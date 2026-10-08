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Zkušený zahradník ví. Odkvetlé afrikány zahrabe do zeminy

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Afrikány, smraďošky, aksamitníky. Jeden název pro tu samou květinu, která se nachází v mnohých zahrách. Své místo si najde jak na okrasném záhonu, tak často i mezi zeleninou. Důvod je vcelku jasný. Dokáže skvěle bojovat s různými škůdci. Aksamitníky jsou navíc moc hezké a prostor dokonale oživí. Pomoct ale mohou i v mnoha jiných ohledech. Poměrně zajímavý je především zahradnický fígl spočívající v tom, že se aksamitníky zahrabou po odkvetení do země. Důvody jsou vcelku prozaické.
Aksamitníky

Aksamitníky

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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