Matná nebo lesklá strana alobalu? Většina lidí balí jídlo špatně a nevědomky ho nechá vychladnout o 30 % rychleji

Lesklá strana hliníkové fólie je reflexní, což znamená, že může odrážet teplo a světlo. Díky této vlastnosti je ideální pro situace, kdy chcete udržet teplo a urychlit proces vaření. A matná to má tak trochu přesně naopak. Jak tomu tedy přizpůsobit postupy v kuchyni?
Použití při pečení a zapékání
Při použití hliníkové fólie v troubě na pečení nebo zapékání by lesklá strana měla zpravidla směřovat dovnitř, směrem k pokrmu, jak radí web
TheGuardian. Toto umístění pomáhá odrážet teplo přímo na jídlo, což umožňuje jeho rychlejší a rovnoměrnější přípravu. Pokud například připravujete pečené brambory nebo pečené maso, použití lesklé strany směrem dovnitř může pomoci dosáhnout lahodného, křupavého povrchu a zároveň zachovat šťavnatý vnitřek.
Existují však výjimky! U pokrmů, u kterých je žádoucí pomalé a šetrné vaření, jako jsou třeba nákypy nebo zapečené lasagne,
můžete použít naopak matnou stranu obrácenou dovnitř. Tímto způsobem se teplo neodráží tak intenzivně, což podporuje pomalejší a rovnoměrnější pečení, které může pomoci zabránit připalování nebo vysušování. Zdroj fotografie: Depositphotos Lesklá strana hliníkové fólie je reflexní, což znamená, že může odrážet teplo a světlo. Udržování tepla po upečení
Pokud je jídlo uvařené a chcete ho před podáváním udržet teplé, zabalte ho podle rady ze stránek
SimplyRecipes lesklou stranou směrem ven. Toto nastavení pomáhá odrážet vnější teplo a udržovat vnitřní teplotu pokrmu, takže si můžete vychutnat své jídlo vždy při ideální teplotě. Udržování potravin v chladu
Hliníkovou fólii lze také použít k ochraně potravin před vysokými teplotami, zejména pokud se jedná o čerstvé, rychle se kazící zboží. Jak na to?
Je to snadné. Pokud potřebujete udržet pokrm v chladu, zabalte jej matnou stranou dovnitř. Matná strana absorbuje méně tepla z okolí a udrží obsah v chladu po delší dobu. To se hodí zejména při přepravě studených pokrmů na pikniky nebo akce. Zdroj fotografie: Unsplash Hliníková fólie je v mnoha domácnostech základem oblíbeným pro všestrannost a užitečnost v kuchyni i mimo ni. Skladování zbytků jídel
Pokud máte zbytky jídla, které je třeba uložit do lednice, zvažte rovněž jejich zabalení matnou stranou dovnitř.
Vlastnosti matné strany, která pohlcuje teplo, pomohou zpomalit zahřívání při vyndávání, takže jídlo zůstane déle chladné a zpomalí se tak proces kažení. A alobal vám pomůže třeba i s lepší funkcí ovladače, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři