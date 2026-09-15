Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Případ mrtvých spolužáků: Skryté poselství, podvod s hranicemi a tajný archiv

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Špionážní drama Případ mrtvých spolužáků ukrývá hluboké politické narážky i archivní klam s mrtvým spisovatelem. Pozadí natáčení odkrývá nečekaná tajemství.
Případ mrtvých spolužáků

Případ mrtvých spolužáků

Zdroj: FOTO:Jitka Bylinská/Vladimír Souček, distr. TV Seznam
Reklama
Další články z V Telce
Kursk: Rusko zatrhlo natáčení, Putin zmizel ze scénáře a ve filmu se objevila Škoda 105
Kursk: Rusko zatrhlo natáčení, Putin zmizel ze scénáře a ve filmu se objevila Škoda 105
Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníky
Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníky

Komedie Zbožňuju trable nabídla divákům napínavý příběh novinářů. Zákulisí natáčení ale přineslo vypité...

Teorie velkého třesku: Penny tajila skutečný vztah s Leonardem, hrozila jí amputace a tvůrci maskovali její zranění
Teorie velkého třesku: Penny tajila skutečný vztah s Leonardem, hrozila jí amputace a tvůrci maskovali její zranění

Natáčení sitkomu Teorie velkého třesku přineslo řadu situací chybějících ve scénářích. Tvůrci za pochodu...

Bourák: Ivan Trojan půl roku trénoval tanec, ve filmu zbylo pět minut. Na place se navíc dostal do sporů s bratrem
Bourák: Ivan Trojan půl roku trénoval tanec, ve filmu zbylo pět minut. Na place se navíc dostal do sporů s bratrem

Natáčení komedie Bourák přineslo tvůrcům zajímavé momenty. Ztvárnění milovníka rokenrolu si od Ivana...

Úterní díl Ulice: Výhružný vzkaz, Adriana žehlí potíže, další problémy s mobilem a změna díky Darině
Úterní díl Ulice: Výhružný vzkaz, Adriana žehlí potíže, další problémy s mobilem a změna díky Darině

Dnes se bude v seriálu Ulice řešit profesor Kalina, Beátky mobil způsobí další potíže a Vladimír bude řešit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.