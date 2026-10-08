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Matná nebo lesklá strana alobalu? Většina lidí balí jídlo špatně a nevědomky ho nechá vychladnout o 30 % rychleji

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Existuje jedna palčivá otázka, která už léta mate domácí kuchaře a kutily: kterou stranu alobalu použít? Odpověď není tak jednoduchá.
Alobal zbaví příbory nečistot a dodá jim znovu zářivý lesk

Alobal zbaví příbory nečistot a dodá jim znovu zářivý lesk

Zdroj: Holger.Ellgaard / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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