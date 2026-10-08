Afrikány, smraďošky, aksamitníky. Jeden název pro tu samou květinu, která se nachází v mnohých zahrách. Své místo si najde jak na okrasném záhonu, tak často i mezi zeleninou. Důvod je vcelku jasný. Dokáže skvěle bojovat s různými škůdci. Aksamitníky jsou navíc moc hezké a prostor dokonale oživí. Pomoct ale mohou i v mnoha jiných ohledech. Poměrně zajímavý je především zahradnický fígl spočívající v tom, že se aksamitníky zahrabou po odkvetení do země. Důvody jsou vcelku prozaické.
Levné a jednoduché domácí hnojivo
Není nic jednoduššího. Stačí aksamitníky nechat odkvést. Poté už je pouze zahrabeme do podkladu a ony budou dál pomáhat. Jak? Tím, že dokážou půdu dokonale vyživit. Dodají jí dusík, fosfor a také draslík. Díky aksamitníku se také změní struktura podkladu. Půda bude poněkud měkčí a lehčí.
Jak rostliny použít?
Ideální je jejich nasekání. Použít se takto dají jako zelené hnojivo. Jestliže ale zahrabete do podkladu kompletně celé rostliny, také nic nepokazíte. Před tím, než ale budete zahrabávat rostliny aksamitníku do země, je nezbytná jejich kontrola. Nemohou být napadené žádnými chorobami ani hmyzem. V takovémto případě byste záhonům spíše uškodili, než pomohli. Přes zimu si můžete být jistí tím, že rostliny shnijí a podklad bude kyprý.
Tip: Začněte s odpuzováním škůdců co nejdříve. Vyženou je aromatické rostliny.
Foto: Radek Štěpán
Další rok na výsadbu aksamitníků určitě nezapomeňte!
Přesně tak. Aksamitníky musí být nedílnou součástí vaší zahrady i příští sezonu. V užitkové zahradě chrání rostliny především před háďátky a jinými nebezpečnými škůdci. Afrikány se totiž vyznačují specifickým pachem, který škůdci prostě a jednoduše nesnesou. Ideální je výsadba aksamitníků mezi rajčaty a paprikami. My jsme tak učinili i letos a rozhodně jsme nelitovali.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Náhledové foto a fotogalerie: Radek Štěpán
The post Zkušený zahradník ví. Odkvetlé afrikány zahrabe do zeminy first appeared on Naše zahrada.