a to globálním dosahem, stovkami tisíc obětí a tím, že každý z malwarů držel jeden článek řetězce. Na jeho konci stála krádež dat, případně nasazení dalšího malwaru včetně ransomwaru.
Řetězec otevíral SocGholish. Útočníci napadali legitimní weby postavené na WordPressu a vkládali do nich falešnou výzvu k aktualizaci prohlížeče. Kdo ji poslechl, stáhl si loader, tedy program, který připravil cestu dalšímu malwaru. Při operaci vyšlo najevo i 1,4 milionu uniklých přihlašovacích údajů k administracím WordPressu. Pro provozovatele webů to znamená, že napadený mohl být kdokoli z nich, aniž by o tom věděl.
Další krok obstarával Amadey, který se šířil mimo jiné phishingovými kampaněmi. Po spuštění se ozval řídicímu serveru a stáhl další škodlivé součásti, mezi nimi i StealC. Ten už sloužil čistě ke krádeži. Jako infostealer vybíral hesla uložená v prohlížečích, cookies, data z kryptopeněženek, e-mailových klientů a messengerů a pořizoval i snímky obrazovky. Nizozemská policie výslovně uvádí, že se to dělo nepozorovaně.
Policejní materiály počítají nejméně 384 tisíc kompromitovaných zařízení, ze kterých uniklo přes 24 milionů přihlašovacích údajů. Souhrnný web operace uvádí dokonce 27 milionů. I z nižšího čísla vychází v průměru zhruba šedesát přihlašovacích údajů na jedno nakažené zařízení, takže oběť obvykle nepřišla o jeden účet, ale o celou sadu.
Soudní příkaz v rukou Microsoftu odřízl útočníky od 18 tisíc počítačů
Microsoft zjistil, že Amadey a StealC sdílejí část stejné serverové infrastruktury, a díky tomu šlo zasáhnout proti oběma najednou. Firma s pomocí vlastních nástrojů včetně umělé inteligence identifikovala přes 200 škodlivých domén a IP adres spojených s oběma malwary. Podle jejího blogu se jí podařilo odpojit pachatele od více než 18 tisíc infikovaných počítačů.
Microsoft přitom nevystupoval jen jako technický poradce. Podal civilní žalobu a soudními příkazy fakticky převzal kontrolu nad částí infrastruktury, tedy nad doménami, které mohl převzít nebo zablokovat. Tento postup proti kyberzločinu používá opakovaně. Policejní pravomoc to není, jde o soukromoprávní nástroj, který policejní zásah doplňuje a urychluje.
Celá akce proběhla ve dvou krocích. Nizozemská policie 18. června 2026 zveřejnila samostatný zásah proti SocGholish a 24. června následovalo širší oznámení k Amadey a StealC. Proto se dílčí čísla v různých zdrojích liší, i když celkový rozsah zahrnuje obě fáze.
Kolik serverů padlo letos a kolik zatykačů přinesla loňská vlna
Operace Endgame běží od roku 2024. V první vlně v květnu 2024 vyřadila za koordinace FBI a dalších partnerů přes sto serverů. O rok později přišla druhá vlna se zhruba třemi sty servery, přibližně 650 doménami a dvaceti mezinárodními zatykači.
Tvrzení, že každá vlna je větší než předchozí, platí pro servery jen těsně: 326 proti zhruba třem stům. U domén je letošních 142 necelá čtvrtina loňského počtu. Červnová fáze se soustředila na technické zásahy a zatčení veřejně oznámena nebyla. Zásah tedy dopadl na stroje, zatímco lidé, kteří je provozovali, zůstávají podle zveřejněných informací bez obvinění. Veřejné materiály přitom spojují část infrastruktury SocGholish s ruskou skupinou Evil Corp. U Amadey a StealC mluví Microsoft o oddělených kyberzločineckých skupinách se společným zázemím.
Pro srovnání se nabízí rok 2021, kdy mezinárodní koalice rozbila botnet Emotet a zasáhla přibližně 1,6 milionu infikovaných počítačů. Emotet se šířil hlavně spamem s přílohami. Letošní trojice fungovala jako specializovaný servisní ekosystém, ve kterém měl každý článek vlastní roli a některé části se nabízely dalším pachatelům jako služba.
Policejní nástroj Check your hack prověří e-mail, pak jsou na řadě hesla
Microsoft výslovně píše, že sleduje pokusy pachatelů infrastrukturu obnovit. Operace jim práci zkomplikovala a případný restart prodražila. Podle údajů zveřejněných v rámci operace přišli provozovatelé kromě serverů, domén a přístupu k obětem i o kryptoměny v hodnotě přes miliardu korun. Kód malwaru ovšem existuje dál.
Nejdřív si můžete ověřit vlastní e-mailovou adresu v nástroji Check your hack, který provozuje nizozemská policie v angličtině a nizozemštině. Stačí do něj adresu zadat. Kdo někdy klikl na falešnou aktualizaci prohlížeče nebo stahoval software z pochybného zdroje, měl by změnit hesla ke všem účtům, které na daném zařízení používal, protože infostealer krade přihlašovací údaje k mnoha službám současně. Potom má smysl zapnout dvoufaktorové ověření všude, kde to jde, a začít u e-mailu, banky a cloudových služeb.
Provozovatelé webů na WordPressu by měli hned změnit přihlašovací údaje k administraci, smazat neznámé účty, aktualizovat vše, co v systému běží, a zapnout dvoufaktorové ověření i tam. Jestli jsou mezi oběťmi také čeští uživatelé, veřejné zdroje operace nepotvrzují ani nevyvracejí. Zasažené weby i nakažená zařízení se ale nacházely po celém světě.