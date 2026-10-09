Pecku z třešně vložte na 3 měsíce do lednice a vyroste z ní strom. Většina lidí ji přitom vyhodí do koše, aniž tuší, co umí

Třešně a višně jsou jedny z nejoblíbenějších peckovin v našich končinách. Jsou plné vitamínů, minerálů jako železo, draslík nebo vápník a přírodních barviv s antioxidačními účinky, tzv. antokyanů.
Na atraktivitě jim přidává osvěžující chuť a plno možností zpracování. Mnohým chutnají nejvíce „jen tak“, připravit se z nich však dají nejrůznější dezerty a kompoty. V takovém případě vám často zbyde hromada pecek. Jak tento kuchyňský odpad zpracovat? Třeba si z pecky vypěstujte strom. Vypěstujte vlastní třešně z pecky
Chcete-li rozšířit ve své zahradě sbírku ovocných stromů, pravděpodobně zakoupíte v zahradnictví sazenici, kterou poté zasadíte. Stromek si však můžete
vypěstovat i sami z pouhé pecky. Aby byl počin úspěšný, musíte zvolit správný druh třešně. Pecky z dovezených k nám plodů vám sice vyklíčí, po přesazení se jim ale v našich klimatických podmínkách nemusí dařit. Nejlepší bude ovoce od některého z místních pěstitelů nebo třeba třešeň v sousedově zahradě. S klíčením pomůže stratifikace v lednici
Poté, co třešně sníte, pecky omyjte a nechte je na suchém a teplém místě vyschnout. S klíčivostí vám výrazně pomůže stratifikace, během níž semínka přebývají po určitou dobu v chladném prostředí.
V přírodě se tento proces odehrává přirozeně v zimě, vy si pomůžete lednicí. Pecky zabalte do navlhčené papírové utěrky a vložte do plastového sáčku nebo krabičky. Umístěte ji do lednice, kde ji nechte po dobu tří měsíců. Zdroj fotografie: Pixabay Třešně z pecky vám vyrostou na parapetu
Po uplynutí tří měsíců pecky vyndejte z lednice a umístěte je do květináče vyplněného směsí lehké půdy a písku. Květináč umístěte na teplé místo, kde svítí co nejdéle slunce. Ideální je parapet jižního okna nebo vytápěný
skleník. Substrát udržujte stále vlhký. Do dvou až tří týdnů pecky začnou klíčit. Jakmile sazeničky povyrostou, přesaďte každou do samostatného květináče. Za rok na jaře již je můžete zasadit na stálé místo v zahradě. Klady a zápory vlastních stromů z pecek
Pokud jste se rozhodli pro vlastní třešeň nebo višeň z pecky, musíte počítat s některými specifiky tohoto pěstování. Tím prvním je určitě čas – stromu bude chvíli trvat, než vyroste, a první sklizně se dočkáte zhruba za osm až deset let.
Těžko se také odhaduje velikost a chuť budoucích plodů. Odměnou vám však budou nejen peníze ušetřené za nákup sazenic, ale i pocit satisfakce a v případě, že vyberete pecky z vhodné třešně, i odolné a silné stromy.
VIDEO Z pecky si můžete vypěstovat i jiné stromy, například meruňky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři